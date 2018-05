Cortejo fúnebre, bocinazos y "citando" canciones de Arjona: así fue la actividad de Piñera que llamó la atención de los tuiteros

El Presidente Sebastián Piñera participó este viernes en una actividad de entrega de subsidios de arriendo en la Plaza Yarur en Santiago Centro.

En dicha actividad, el Mandatario además habló sobre el envejecimiento de la población, decidiendo que la mejor manera era utilizando una frase similar a una que figura en una canción de Ricardo Arjona.

"No es solamente, como decía Arjona, agregarle años a la vida. También queremos agregarle vida a los años", indicó el Jefe de Estado, el cual de inmediato en redes sociales fue relacionado con el "no le quite años a su vida. Póngale vida a los años" del cantante guatemalteco en la canción "Señora de las cuatro décadas".

Mira algunos de los tuiteos:

Piñera citó a Arjona 🙄🙊😂 — Gabriela Strahalm S🌺 (@Strahalm) May 4, 2018

Sebastián Piñera citó a Ricardo Arjona en una actividad de subsidios de arriendo para adultos mayores: "No es solamente agregarle años a la vida, también queremos agregarle vida a los años". Borra eso, ámate un poco — Piangella Obrador (@piaobrador) May 4, 2018

Piñera acaba de citar a Arjona en un discurso. No es broma — la caro (@azucarflores) May 4, 2018

Ahora eso no fue lo único que llamó la atención durante la actividad de Piñera. Esto porque en pleno discurso del Presidente pasó por una calle aledaña un cortejo fúnebre, cuyos bocinazos complicaron al Mandatario, el cual se quedó varios segundos en silencio ya que no sabía que pasaba.

Cosas que pasan… En medio de discurso del presidente Sebastián Piñera, apareció un cortejo funebre con varios autos tocando la bocina. Pausa por algunos segundos y se retoma la actividad. pic.twitter.com/sSXrY3hlqn — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) May 4, 2018