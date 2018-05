Taxista se topa con oso en plena carretera y se baja a sacarse una selfie con él: fue la última decisión que tomó en su vida

Un taxista que transitaba por una ruta del estado de Odisha en la India se encontró de la nada con un oso que estaba a un costado de la carretera y que parecía estar levemente herido.

Y pese a que llevaba a dos pasajeros que se dirigían a una boda, el hombre decidió bajarse del vehículo no para prestar auxilio al animal, sino que para tomarse una selfie con él.

Según informa el Odisha Sun Times, justo cuando el sujeto iba hacia el oso, este quiso ir a tomar agua a un estanque en la entrada a un bosque, hasta donde llegó el taxista para tomar la fotografía.

Sin embargo, al animal no le causó gracia la idea y atacó de inmediato al individuo identificado como Prabhu Bhatara, todo mientras un testigo que estaba en la zona grababa el hecho.

Otras personas intentaron ir en ayuda del hombre, pero ya era demasiado tarde. Recién horas después personal policial logró recuperar el cuerpo del fallecido taxista.

El video con el hecho. Pero ojo, la escena puede herir la sensibilidad de algunas personas:

SHOCKING! A man was mauled to death by a wild bear in Odisha's Nabrangpur district. Shocked villagers tried but failed to rescue the victim.#ReporterDiary @iindrojit

More videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/hjiLT3dd5o

— India Today (@IndiaToday) May 3, 2018