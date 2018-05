"Esto es una estafa": compró una smart TV nueva y se encontró con la más increíble de las sorpresas tras prenderla

Liliana Noemí Ceci fue a una tienda en la ciudad argentina de Bahía Blanca a comprarse un televisor nuevo. Miró los modelos hasta que eligió uno y llegó feliz a su casa a instalarla.

Tras unos meses de uso, quiso colocar Netflix para configurar su cuenta cuando se encontró con la más desagradable de las sorpresas: ya había una cuenta instalada.

La foto que sacó la mujer afectada. Redes sociales

"El 10 de diciembre compré un TV Smart LED marca Samsung 32 que aboné al contado con mi tarjeta de débito ($ 5.999,23, Factura N° 1468-00128284). El 30 de abril pasado mi hijo intenta instalarnos Netflix y encontramos una cuenta abierta a nombre de otra persona", expresó la mujer.

Tras esto fue a presentar un reclamo a la tienda y allá le admitieron que el equipo no era nuevo. Pero pese a esto, no quisieron darle de vuelta su dinero.

"No me negaron que me habían vendido un televisor usado. Me trataron de muy mala manera y me dijeron que cuando comprábamos un electrodoméstico teníamos 10 días de plazo para devolverlo", explicó.

"En conclusión, yo tengo la culpa por no haber instalado Netflix en los primeros 10 días", alegó finalmente la mujer, expresando que "esto es una estafa" por lo que presentó una demanda ante el equivalente argentino del Sernac.