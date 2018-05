Muchos alababan su particular peinado, pero no lo llevaba por tirar pinta: era un traficante y ese era su gran método para ocultar bolsitas con cocaína

Chrismanuel Theophile es un “avezado” traficante de drogas y que luce un abultado expediente criminal. El sujeto era un conocido "dealer" en Florida y por eso la policía ya lo tenía en la mira.

El joven de 25 años siempre ha lucido un particular peinado y aunque muchos alababan su particular estilo, éste no lo llevaba por tirar pinta, sino que por una razón “laboral”.

Theophile había desarrollado todo un sistema para ocultar la cocaína y guardaba varias bolsitas en su cabello, las que a primera vista pasaban inadvertidas.

Luego de un mes de seguimiento, la policía logró que el joven le vendiera drogas a un agente encubierto y luego de detenerlo descubrieron su poco tradicional método, señala El Nuevo Herald.

El joven, de nacionalidad haitiana, quedó detenido con una fianza de 150 mil dólares, y podría enfrentar varios años en prisión, tras lo cual sería deportado a su país natal.

TRAVELING CRIMINAL ALIEN ARRESTED FOR SELLING HEROIN IN MARTIN COUNTY DURING CONTROLLED NARCOTICS OPERATION 25-year… Posted by Martin County Sheriff's Office on Thursday, May 3, 2018