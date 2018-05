Y NO tiene sobrepeso: "héroe local" bate récord mundial tras comer su Big Mac número 30 mil

Don Gorske no es un hombre normal. Vive en Wisconsin, está jubilado y desde hace tiempo debe amarrar su frondosa cabellera. Además, este hombre de 64 años y delgada silueta ostenta un curioso título; es la persona que ha comido más Big Macs en todo el mundo.

Este viernes Gorske superó su propio récord, pues si en 2016 fue reconocido por la organización Guinness tras haber acreditado comer 28.788 hamburguesas, ahora -dos años después- cerró la cifra en 30 mil.

Fueron decenas las personas y los medios de comunicación que llegaron al restaurant para verlo realizar la proeza: comer dos porciones de carne, salsa especial, lechuga, pepinillos y cebolla apostadas dentro de un pan con semillas de ajonjolí. Luego de ello, demostró con un cúmulo de envoltorios, registros y boletas la veracidad de su historia.

Cabe destacar que antes de retirarse del lugar compró otra para degustarla en su casa "viendo las noticias".

Según su propio testimonio, la afición por Mcdonalds comenzó en 1972, en el mismo local donde hizo historia este viernes.

Tal como informó Guinness, este “héroe local” solo ha pasado ocho días sin comer una Big Mac durante los últimos 44 años. Por ejemplo cuando murió su madre, pues ella misma lo hizo prometer que no iría a Mcdonalds ese día. De todas maneras, con fines precautorios asegura que ha aprendido a tener siempre Big Macs congeladas en su casa “para emergencias”.

Y cómo no, en 2004 – cuando participó en el documental "Super Size Me"-, afirmó que su ingesta de alimentos sólidos está compuesta en un 90 por ciento por Big Macs.

Pese a ello, asegura estar completamente sano. “En mi última revisión médica, tenía el colesterol bajo y mi tensión estaba perfecta”, aseguró en una entrevista, momento que aprovechó para asegurar que actualmente pesa 2 kilos menos que cuando comió su hamburguesa número 25 mil en 2011.

Actualmente Don come 14 de ellas a la semana, las compra por mayor y las guarda para cuando tenga hambre, pues no tiene problemas con calentarlas en el microondas.

Si sigue a ese paso, en 2032 comería su Big Mac número 40 mil.

It’s one for the history books. He’s done it. Local folk hero Don Gorske has eaten his 30,000th Big Mac. Let the record show it took place 3:30pm at the Fond du Lac @McDonalds. He cautions this may be his last milestone, projecting 40,000 would come in 2032. #SuperSizeMe #WISN12 pic.twitter.com/4rJ5lTCYui

— Nick Bohr (@NickBohrWISN) May 4, 2018