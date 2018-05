Piñera encontró el “error” de la bicicleta "inrobable" y desató ola de carcajadas en las redes sociales

En el marco del re lanzamiento del programa “Elige Vivir Sano” en el Parque Renato Poblete de Quinta Normal, un particular suceso quedó registrado y se está haciendo viral en las redes sociales.

En su recorrido, los creadores de Yerka Bikes, emprendimiento apoyado por Corfo, le mostraron al Presidente Sebastián Piñera, la idea de su bicicleta antirrobos.

Sin embargo, al parecer Piñera estuvo un paso más adelante de los creadores, porque como se ve en el video les mostró los “errores” del diseño.

Me he reído a carcajadas con el video de Piñera dando cátedra de como robarse una bicicleta antirrobos… pic.twitter.com/CMEPdy2khN — Papihuesos (@Papihuesos) May 7, 2018

“Le tenemos un desafío acá!. Esta bicicleta que fue desarrollada aquí es inrobable, su se la roban se destruye”, se escucha, mientras le hacen una demostración.

“Pero momento, si yo subo esto para arriba me la llevo!” dice Piñera haciendo el gesto de sacar la bicicleta de donde fue alojada, entre las risas de todos.

Y cuando le piden que la ocupe, Piñera dice “la puedo ocupar todavía me voy no sentado, me voy así y después allá lo saco” dijo acerca del sillín que se usa como candado.