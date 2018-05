La fiebre de los Kongs llegó a Nintendo Switch

El viernes pasado fue el lanzamiento de "Donkey Kong Tropical Freeze" para Nintendo Switch. Si bien este título ya había salido en la anterior consola de Nintendo, WiiU, esta nueva versión viene a complementar el ya excelente catálogo de la consola convertible. Para aquellos que se saltaron WiiU o simplemente gustan de jugar más en modo portátil, es un imperdible.

Y ya en sus primeros días el videojuego ha tenido una gran recepción. Los sitios especializados Vandal, Meristation y otros, le otorgaron a este título notas sobre 9 puntos. Si bien no alcanzó el 10 perfecto de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", este título igual es un tremendo aporte a tu colección si te gustan los juegos de aventura. ¿Review? Aún no. En Publimetro estamos probando esta aventura de Donkey, así que tendrás que esperar un par de días.

La evaluación inicial de DK. / Captura

¡Te adelantamos algunas sorpresas!

Nintendo

Si bien este título salió en WiiU, en esta nueva versión ¡Podrás jugar con Funky! ¡Sí! Por fin el Kong con más onda del videojuego es un personaje de acción Recordemos que su primera aparición en la saga fue en "Donkey Kong Country" de Super Nintendo en 1993.

En ese entonces, Funky administraba su propia aerolínea con la que te podías trasladar fácilmente de un mapa a otro, siempre y cuando hubieses pasado las etapas suficientes para acceder a su servicio, si no, simplemente aparecías "atrapado" en el mapa por desbloquear.

¿Qué mas te contaremos del juego? ¡Nada! Tendrás que esperar a que realicemos el review. ¡Pero! Por ahora, te dejamos un dato útil. Hay un concurso para ganar copias del juego. La fiebre de los Kongs llegó a las tiendas Ripley de Plaza Oeste, Florida Center, Marina Arauco, Plaza Egaña o Arauco Maipú.

¡Busca los stands! / Nintendo

Ahí encontrarás gráficas de Donkey Kong. Sácate una foto en medio del mundo de Donkey Kong y súbela de forma pública en tu Facebook usando el hashtag #DKenRipley. Puedes revisar las demás bases del concurso en la página de Ripley (tienes que etiquetar, comentar, etc. ¡Así que revisa bien!) Así, estarás participando automáticamente por uno de los 5 videojuegos "Donkey Kong country Tropical Freeze".

No te adelantaremos más, por si eres uno de los ganadores o decides adquirir esta monada de juego antes. Eso si, hay algo que si te podemos decir antes de que leas nuestro review: Si eres un retro gamer que vibró con los Donkey Kong de Super Nintendo, luego seguiste la aventura de este gorila y sus amigos monos en Nintendo 64 y así, has estado junto a Donkey por años, este es un juego que definitivamente no te puedes perder. Tremendo. ¡A jugar!