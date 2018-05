Científicos encuentran monstruoso agujero negro capaz de devorar al sol en dos días y que más rápido crece en el Universo

“Si este monstruo estuviera en el centro de la Vía Láctea, probablemente haría imposible la vida en la Tierra con las enormes cantidades de rayos X que emanan de ella”. Así describió el investigador de la Universidad Nacional de Australia (UNA), Christian Wolf, el agujero negro de crecimiento más rápido conocido en el espacio descubierto por el equipo que dirige.

La información sobre el descubrimiento, dada a conocer en la revista “Publications of the Astronomical Society of Australia” el 11 de mayo, establece que el agujero negro es del tamaño de unos 20 mil millones de soles con una tasa de crecimiento del uno por ciento cada millón de años.

En la misma línea detallaron que el “monstruo galáctico” es capaz de devorar una masa equivalente a nuestro sol cada dos días.

"Este agujero negro está creciendo tan rápidamente que está brillando miles de veces más brillante que una galaxia entera, debido a todos los gases que absorbe diariamente que causan mucha fricción y calor", dijo Wolf.

Sobre este tipo de fenómenos., el investigador aclaró que “estos agujeros negros grandes y de rápido crecimiento son extremadamente raros, y los hemos estado buscando con SkyMapper desde hace varios meses. El satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que mide pequeños movimientos de objetos celestes, nos ayudó a encontrar este agujero negro súpermasivo".

El descubrimiento del nuevo agujero negro súpermasivo se confirmó utilizando el espectrógrafo en el telescopio ANU de 2,3 metros para dividir los colores en líneas espectrales.

Los científicos ahora esperan trabajar en su descubrimiento para entender cómo creció tanto desde los primeros días del universo.

Cabe mencionar que un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella.