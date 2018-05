Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 21 al 27 de mayo

…Amigos esta es una maravillosa semana que inicia con una Luna Creciente, que va empoderándose lentamente, y marcando presencia con toda tu energía, por tanto es un periodo en el cual vamos a ver aparecer antiguos afectos, que llegan disculpándose o tratando de enmendar errores del pasado, nuevos proyectos surgen para proponernos otras opciones que nos hagan crecer, los emprendimientos que tenemos se visualizan con buen pie, eso sí, podremos sentirnos un tanto eufóricos, ante lo cual siempre se sugiere tratar de controlarnos, mantener la calma, y así la calma nos inundará y hará retorne el equilibrio necesario, porque es bien sabido que las instancias alteradas, sean positivas o negativas, producen desestabilidad, y esa desarmonía, aun siendo positiva, nos altera, ante lo inestable no se puede visualizar las cosas como son, y menos proyectar en favor nuestro y de los que amamos, por tanto siempre la calma ayuda a abrir la mente y aportarnos favorablemente, será entonces esta y la siguiente semana, una etapa de posible crecimiento, que si sabemos mantener la calma, puede ser muy productiva, y quería comentarles, debido a los varios años que ya tenemos compartiendo, que este 23 de Mayo es mi Happy, así que feliz de poder seguir haciendo el Horóscopo para cada uno de ustedes, para @PublimetroChile y para todos los nuevos amigos que día a día se incorporen en las redes a disfrutar de mi trabajo, que decreto les sea de utilidad como un regalo que aporte positivamente a sus vidas, así que Bienvenidos sus saludos y buenas vibras que las recibo con cariño y agradecimiento, buena semana entonces para cada una de las personas buenas que hacemos obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, y nos preocupamos por seguir por el camino correcto, ya la Justicia Divina sabrá recompensar nuestro esfuerzo y darnos los regalos que nos ayuden a poder seguir ayudando, agradecida de Dios que jamás me deja porque yo jamás lo dejo a EL, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana de empoderamientos, si tomamos buenas decisiones de vida pues nuestras vidas se transformarán en aquello positivo que queremos…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana canalizar en lo que colabora para crecer y dejar de lado lo que no hace bien…su Vibración Numerológica predice que algún buen anuncio se presenta, analicemos sus proyecciones y a partir der eso optemos por lo mejor…y sus Números para este período son (2, 5, 11) y predicen que si usamos la experiencia acumulada podremos resolver de la mejor manera…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para tomar Calma, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Empoderamiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, después de estar en desequilibrio, o con instancias alteradas, regresa la estabilidad para ayudarnos a poder ordenar lo que debemos hoy hacer para que mañana fructifique…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana tener bien claro nuestros objetivos, y si no lo están pues determinarlos…su Vibración Numerológica predice que esta será una semana en la que hacer lo correcto será más productivo de lo normal…y sus Números para este período son (8, 9) y predicen que sentiremos la fuerza para poder concretar nuestras metas…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para Aterrizarnos en la realidad, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, veamos esta semana lo positivo en todo, es decir, rescatemos lo rescatable, y si lo rescatable es descartar y seguir pues hagámoslo, será un periodo de regalos para nosotros…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana dejarse querer, permitir nos ayuden, aceptar los regalos que lleguen rescatando lo bueno…su Vibración Numerológica predice que habrá victorias inesperadas que nos darán alegrías…y sus Números para este período son (1, 7, 16) y predicen que si somos capaces de ver más allá de la apariencia podremos aprovechar al máximo lo que llegue…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darnos Tranquilidad y Amplitud Mental, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana de opciones, y por tanto de elecciones, sin embargo podría aparecer dudas, ante esto es mejor esperemos a aclararnos antes de decidir sin certeza…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana apelar a ese empoderamiento inherente que tenemos y hacer que surja para que nos ayude a elegir bien…su Vibración Numerológica predice que cuando nos sintamos inseguros tomémoslo como un aviso de que hay que estar más alertas antes de decidir…y sus Números para este período son (4) y predicen que los miedos son de uno, es en uno donde deben eliminarse entonces…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a alejar las dudas, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, seguimos con energías de emprendimiento, que además esta semana fuera de salir de uno serán apoyadas por el entorno, así que mucho podremos concretar s así lo trabajamos…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana visualizar que debemos hacer para retomar aquello pendiente…su Vibración Numerológica predice que siguen estando en nuestras manos las grandes posibilidades de concretar…y sus Números para este período son (2, 4, 20) y predicen que lo que no pudimos ahora se podrá…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, esta es una semana en la que puede que las noticias que lleguen no sean las mejores, rescatemos la fortaleza interna que tenemos y trabajemos para superar la prueba…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana apelar a nuestra sabiduría para resolver lo que se presente…su Vibración Numerológica predice que mientras mantengamos la calma sabremos elegir el camino correcto a seguir para superar lo que sea…y sus Números para este período son (5, 9, 18) y predicen que todo es cíclico, no hay que deprimirse, solo hay que seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar cualquier energía negativa, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Admiración, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, estar esperanzado es hermoso, pero estar aterrizado permite saber que debemos hacer sin que las emociones nos invadan, y quizás nos depriman…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana apelar a su lógica para tomar las mejores alternativas ante la necesidad de hacer las cosas rápidamente…su Vibración Numerológica predice que para que se den los cambios bien hechos debemos razonar fríamente con apertura de mente…y sus Números para este período son (4, 13) y predicen que lo que no se pudo la semana anterior hay que reintentarlo porque se ve con mejores posibilidades…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para hacernos más Calculadores, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando hemos ordenado las cosas es momento de emprender el camino para conseguir aquello que nos ayude a lograr nuestras metas, así estaremos esta semana…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana recorrer el mundo y tomar aquello necesario para concretar lo que queremos…su Vibración Numerológica predice que serán buenos pasos en la medida que hagamos siempre lo correcto…y sus Números para este período son (3, 9, 21) y predicen que nuestro espíritu será un buen consejero este periodo, nos guiará por la buena senda…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darnos Claridad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Iluminación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, las vibraciones positivas continúan en nuestro camino, hay que aprovechar para introducir algún anhelo pendiente que quizás podamos lograr de alguna forma realizar…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana entender que a veces esos sueños pendientes no son para uno sino para alguien que amemos…su Vibración Numerológica predice que si mis sueños pendientes se logran para otros será algo maravilloso en la medida que sean seres buenos…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que será un periodo más afortunado aún, pero entendamos los regalos…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para Motivarnos, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, a veces para alcanzar aquello que queremos debemos hacer cosas que no queremos, en la medida que sea para preservar algo bueno y correcto todo es válido…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana descartar aquello que realmente no deja avanzar, porque de ser así se ve éxito…su Vibración Numerológica predice que vamos por buen camino, tenemos los instrumentos, solo hay que decidirse…y sus Números para este período son (7, 16) y predicen que no será fácil las decisiones que se han de tomar, pero hay que analizar si es para un bien mayor…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos Calma para mejor decidir, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Florecimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, continúan las vibraciones que colaboran a la estabilidad, eso quiere decir que todo lo que hagamos va acompañado de un crecimiento constante y productivo…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana mantener lo que ya nos ha resultado, para que hacer cambios si vamos tan bien…su Vibración Numerológica predice que también moderadamente se avanza, lento, pero seguro…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que las instancias materiales están muy bien aspectadas esta semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para Equilibrarnos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, todo reinicio implica cierto tedio, es como volver a los mismo, si lo vemos de esa manera realmente no vale la pena emprender, si vemos que es para alcanzar algo que analizamos es bueno, así se vale la pena…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana hacer las proyecciones necesarias para tener claro que de verdad es favorable lo que vamos a reiniciar…su Vibración Numerológica predice que si estamos seguros de algo lógicamente pues hay que seguir porque amerita…y sus Números para este período son (2, 3, 12) y predicen que será fundamental el tacto en este período, por un detalle podemos perder todo lo avanzado…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para Incentivarnos a seguir, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…