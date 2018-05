Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del de 28 mayo al 3 de junio

…Amigos esta es una semana en la que quiero agradecer por todos los hermosos saludos de cumpleaños que me hicieron la semana anterior, han sido muy amorosos, con respecto a las energías de las semanas anteriores, las cuales estaban dirigidas a colaborar en nuevos proyectos, pues eso no implicaba no pasar pruebas, esas pruebas son instancias negativas que lo único que buscan es alejarnos de nuestras metas positivas, así que para aquellos que pasaron situaciones complejas tengamos presente que es un aviso que advierte que todos los proyectos que iniciamos son para crecer y hacer el bien a nosotros y a todos los implicados, por tanto no hay que asustarse, o alejarse de esas metas trazadas, aunque cuesten hay que seguir, aunque estemos adoloridos hay que continuar, detenerse, o retroceder, implicaría darle en el gusto a las energías negativas que nos vencieron, y ese gusto al menos yo no se los voy a dar nunca, para esta semana es importante comprender que es el momento de empezar a juntar todo lo requerido para construir este proyecto, es etapa de recolección, parte de esa recolección también incluye entender que es lo que necesitamos y trabajar para conseguirlo, cuando tengamos esa mesa con los elementos indispensables entonces podremos empezar a ver que más se requiere y pasar al segundo nivel que son los conocimientos, vamos de a pocos, pero decididos, y así podremos construir aquello que queremos, así que adelante que si lo hemos decidido pues nada ni nadie podrá detenernos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, es semana de elecciones, buen momento para observar con detenimiento, no caer en tentaciones, y perfilar aquello necesario para avanzar positivamente…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana calmarse y no decidir alocadamente, hay que analizar cada posibilidad…su Vibración Numerológica predice que hay que tener cuidado porque aunque aparecen opciones estaremos indecisos…y sus Números para este período son (2, 6, 11) y predicen que pensar antes de actuar y/o elegir será fundamental para no errar…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para Calmarnos relajadamente, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, supimos esperar a que las cosas decantaran solas, cuando eso no sucede pues es momento de tomar las riendas de la situación y decidir hacia dónde vamos a ir…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana…su Vibración Numerológica predice que para que las cosas sucedan hay que colaborar de la mejor manera…y sus Números para este período son (4, 9, 13) y predicen que será interesante, para su evolución, darle importancia a lo espiritual…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para Decidirse a tomar la iniciativa, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, tuvimos una semana extrema, con altos y bajos, difícil, sin embargo superamos las pruebas aunque estemos dolidos, y eso nos hace más fuertes…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir adelante con los tramites de todo aquello que antecedió las semanas anteriores porque tiene buen futuro…su Vibración Numerológica predice que será semana de éxitos, aunque de pronto les cueste disfrutarlos, pero llegan…y sus Números para este período son (1, 7) y predicen que nada es fácil en la vida sobre todo si se opta por el buen camino, pero las recompensas llegan…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para entrar en uno mismo y curarse, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, ya es momento de dejar las indecisiones de lado y asumir las responsabilidades que nos tocan para lograr proyectar aquello importante de realizar…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tomar las riendas de las situaciones y pensar que se puede hacer…su Vibración Numerológica predice que si apelamos al sentido común podremos ver aquello que nos reinventa…y sus Números para este período son (2, 4) y predicen que razonar abre puertas, emocionalizar nubla la razón…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para Animarnos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Gracia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, será un periodo en el que si sabemos aprovechar las oportunidades pues podremos remendar instancias poco favorables…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana hacer un balance de lo que hemos vivido últimamente para entender cuál es el camino más adecuado a seguir…su Vibración Numerológica predice que no todo es determinado por uno, la fortuna también dice para donde tenemos que ir…y sus Números para este período son (1, 2, 10, 20) y predicen que cada cosa que hacemos tiene un impacto, analicemos cuál es ese impacto que producimos, o podemos producir porque todo se devuelve…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para Tranquilizarnos, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Corrección, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, han sido tiempos complejos, y muchas pruebas que enfrentar, a veces cuesta levantarse, pero no nos queda de otra, es de valientes continuar…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana asumir su fuerza interior y seguir adelante…su Vibración Numerológica predice que nada es para siempre, y cuando somos buenas personas inevitablemente llegan las ayudas…y sus Números para este período son (5, 9, 18) y predicen que si decretamos positivamente en voz alta generaremos un antídoto para poder seguir adelante y atraer lo positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darnos Fuerza, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Valentía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, se visualizan cambios para mucho mejor, con vibraciones que atraen la posibilidad de concretar metas pasadas y/o postergadas…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser constante y empujar hacia adelante…su Vibración Numerológica predice que lo que antes no fue puede ser hoy, hay que seguir sin desfallecer…y sus Números para este período son (3, 4, 13, 21) y predicen que habrá extremos positivos y negativos, hay que aprender a sobrellevar la vida…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para hacernos Meditar, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, momento para tomar decisiones, optar que es lo que debemos hacer, qué camino emprender, y hacerlo…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no aislarse tanto, salir de su burbuja, al menos para analizar cómo enfrentar el mundo…su Vibración Numerológica predice que cuando uno debe asumir un rol de mando hay que hacer lo que se debe…y sus Números para este período son (3, 4, 21) y predicen que decidirse, con lógica, esa es la clave para este período…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos Serenidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, buen período para hacerle entender a los demás que cuando uno tiene que tomar una decisión, porque tenemos que hacerlo, deben asumir…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana ser más firmes y menos emocionales…su Vibración Numerológica predice que si vamos a dirigir a otros ellos deben sentir que sabemos lo que hacemos…y sus Números para este período son (5, 8, 17) y predicen que la energía para determinar está, depende uno concretar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Aceptación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, hay que saber tomar con calma los regalos que llegan, sobre todo cuando se trata de cosas que debemos compartir equitativamente con otros…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana hacer lo correcto y así evitar desagrados posteriores…su Vibración Numerológica predice que cuando a uno le toca compartir es porque hay que compartir, no repartir egoístamente…y sus Números para este período son (5, 7, 14, 16) y predicen que será inesperado lo que nos pidan asumir, seamos consecuentes…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para permitirles ser Objetivos, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, es momento de tomar acción, ya se analizó lo suficiente, se planeó, se sujetó lo que se tiene, ahora hay que emprender…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ver el siguiente escalón a subir, porque para sujetar lo que se tiene también hay que avanzar…su Vibración Numerológica predice que las energías las sentirán muy favorables para concretar…y sus Números para este período son (1, 5, 14) y predicen que semana de cambios, si nosotros queremos hacerlos obviamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para Animarnos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Emprendimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando uno inicia tiene una energía, cuando se da una nueva oportunidad otra, pero cuando reconstruimos necesitamos todo lo anterior…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana poner sus mejores esfuerzos tanto físicos como mentales y así alcanzaran buenas sorpresas…su Vibración Numerológica predice que llegan refuerzos para apoyar el emprendimiento…y sus Números para este período son (2, 20) y predicen que todo se empezará a acomodar muy amablemente…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para Apaciguarlos, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…