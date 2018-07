Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 9 al 15 Julio

…Amigos esta es una semana en la podrán sentir energías ondulantes, es decir, empezaremos los primeros días como con poco ánimo, y a partir del miércoles aparece una renovación de vibraciones más positivas, más fuertes, que de a pocos nos van levantando energéticamente hasta hacernos percibir un empoderamiento hacia el final de la semana, esto gracias a una hermosa Luna Nueva que aparece nuevamente para nosotros y nos trae vibras más intensas, eso implica que todo lo que realicemos, como proyectos nuevos o un retomar algo pendiente, se viene con buen pie porque la fuerza energética estará para colaborarnos, a la par es importante entender también que estaremos, en la segunda mitad de la semana, con más instrumentos emocionales para poder enfrentar de mejor manera obstáculos y/o emprendimientos los que podremos superar más fluidamente, será por tanto este un período de bajas vibras para transmutar en vibras más poderosas y así culminar una semana con proyectos más sólidos, posiciones más claras, y sobretodo muchas ganas de hacer e iniciar proyectos, buenas vibras entonces para toda la gente buena que hace obras de amor a diario, porque si es siempre tiene una mayor validez y repercusión positiva, tengámonos paciencia ante lo oscilante de las energías y tratemos de utilizar estas vibraciones poderosas para encaminar instancias productivas en bien de nosotros y de los que más amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que los quiebres pueden aparecer en nuestra vida, sentiremos que el piso se nos mueve y nos presenta posibilidad de elegir y descartar, será como siempre nuestra decisión…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana no usarla sino más bien razonar en calma qué efectos puede tener dejemos algo, o a alguien, de lado…su Vibración Numerológica predice que si estamos conscientes de las consecuencias de nuestros actos sabremos si debemos o no llevarlos a cabo…y sus Números para este período son (2, 7, 11, 16) y predicen que se viene mucho por decidir, y que no será fácil, pero que es una tremenda opción a tomar en cuenta…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para Energizarnos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta es una semana compleja para nosotros porque aparece una predisposición a abrir las puertas a las energías negativas, lo que nos va a debilitar y probablemente deprimir si las dejamos entrar…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana buscar la luz y no la oscuridad…su Vibración Numerológica predice que en la medida que sigamos peleando por la buena senda será inevitable que atraigamos energías positivas a nuestras vidas…y sus Números para este período son (9, 18) y predicen que si tomamos en serio que depende de nosotros ir hacia la luz podremos alejar lo negativo de nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para darnos Claridad de lo que debemos hacer, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta semana estamos en vibración semejante con el entorno, por tanto hasta el miércoles mucha paciencia y no caer en depresión, y del miércoles en adelante aprovechemos que la carga energética está a nuestro favor…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana proyectar en calma los primeros días y tomar decisiones del miércoles en adelante…su Vibración Numerológica predice que la energía es buena en la medida que le demos buen uso y entendamos que vibras nos rodean para saber cómo responder…y sus Números para este período son (1) y predicen que será una semana de inicios así que muy atentos para tomar buenas decisiones y no dejar escapar nada…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, esta será una semana en la que se recomienda mucha calma, sujetar lo que tenemos, mantenernos alertas y tratar en la medida de lo posible de no actuar lo que pensamos sino pensar antes de actuar…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana no dejar que nuestros impulsos nos dominen, dominarnos a nosotros mismos y dirigirnos con lógica…su Vibración Numerológica predice que si nos ordenamos y somos conscientes de las energías oscilantes podremos manejar mejor nuestros recursos…y sus Números para este período son (4, 5, 14) y predicen que si hacemos las cosas paso a paso tendremos el control de nosotros y lo que nos rodea…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos Calma, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, este es buen período para detenernos, al menos los dos primeros días, y repensar antes de tomar decisiones, y si seguimos inseguros para el miércoles pues esperar hasta estar claros…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana revisar situaciones, y actuaciones, anteriores para rescatar experiencias ha reutilizar…su Vibración Numerológica predice que ante las dudas y temores por tener que hacer y/o decir es mejor esperar hasta que el panorama se nos aclare, mejor esperar que errar…y sus Números para este período son (2, 20) y predicen que debemos tener cuidado con los extremos, caer en cualquiera altera el equilibrio…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darnos Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana en la que sentiremos ganas de decirle a todo el mundo lo que debe o no hacer, sugiero pensar antes de manifestarnos, así evitaremos meternos en líos gratuitos de los que podemos salir mal parados…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana sujetar los ímpetus y no dejarnos llevar por la euforia energética que nos circunda esta semana…su Vibración Numerológica predice que si apelamos a nuestra sabiduría, o la de los que más saben, podremos tomar las mejores decisiones…y sus Números para este período son (5) y predicen que todo cambio es positivo en la medida que proyectamos sus efectos y estos son buenos para uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para Suavizarnos, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, muchas tentaciones aparecen en este período, ganas de hacer cosas, oportunidades que nos gustaría fueron para uno, instancias que no vivimos a diario y de pronto tenemos frente a nosotros…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana no dejarse llevar simplemente por la necesidad de cambios, evaluar antes de actuar…su Vibración Numerológica predice que muchas veces las energías negativas ponen en nuestro camino tentaciones, cuidado en caer en algo que nos guste, pero luego nos disguste…y sus Números para este período son (4, 6, 13) y predicen que hacer cosas atractivas a cualquiera provoca, sin embargo hay que visualizar sus efectos para estar preparados…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos una Visión Realista, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, esta semana tendremos la posibilidad de visualizar un nuevo comienzo, la opción de poder volver a tener la oportunidad de hacer algo pendiente y que quisiéramos concretar…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no cerrarse en la visión personal sino abrirse a escuchar antes de decidir el camino a emprender…su Vibración Numerológica predice que siempre podemos recomenzar, pero no debemos dejar de lado la experiencia y conocimientos anteriores…y sus Números para este período son (3, 12, 21) y predicen que la vida es circular, por tanto todo tarde o temprano regresa, hay que ver si es el momento, en ese momento, de retomar o solo debemos dejar ir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos una Calma Vital, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Buenas Intenciones, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, en este periodo podemos sentir que de pronto todo nos cuesta más, sin embargo recordemos que es parte del ciclo Lunar cuyas energías estarán alteradas hasta casi el fin de semana que vuelva el equilibrio…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no dejarnos arrastrar por sensaciones ni sensibilidades propias, puede ser solo cosa de uno…su Vibración Numerológica predice que aunque estemos cansados sigamos adelante y superemos ese agotamiento, veremos buenos frutos al final…y sus Números para este período son (2, 8, 11, 17) y predicen que habrá de todo esta semana, por eso podemos cansarnos, si mantenemos la calma veremos cada cosa si n agotarnos…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) que se repite y les colabora estos días internamente para darnos Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, este periodo estaremos un poco más sensibles que de costumbre, no permitamos que susceptibilidades nos hagan caer en errores que luego no podremos corregir o nos costará mucho remontar…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana no tomar decisiones apresuradas, la calma, el pensar y repensar, ayudan a no equivocarnos…su Vibración Numerológica predice que ser sensible está bien, permitir que las emociones nos arrastren y hagamos cosas no positivas, eso no…y sus Números para este período son (4, 7, 16) y predicen que habrá de todo en este período, cosas buenas y situaciones fuertes, lo importante es no perder la calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para mantenernos Apaciguados, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Seducción, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, se viene compleja esta semana porque los desniveles energéticos que vienen con ella coincidirán también en uno, se sugiere mucha calma, no tomar decisiones apresuradas, pensar antes de hablar, y no alterarse…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana hacer ejercicios de respiración que nos permite volver a nuestro centro y ver las cosas en su real dimensión…su Vibración Numerológica predice que al ver las cosas como son esto nos ayuda a poder visualizar las posibles soluciones a la prueba que enfrentamos…y sus Números para este período son (5, 6, 14, 15) y predicen que altos y bajos aparecen este período, en ambos casos estar calmado nos permite enfrentar de la mejor manera…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Meditar mejor, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, muy sensibles en esta semana podemos estar, sin embargo eso no es razón para que actuemos desde nuestras emociones sin pensar en las consecuencias de nuestros actos, al contrario, si nos sentimos así más lógica…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana apelar a todo su campo de razonamiento para evitar cometer errores…su Vibración Numerológica predice que sobre todo puede pasar que quieran decir algo muy fuerte que no tenga vuelta atrás, callen y analicen consecuencias…y sus Números para este período son (2, 3) y predicen que si vamos haciendo las cosas punto por punto podremos ver que nos altera y evitar reaccionar visceralmente…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para Calmarnos amablemente, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…