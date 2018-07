Estos fueron los problemas de Demi Lovato con su adicción a las drogas antes de su sobredosis

La cantante estadounidense Demi Lovato fue hospitalizada la madrugada de este martes 24 de julio luego de ser encontrada inconsciente en su casa por una posible sobredosis de heroína.

La intérprete de 'Sorry not Sorry' ha tenido una larga batalla con las adicciones desde sus comienzos como niña actriz en las películas de Disney Channel.

En un revelador documental, la cantante contó "Algo de lo que nunca antes había hablado, pero mi consumo de drogas era increíble. No podía pasar 30 minutos sin consumir cocaína y la llevaba a todas partes, hasta en los aviones. Solo esperaba hasta que todos en primera clase se fueran a dormir y lo hacía allí mismo. Me escabullía al baño y lo hacía".

La antigua estrella de Disney se retiró abruptamente de la gira Live in Concert de Jonas Brothers en octubre de 2010 para ingresar a un centro de tratamiento por "problemas físicos y emocionales" a la edad de 18 años, pero admite que era reacia a aceptar la ayuda de otros.

"Iba al aeropuerto y tenía una botella de Sprite llena de vodka y eran solo las 9 de la mañana y estaba vomitando en el auto y esto era solo para subirme a un avión para regresar a Los Ángeles a la casa en la que me estaba quedando… tenía toda la ayuda del mundo, pero no la quería”.

La también actriz buscó una ayuda en el momento pero al parecer no tuvo resultado positivo.

Aún no se sabe cómo se encuentra la estrella. No ha habido reporte de las autoridades, médicos o del personal de Demi.

