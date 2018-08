Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 29 de agosto al 2 de septiembre

…Amigos esta es una semana bastante bipolar energéticamente hablando, tenemos una Luna Llena que inició entre el 24 y 25 de agosto, que se mantiene hasta este martes, y que empieza a menguar el miércoles, por tanto no se extrañen si de pronto sienten descompensaciones emocionales, que si no las manejan podrían transformarse en desequilibrios físicos, todo esto debido a que las vibraciones estarán disonantes, no fluirán con continuidad sino que presentarán extremos, de muy energéticos, los dos primeros días de la semana, y del miércoles en adelante lentamente decrecientes, razón por la cual es importante ser conscientes de aquello para entendernos, y entender a los demás, y saber manejarnos de la mejor manera al igual que a los que nos rodean, y esto se manifestará con mayor presencia en los niños, animales, ancianos, enfermos, y personas muy sensibles, estemos atentos para evitar roces con ellos, para que podamos tener la capacidad de comprender que es solo un tema energético que podría jugarnos una mala pasada, lo bueno es saberlo y así podremos interactuar de forma más precisa evitando interpretaciones erradas y discusiones que pueden traernos más de algún mal rato, será bueno este período entonces evitar enfrentamientos, y de no ser posible obviarlos pues ser muy prudente, analizarlo todo, y antes de emitir un juicio y/o acción re-pensar todo proyectando los efectos de sentido que generaremos si hacemos tal o cual cosa, si logramos mantener las riendas energéticas podremos pasar la semana sin problemas, e incluso con resultados positivos, toda esta movilización energética podría producir instancias físicas asociadas a desequilibrios en las aguas y movimientos terrestres, si estamos alertas, y no con temor, sabremos enfrentar cualquier impasse de la manera más inteligente, buenas vibras para la gente buena que hace obras de amor por inocentes indefensos sin importar su especie, ellos serán bendecidos con regalos de luz que harán nuestro camino sea más agradable y pleno, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta será una semana llena posibilidades para sembrar instancias nuevas, no hay que cerrarse ante las diferencias con los demás, si las cosas se ponen complejas en las interacciones pues simplemente sobrellevemos para remontar el momento, no entremos en discusiones que no tendrán buen fin…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana no apelar a la fuerza externa para manifestarnos sino a la interna para controlarnos…su Vibración Numerológica predice que este será el período de ser prudentes y cultivar la paciencia, así se nos abrirán puertas positivas…y sus Números para este período son (2, 8, 11) y predicen que si mantenemos la calma podremos ver la situación real y darnos cuenta de cuál es el mejor camino a seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos Dominio de nosotros mismos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, vienen días de mucha inseguridad en los que es importante estar calmados para no generar mayores desbarajustes en nuestras relaciones con los otros, y no tomar decisiones de las que nos podamos arrepentir, si no estamos seguros de algo, o alguien, mejor esperar…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana evitar emprender caminos que nos generen dudas, aunque una fuerza nos atraiga a hacerlo tratemos de controlarnos y aguardar…su Vibración Numerológica predice que vamos a sentir que queremos arrancar, correr, es mejor sujetar esa ansiedad porque es parte de las energías bipolares que nos rodean esta semana, si lo sienten es mejor controlarse y no hacerlo…y sus Números para este período son (9) y predicen que sentiremos una gran necesidad de irnos a donde sea, es mejor aguardar y ordenarnos antes que errar en el camino a tomar…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Ayudarnos a Transmutar las energías que nos arrastran y dominarlas, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Dominio de uno mismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta será una semana en la que el encanto nos abrirá puertas, estaremos muy carismáticos y llenos de atractivo para los demás, si sabemos utilizar esta energía podremos conseguir regalos maravillosos que compensen los malos ratos pasados y nos abran puertas…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana hacer las cosas paso a paso, ser prudentes y delicados, y muy observadores…su Vibración Numerológica predice que si nos tomamos el tiempo para decir las cosas de la mejor manera será inevitable conseguir muchas cosas que se concreten en favor nuestro…y sus Números para este período son (1, 6) y predicen que si tomamos las cosas con calma, sin terquedades, podremos ver la luz y alcanzar metas…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darnos la Luz que desde dentro nos ilumine y se proyecte, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, alcanzar metas es una cosa, mantener aquello que hemos conseguido concretar es lo que realmente cuesta, si no hacemos todo lo necesario podemos perder algo, o a alguien, que tanto nos costó lograr tener para nosotros, no nos quejemos después si no lo cuidamos…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana entender que somos nosotros quienes podemos hacer que las cosas pasen, si con todo el esfuerzo no se consigue o no es el momento o no es para uno…su Vibración Numerológica predice que para saber si algo, o alguien, es para uno pues hay que seguir luchando, al final sabremos la respuesta…y sus Números para este período son (2, 4, 11) y predicen que ser constante no es igual que ser terco, la constancia requiere disciplina, la terquedad solo prepotencia…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para sacar los mejor de nosotros mismos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, del equilibrio pasamos a la posibilidad de la inestabilidad, al menos esta será una semana más movida que de costumbre, ante lo cual lo mejor que nos queda por hacer es mantener calma, usar la lógica en todo momento, callar antes de hablar y/o actuar, y por último mejor esperar e ir paso a paso para no errar…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana ser muy prudentes y apelar a la experiencia del pasado que nos indique los mejores pasos a seguir…su Vibración Numerológica predice que sea lo que sea que suceda, de alguna manera, sentiremos será liberador…y sus Números para este período son (2, 7, 16, 20) y predicen que será un período bien movido, hay que estar atentos a lo inesperado para reaccionar de la mejor manera…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darnos Fortaleza para seguir adelante, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, esta semana podremos ver como da frutos todo lo que hicimos hasta ahora, quizás no sea exactamente aquello que esperábamos, sin embargo hay que rescatar lo mejor para seguir adelante, porque lo importante es que al final gracias a nosotros se concreta algo bueno…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana entender que hacer el bien a los demás es maravilloso, pero debemos rescatar instancias que nos gratifiquen también a nosotros…su Vibración Numerológica predice que más de algo muy bueno se verá por estos días, disfrútenlo…y sus Números para este período son (2, 5, 20) y predicen que sentiremos ganas de hacer muchas cosas, no olvidemos que debemos analizar antes de actuar porque las energías circundantes son las que provocan esa sensación y nos podrían meter en líos…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos mucha Tranquilidad para evaluar, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Energía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, a veces las cosas cambian de un momento a otro trayéndonos sorpresas difíciles de manejar, lo importante es hacer el ejercicio de imaginar posibles instancias que pudieran darse y pensar las mejores posibilidades de reaccionar frente a ellas…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana pensar antes de actuar, y mejor aún prevenir situaciones antes de que sucedan, cuando se hace previamente, y sin presiones, podemos pensar mejores soluciones…su Vibración Numerológica predice que vivir el día a día es lo mejor, pero eso no quita visualicemos opciones y reacciones antes que nos puedan ayudar luego…y sus Números para este período son (1, 4, 10, 13) y predicen que debemos estar alertas de no forzar las cosas solo porque queremos sean de cierta forma, hay que ver que es lo mejor…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para Templar nuestro espíritu, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, se vuelve a marcar esta semana que no perdamos la esperanza, aunque la vida es compleja debemos seguir adelante con la certeza que aquello que queremos, si es bueno y se desea con buenas intenciones, pues tarde o temprano es factible llegue a nosotros, de una u otra forma…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana entrar en uno mismo, analizarnos, tratar de entendernos mejor, ver que está bien y que no, y corregir…su Vibración Numerológica predice que cuando las cosas se hacen con honestidad será inevitable, incluso ante la adversidad, que logremos lo que buscamos…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que los sueños, si los perseguimos, llegan, es importante ver cómo y cuándo para entender su utilidad en ese momento…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darnos una Visión Real de las cosas, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Claridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando hemos hecho todo lo posible para que algo resulte es inevitable, tarde o temprano, ver resultados favorables, esta semana podremos ver señales que nos indiquen que todo aquello por lo que luchamos va por buen camino, a veces lento, pro seguro…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no perder la fe que veremos éxito en aquello por lo que tanto luchamos…su Vibración Numerológica predice que es semana de realizaciones, si no exageramos en el entusiasmo, y mantenemos calma, podría ser mejor aun lo que concretemos…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que será buena semana si no permitimos que la ansiedad y el apresuramiento nos domine…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Ayudarnos a estar en Equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, será una semana en la que el pensamiento lógico abrirá puertas inesperadas, sé que las emociones son importantes, pero por estos días se sugiere usar más la mente para evaluar que elegir con el corazón, eso permitirá logremos alcanzar metas deseadas…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana hacer lo que debemos si realmente nuestra meta es valiosa positivamente…su Vibración Numerológica predice que si hacemos las cosas bien se aprecia logros muy buenos en este período…y sus Números para este período son (1, 7, 10, 16, 19) y predicen que sentirán mucha energía que los quiera llevar a hacer muchas cosas, se sugiere calmarse y analizar antes de actuar para no errar…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para Relajarnos, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Alegría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que es más importante sentir somos respetados y valorados que sentir alcanzamos triunfos materiales, o quizás recibimos una movida de cola y/o un ronroneo en lugar de bienes materiales, depende mucho de cómo apreciamos en ese momento las cosas…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ser muy observadores porque en ese detalle podremos lograr entender la importancia de muchas cosas…su Vibración Numerológica predice que si dejamos de correr, y caminamos, podemos apreciar y valorar lo que no vimos por el apresuramiento…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que todos los procesos terminan en un círculo, lo importante es que sea virtuoso y no vicioso…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darnos Luz Mental y Espiritual, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Limpieza de Alma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando somos luchadores, porque la vida nos conmina a aquello, a veces olvidamos en el camino la dulzura y la preocupación por el otro, parte de proteger implica darle seguridad a los que amamos, y para eso es importante detenernos un segundo y darles amor…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana comprender que parte de una , vida plena implica hacer sentir a los que cuidamos que son lo más importante para nosotros, de palabra y obra…su Vibración Numerológica predice que será una semana en la que seremos valorados por cada gesto, y aunque sea pequeño será muy significativo…y sus Números para este período son (2, 3) y predicen que si perdemos el miedo a decir lo que sentimos seremos más queridos que nunca, y eso hace muy bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para Aterrizar y entender como realmente estamos actuando, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Admiración, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…