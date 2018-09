Apple presenta sus nuevos iPhone: llega la pantalla y la batería más grandes de su historia

Un nuevo evento Apple mantuvo al mundo entero pendiente a sus pantallas. A través de una transmisión global desde el teatro Steve Jobs, los directivos de Apple anunciaron su nuevo iPhone 2018. Esta vez serán 3 modelos: iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR. Además, como se ha hecho en los últimos años, también anunciaron un nuevo reloj inteligente: el Watch Series 4.

Los teléfonos mantienen el diseño que ya habíamos visto en el anterior iPhone X, y uno de ellos marcó nuevos récords. El iPhone XS Max es el teléfono con mayor pantalla y mayor batería de toda la historia de Apple. Esa es una gran noticia para los fanáticos de las pantallas grandes. El año pasado iPhone X salió en una sola versión, acompañado de los iPhone 8 y 8 Plus que tenían el diseño tradicional de la manzana.

Por primera vez, la pantalla absoluta de Apple llega a una pantalla más grande. ¿Mejoras destacables de estos equipos? Procesador y cámara. Pero vamos en orden.

Los iPhone XS y XS Max. / Apple

Los anuncios uno a uno

El iPhone XS es un smartphone que mantiene la base del modelo iPhone X del año pasado.

Pero su corazón es el nuevo procesador A12 Bionic de 64 bits, un modelo fabricado por primera vez con tecnología de 7 nm, y que cuenta con seis núcleos para la CPU y 4 para la GPU.

De nuevo fabricada por la propia Apple y con procesamiento tanto de imagen como de vídeo integrado.

Esto, acompañado de 4 Gb de Ram. ¿En palabras simples? Más y renovado poder para este teléfono de gama alta, pero sobre todo eficiencia.

¿Memoria interna? también tenemos novedades. Ahora la más amplia será de 512 GB. En todos los modelos.

Hablemos entonces del hermano mayor: iPhone XS Max. Con 6,5 pulgadas de panel OLED estamos ante el iPhone de pantalla más grande de la historia.

La resolución del nuevo iPhone Xs Max es de 2688 x 1242 píxeles, lo que da una densidad de 458 píxeles, la misma que en el modelo Xs. Será compatible con tecnología HDR10.

Un hermano menor: iPhone XR

Así luce el iPhone XR, en su versión Product Red. / Apple

Y no sólo contaremos con estos dos modelos. Apple decidió incorporar un hermano menor, que definitivamente no se queda atrás.

Se trata del iPhone XR. El equipo contará con el mismo procesador que los otros modelos, pero para disminuir su valor, tiene algunas diferencias.

Por ejemplo, contará con sólo una cámara, tiene 3 GB de Ram (en vez de 4), tiene IP 67 (no IP 68) y su marco está construido de aluminio y no de acero inoxidable como sus hermanos mayores. Su batería sorprende: durará 1 hora y media más que la del iPhone 8 Plus.

¿Precios?

Los modelos comenzarán su venta alrededor del mundo a finales de septiembre, aún no tenemos confirmada la fecha exacta para Chile. Sobre los precios, en la presentación señalaron que el iPhone XR partirá desde lo 749 dólares, el iPhone XS desde los 999 y el iPhone XS Max desde los 1099 dólares.

Según Mario Romero, editor de Transmedia.cl, los teléfonos estarían llegando a Chile a 800.000 pesos el XR, 950.000 pesos el XS

y a 1.100.000 XS Max. Todos precios aproximados, en base a la experiencia de lanzamientos anteriores.

Un nuevo reloj, con nuevas funciones

El equipo contará con un nuevo diseño más delgado y nuevas funciones. / Apple

¿Más sorpresas? Si. En la transmisión también se anunció un nuevo Watch. Se trata de Series 4. El reloj vuelve a llegar con dos dimensiones.

Pero ya no serán 38 mm y 42 mm respectivamente, sino que 40 mm y 44 mm. Además, crecen también sus pantallas, que reducen sus marcos, especialmente en el modelo de 44 mm, que ya tiene un punto diferenciado más respecto a la versión de menor tamaño.

Mejora también su resolución: ya alcanza los 384 x 480 píxeles. Una buena noticia es que es compatible con las correas de las tres generaciones anteriores, pese a que el tamaño ha variado. ¿Su batería? Sigue durando un día.

Trae el chip S4, que mejora el rendimiento, y el rediseño mejora, según Apple, la conectividad de las antenas.

El acelerómetro y el giroscopio también han sido renovados, ahora son mucho más sensibles y rápidos a la hora de capturar información.

Usuarios protegidos ante accidentes

¿Novedades que sorprenden? El nuevo Watch Series 4 es capaz de detectar caídas, resbalones y golpes, y además diferenciar entre estos tres tipos de pequeños accidentes.

Al detectar una caída, muestra una alerta, y si no respondes en menos de un minuto, llama al contacto que tengas asignado como para llamar en caso de emergencias.

De hecho, ha mejorado bastante respecto al monitoreo de salud. Habrán notificaciones de pulso excesivamente alto, para prevenir arritmias, pero también detecta pulsos demasiado bajos y fibrilación por ritmos irregulares. El equipo también podrá realizar un electrocardiograma.

Conoce aquí los tres nuevos iPhones:

A continuación, el Watch Series 4: