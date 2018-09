Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 24 al 30 de septiembre

…Amigos estas dos semanas que se vienen por delante tienen mucha grandeza energética, con una Luna Llena para este 24 de Septiembre iniciamos una semana fuerte, plena, llena de energías poderosas, que si las sabemos utilizar, y encausar correctamente, pueden ser muy positivas y ayudarnos a reconstruir instancias, en proyectos y relaciones humanas, que nos traigan hermosas satisfacciones, pero si no fuera el caso de encaminarnos en la senda de las vibraciones positivas decidimos seguir el camino oscuro, pues déjenme decirles que las energías son igual de poderosas por esa vía, el por qué? Pues sencillamente porque las energías positivas y negativas son proporcionalmente de igual poder, todo dependerá de cada ser humano la opción a elegir, justamente ahí aparece el termino Libre Albedrio, es esa oportunidad que cada uno de nosotros tiene de determinar la intensión de nuestros actos, lo que queremos hacer con nuestra vida, el cómo queremos influenciar en los demás, en fin, simplemente qué decidimos optar, si por lo bueno o por lo oscuro, es bueno entonces tener claro que en períodos como los que se vienen las siguientes dos semanas pues tendremos la posibilidad de construir en positivo y/o en negativo con tanta influencia como cada uno de nosotros pueda, eso sí, es importante entender que todo es cíclico, por tanto, cada acción deberá inevitablemente tener una reacción, cada acto enfrentará una respuesta, todo lo que sembremos hoy será la cosecha del mañana, y de todo aquello que hagamos solo nosotros seremos responsables, es cierto que muchas veces observamos que aunque nos portemos bien le va mejor a los que se portan mal, sin embargo recordemos que es inevitable que tanto se haga y por tanto se reciba, así que lo que no podemos ver hoy pues lo veremos mañana, es por eso la importancia de ser conscientes de todos nuestros actos, y pensar antes de actuar, para luego no llorar cuando los resultados no sean, tarde o temprano, aquellos que hubiésemos querido, así que a ser muy detallistas en cada acción que emprendamos en este período, las mejores vibras para los que hacen obras de amor porque la abundancia positiva en todo sentido estará con nosotros, y para esos que optan por lo negativo pues asuman lo que se le viene luego, y ojalá recapacitaran y evitaran lastimar a otros por su triste capricho, en fin, cada uno de nosotros que sea responsable de sus actos y que todo sea para bien, asíseráassísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, seguimos esta semana con muchas energías de realización a nuestro favor, lo que resta es empujar hacia donde ya analizamos es nuestra mejor opción, lo demás llegará, pero sin entender que será una semana trabajosa, cansadora, donde si queremos algo nos costará conseguirlo…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana apelar a la fortaleza que tienen, y se ha manifestado en aumento durante este 2018, sigamos porque fortaleza hay…su Vibración Numerológica predice que si tenemos la determinación de concretar algo, en un proyecto o con alguien, pues las vibraciones están a apoyándonos…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que si ven el lado positivo de las cosas todo puede fluir muy bien, pero cuidado con ese lado pesimistas que tenemos porque nos podría jugar en contra…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darnos el Empuje que nos hace falta para ir por lo bueno, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando hemos pasado por situaciones difíciles no hay nada más colaborador que hacer un análisis racional de aquello que hemos enfrentado, o por lo que estamos pasando, y sacar las conclusiones necesarias que nos colaboren a mejor seguir y/o a zafar de aquello que no nos permite avanzar…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana buscar solo aquello que nos sirva y dejar de lado todo lo que solo es problemas y oscuridad…su Vibración Numerológica predice que hay situaciones en las cuales estamos que no son fáciles de seguir en ellas, pero si son buenas el esfuerzo lo amerita, cuando la instancia es dañina en todo sentido es mejor alejarse…y sus Números para este período son (3, 9) y predicen que aunque las cosas no se ven sencillas para esta semana lo importante es tener claro el camino a seguir y asumir que si podemos superar las pruebas…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darnos Temple para seguir adelante, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siguen las buenas energías para nosotros esta semana, ahora se trata de reconstruir, eso implica descartar aquello que no sirve en nuestras vidas y/o darle la utilidad precisa, es decir, puede que yo quiera algo de determinada manera, pero no necesariamente por yo desearlo será así, sin embargo puede tener un uso positivo para mi…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir adelante con todo lo que tenemos en mente crear, hacer, determinar, más de algo favorable surge…su Vibración Numerológica predice que más de algo importante para nosotros se concreta, démosle el valor que merece porque eso genera un circulo virtuoso…y sus Números para este período son (1, 2, 20) y predicen que si somos más tolerantes se abren nuevas posibilidades que no debemos despreciar porque vienen con buen futuro…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para Abrir nuestra mente y ver más allá de lo evidente, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, esta es una semana en la que mantener la calma será fundamental para posicionarnos en aquello que nos interesa, incluso si amerita un bajo perfil apelemos a eso porque no nos toca remover las aguas sino colaborar a que se mantengan quietas, ese equilibrio será nuestro gran aporte…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana contenernos de querer hacer lo que queremos por hacer lo que debemos, hay una gran diferencia…su Vibración Numerológica predice que si nos ven como aquellos que ayudamos a generar estabilidad pues seremos vistos además como los mejores para asumir mayores responsabilidades…y sus Números para este período son (4, 5, 14) y predicen que no demos ni un paso si no nos sentimos seguros de aquello que vamos a generar, si hay dudas mejor esperar…el Color que les corresponde esta semana es nuevamente el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos el Empuje de hacer lo que debemos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, este periodo será muy positivo evitar grandes cambios y movimientos para dar paso a la calma, el silencio y la concentración, volver a revisar en silencio, con lógica, cada uno de los pasos ya dados ayuda a proyectar con más precisión los pasos a dar…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana dejar todo aquello que nos quita la tranquilidad, posponer lo que nos implica cambios…su Vibración Numerológica predice que estamos en un período de autoevaluación que podría ser muy productivo en la medida que eso hagamos…y sus Números para este período son (2, 9, 20) y predicen que aunque tengamos ganas de salir y alborotarnos, sería muy positivo, incluso estando fuera, retraernos, porque así veríamos cosas que se nos han pasado de largo…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darnos ayudarnos a tener Paciencia, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Sanación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, de estar empáticos pasamos a sentir que esta semana no lo estamos, es una sensación más bien interna que si no podemos controlar es mejor aislarse, pero si logramos manejarla podría significar estar más interesantes porque apareceremos como seres impredecibles, y eso puede transformarse en nuestro atractivo…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana reconocer cual es nuestra característica más seductora y utilizarla…su Vibración Numerológica predice que en la medida que nos gane la inseguridad pues es preferible ir despacio y en calma antes que correr y caernos…y sus Números para este período son (5) y predicen que si sentimos ganas de hacer cambios, y no sabemos cuáles, sugiero esperar, o ir paso a paso, para no cometer errores irreparables…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a autocontrol, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta será una semana en la que recibiremos muchos beneficios de regalo, cosas que no esperábamos y que llegan sorpresivamente, quizás sean pequeñas algunas, pero todo tiene valor y hay que saber apreciarlo y aprovecharlo de la mejor manera…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser evaluadores objetivos y entender que si estamos recibiendo estos beneficios pues es para que los usemos positivamente…su Vibración Numerológica predice que lo que antes no habíamos podido lograr en esta semana aparecen ayudas para poder concretarlo…y sus Números para este período son (4, 8, 13, 17) y predicen que esta semana nos vamos a sentir como dueños del mundo, seamos prudentes y analicemos, si es así aprovechemos la instancia, si no pues aterricemos…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a reordenarnos evitando cometer errores, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Criterio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, esta semana siguen las energías potentes que nos inducen a tener ganas de hacer muchas cosas, recordemos que ante tanto empuje siempre es bueno analizar antes de accionar porque podríamos entrar en una etapa de euforia que nos haga hacer cosas que luego no podremos deshacer…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana ser prudentes, hacer autoanálisis, evaluar en calma, y luego canalizar las energías…su Vibración Numerológica predice que si somos conscientes de la fuerza que tenemos seremos capaces de inducirla de la mejor manera…y sus Números para este período son (1, 3, 21) y predicen que mientras seamos conscientes que no es un capricho, y usemos positivamente nuestras energías, todo va por buen camino…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para darnos la Frialdad que nos hace pensar, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Comprensión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, durante este período nos pondremos a pensar sobre los éxitos alcanzados, estaremos muy auto-evaluadores de todo lo que hemos podido lograr, pero a la vez también de todo aquello que no hemos podido conseguir aun, será una semana de mirarnos a nosotros mismos en nuestro rol social…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no perder el norte y entender que parte de analizar nuestra trayectoria implica ser conscientes que no todo lo que hemos querido lo hemos podido aun tener, y no hay que sentirse fracasado…su Vibración Numerológica predice que si analizamos y hallamos que evitó alcanzar el éxito en determinadas situaciones pues eso nos puede ayudar a volver a intentar y/o ayudar a otros a lograr el éxito…y sus Números para este período son (2, 8, 17) y predicen que si hacemos un alto para vernos a nosotros mismos podremos proyectar de mejor manera lo que se nos viene por delante…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para hacernos ver la realidad tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Visión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, seguimos con una gran necesidad de hacer cambios y dejar todo de lado, es como si sintiéramos algo está por suceder y tenemos que estar listos, sin embargo es solo la sensación de ese tipo de energía que pretende desordenemos lo ya alcanzado, tengamos paciencia y fortaleza para no dejarnos arrastrar…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana tenernos mucha paciencia ante el poco equilibrio que podemos manifestar, lo importante es controlarnos y continuar si es que la meta la analizamos y es positiva…su Vibración Numerológica predice que cuando las cosas están oscilantes energéticamente solo nos queda auto-controlarnos para no perdernos en la inseguridad…y sus Números para este período nuevamente son (7, 16) y predicen que aunque a veces las cosas duran mucho nunca son eternas, fuerza…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darnos la Fortaleza que nos permita seguir adelante, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Tenacidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, de estar con posibilidades de hacer muchas cosas, o al menos querer hacerlo, esta semana algo nos lleva a estar más calmados, ser más prudentes y evitar tanto cambio, hay que analizar si realmente es lo más apropiado para nosotros o si solo es un truco de las energías negativas que no nos quieren dejar avanzar…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana estar muy analíticos para no caer en la desidia y evitar alcanzar aquello que realmente nos interesa lograr…su Vibración Numerológica predice que hay momentos en los que sabemos que debemos hacer ciertas cosas, y aunque el ánimo no esté pues simplemente hagamos lo que debemos…y sus Números para este período son (4, 5, 13, 14) y predicen que cuando la suerte toca a la puerta no hay que no abrirle, eso sí, veamos bien que es ella y no un engaño, la razón siempre nos ilumina y aclara…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para darnos una Visión Clara de lo que realmente sucede, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, quizás este sea el momento de entender que todo lo que hicimos era lo que debíamos hacer, la clave está en evaluar en calma, sin perder la objetividad, y en ese proceso vemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, aunque quizás no nos guste, pues aún queda una última instancia a tomar en cuenta que es la intuición…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana apelar no solo a sus conocimientos sino también a evaluar esas intuiciones que si aparecen siempre es porque son mensajes a tomar en cuenta…su Vibración Numerológica predice que no dejemos de lado cuando tenemos un presentimiento, recordemos que somos seres con capacidades múltiples y es importante usarlas todas…y sus Números para este período son (2, 4) y predicen que un análisis objetivo puede evaluar tanto lo material como los presentimientos, si lo hacemos con ambos podremos tener una visión macro de lo que podemos enfrentar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos el Equilibrio que nos permita analizar en calma, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…