Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 8 al 14 de octubre

…Amigos damos inicio esta semana con muchas energías para reconstruir, para dar inicio a proyectos, para decidirnos a quizás empezar de cero en algo, o con alguien, que nos interese demasiado, al menos esas van a ser las energías que vamos a sentir, otra cosa es que sigamos adelante, otra cosa es que sea algo bueno y positivo, porque al fin y al cabo las decisiones siempre son personales, somos artífices de nuestro propio destino, y aunque muchas veces nos sea difícil tomar un rumbo, siempre es factible que con esfuerzo recompongamos nuestra vida, eso sí, entendiendo responsablemente las consecuencias que vamos a producir, razón por la cual esta semana es muy propicia para iniciar de cero, para componer instancias pasadas, o simplemente para darnos una nueva oportunidad en algo desconocido, con una hermosa Luna Nueva que aparecerá el martes 9 de octubre, tendremos un período energéticamente trabajoso, a momentos agotador, como siempre sucede cuando se da inicio a algo, pero con la opción de renovación que siempre es positiva, además numerológicamente estamos frente a un número 9 que nos habla de búsquedas, toda búsqueda siempre provee nuevas posibilidades, a la par que tenemos un número 10 asociado al mes de octubre que nos plantea nuevas oportunidades en la rueda de la fortuna, oportunidades que debemos entender pueden ser positivas y/o negativas, ante las cuales una evaluación previa a la elección nos dará la luz que ese número 9 también arrastra, recordemos que en la vida si queremos algo debemos luchar por aquello, las mejores vibras entonces para que lo que nos hace bien a nosotros y los que amamos aparezca en nuestras vidas, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana agotadora desde las energías, tengámonos paciencia porque las cosas nos pueden costar más de lo normal, y porque podemos sentir ganas de no hacer nada cuando debemos hacer mucho y aprovechar que es semana de poder iniciar con vibras poderosas instancias de interés para nosotros…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana apelar a toda la energía interna que podemos producir para seguir y concluir nuestras tareas cotidianas, y algunas cosas más que aparezcan en el camino…su Vibración Numerológica predice que no será una semana fácil, pero ya pasará, saquemos fuerzas para ordenar y continuar de la mejor manera…y sus Números para este período son (2, 3, 11, 12) y predicen que debemos tratar de componer las cosas, si no podemos tomar decisiones pues paciencia hasta que podamos, apelemos a nuestra sabiduría, y vayamos paso a paso…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos Empuje para continuar, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana en la que puede que la noticia sobre alguien que nos importa, y que se va, nos puede afectar más de lo que esperábamos, quizás porque va a ser un espacio en el que la reflexión sobre el sentido de la muerte nos altere la visión que teníamos hasta ahora sobre la vida…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana apelar a recogerse en uno mismo si sentimos la necesidad de hacerlo, recordemos que la luz siempre está en la calma interna…su Vibración Numerológica predice que siempre es bueno, aunque sea quizás una instancia poco alegre, recapacitar a momentos sobre donde estamos y hacia donde vamos…y sus Números para este período son (4, 9, 13) y predicen que evaluemos nuestras ambiciones, equilibremos lo material y lo espiritual dentro de nosotros, seamos conscientes y responsables de lo que queremos y luchemos por eso…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darnos Animo para continuar, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, fue una semana difícil la anterior, sin embargo entendimos que igual debemos continuar aunque a veces nos duela, este período coincide numéricamente con la Luna Nueva para nosotros, por tanto, algo muy potente se despertará dentro de nosotros que nos iluminará indicándonos el camino brillante para nosotros…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana hacer todo lo que debamos, y más, veremos que trae frutos positivos al finalizar este período…su Vibración Numerológica predice que debemos ser cautelosos, ir despacio, pensar antes de actuar, y veremos la luz favorable…y sus Números para este período son (1, 9) y predicen debemos ser abiertos de mente para no dejar escapar nada, usemos lo que hemos aprendido que eso nos abrirá puertas de luz…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para tener Clara la Realidad, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, esta es una semana en la que pueden aparecer novedades asociadas a temas legales, o a la aparición de reglas que se nos imponen a seguir, es decir, es período de escuchar y comprender como mejor enfrentar algo que se nos pone por delante y que no podemos evitar, está en nuestras manos como mejor llevarlo…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana dejar de lado un poco el don de mando y entender que a veces la posición que nos toca no es de dirigir sino de acatar…su Vibración Numerológica predice que cuando las cosas ya no dependen de uno solo nos queda poner lo mejor de nuestra parte para salir del problema y continuar con nuestra vida…y sus Números para este período son (4, 8) y predicen que lo más importante es lograr nuestros objetivos, y para aquello la prudencia es fundamental, para evitar errores que nos alejen de aquello que queremos…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos Mucha Calma, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Serenidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, este periodo será momento para que sintamos debemos tomar las riendas y demostrar quién manda, no es que sea agradable, pero ante las circunstancias podemos ser más útiles si hacemos el papel fuerte por el bien de encaminar a otros a no cometer errores que les hagan daño…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana apelar a toda la experiencia y conocimiento que tengamos para que nuestras ordenes al menos tengan asidero aunque no agraden a otros…su Vibración Numerológica predice que hay momentos en la vida en el que debemos tomar el papel poco grato de la autoridad, por un bien mayor lo amerita…y sus Números para este período son (2, 4, 20) y predicen que aunque no nos quede el papel debemos esta semana ordenar, de forma equilibrada y sin prepotencia, es la única forma que las cosas se reencaucen para bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora en estos días internamente para darnos la Fuerza Dirigente, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Don de Mando, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, período en el que tenderemos a estar muy pensativos, evaluando cada instancia que se nos ponga enfrente, quizás sea bueno dejar que suceda porque puede que descubramos cosas que no habíamos visto antes, y que quizás nos cambie la visión sobre situaciones y/o personas…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana entrar en nosotros mismos para analizar aquello que nos llama la atención, y en calma comprender el porqué de esa llamada de atención…su Vibración Numerológica predice que…y sus Números para este período son (3, 5) y predicen que no importa si demoran en la evaluación que hagan, mejor seguros que decidiendo a locas, si vamos a hacer cambios que sean para mejor…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Objetividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta será una semana muy afortunada, como que todo lo que hagamos de alguna manera pareciera bendecido para que fluya aquello que buscamos, eso sí, no olvidemos que cuando se trata de instancias que no son buenas siempre existen fuerzas superiores que a veces nos protegen y no permiten sucedan, a veces no entendemos el mensaje hoy, pero mañana si…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana hacer todo lo que tengamos en mente, obviamente que no sea peligroso ni dañino, porque estamos con energías favorables para concretar…su Vibración Numerológica predice que no olvidemos que la suerte puede ser positiva o negativa, por tanto, evaluemos que es lo que queremos hacer y ahí emprendamos para alcanzar lo que buscamos…y sus Números para este período son (4, 8, 13, 17) y predicen que debemos ser cuidadosos con las ambiciones, que lo que queremos sea bueno para nosotros y los que amamos, si analizamos y vemos que no es bueno mejor retroceder, y por último no perdamos la esperanza que se logre si es para bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Motivación, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Visión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, período en el cual de alguna manera podremos ver la posibilidad de renacer, de volver a resurgir en alguna instancia en la cual pensamos ya eso estaba perdido, se nos plantea la posibilidad de reordenar todo y quizás alcanzar aquello que nos interesaba…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana tratar de analizar si realmente aquello que nuevamente se nos pone para concretar de verdad es bueno para nosotros…su Vibración Numerológica predice que a veces por mucho que ansiemos algo, o a alguien, e incluso se nos dé para alcanzarlo, quizás solo es una tentación de las energías negativas para hacernos caer en desgracia…y sus Números para este período son (2, 3, 20, 21) y predicen que ser mártir no es positivo para uno, tendría que ser un bien mayor para sacrificarse así, pensemos bien antes de decidir, no por alcanzar un sueño arruinemos nuestra vida o la de otros…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacernos ver las cosas tal cual son, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Responsabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana será muy importante la moderación en todos los aspectos de nuestro actuar, nos permitirá evitar males mayores, cometer errores irreparables, hacer fluir por el camino correcto situaciones importantes, y nos dará el tiempo para pensar antes de actuar…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no soltar nada sin antes estar seguros de que es mejor dejar que las cosas tomen su rumbo porque ya peleamos lo suficiente…su Vibración Numerológica predice que en la moderación está la posibilidad de prevenir, de ver lo que no pudimos ver antes, de decidir qué es lo mejor hoy…y sus Números para este período son (5, 8, 14, 17) y predicen que si queremos hacer cambios pensemos bien antes las consecuencias de aquellos, que sean para mejor, y que no sean materiales a costa de los afectos, porque el amor y la tranquilidad no se superan con nada…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darnos la Tranquilidad para pensar, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, durante este período será fundamental la iniciativa personal, no delegar ni esperar que otros hagan lo que necesitamos sino ser nosotros mismos los que, aprovechando estas energías de orden y reconstrucción, pues hagamos lo que debemos para tratar de alcanzar nuestras metas…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana dejar de lado todo pensamiento negativo que les diga que no podemos y seguir luchando por nuestros objetivos…su Vibración Numerológica predice que con las energías que se vienen esta semana, más la voluntad de cada uno de nosotros, más de algo bueno alcanzaremos…y sus Números para este período son (1, 7, 16) y predicen que si seguimos adelante, a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar, alcanzamos lo deseado o tenemos la convicción de que hicimos todo por alcanzarlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darnos Serenidad, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Convicción, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, durante este período sería maravilloso que tratáramos de buscar todo aquello que nos haga enriquecer culturalmente, en todo sentido, es un período en el que estaremos más abiertos a aprender, aprenderemos más, y nos servirá lo aprendido para resolver instancias que se vienen…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana tener mucha paciencia con nosotros mismos porque aprender nunca es fácil, pero es necesario y ayuda a resolver problemas…su Vibración Numerológica predice que el mundo se abrirá ante nosotros y veremos la luz para concretar y solucionar muchas cosas…y sus Números para este período son (2, 5, 14) y predicen que si nos disponemos y abrimos la mente podremos recibir regalos maravillosos, esto nos dará luz para muchos emprendimientos, y se vienen cambios…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para estar abiertos a todo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, de muchas maneras podemos recibir honores de parte de los demás, en esta semana habrá muchas maneras en la que podremos sentir que los otros nos consideran y valoran lo que somos capaces de hacer, y más aún lo que hacemos, dejemos que nos aplaudan que de vez en cuando hace bien…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana callar para escuchar lo que los demás nos quieren decir…su Vibración Numerológica predice que sembrar a veces dura muchos años antes de ver las cosechas de esa siembra, en el camino nos podemos desanimar, sin embargo quien persevera alcanza…y sus Números para este período son (2, 7) y predicen que si vamos en calma, incluso para recibir los halagos, y entendemos que hoy nos premian, pero mañana hay que volver a empezar, no nos asustaremos ante las alabanzas, las recibiremos en calma, y comprenderemos que debemos seguir sembrando…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para Apreciar en calma los honores recibidos, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…