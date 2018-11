Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 19 al 25 de noviembre

…Amigos esta es una semana en la que tendremos una Luna que sigue creciendo en todo su esplendor, con energías muy fuertes que reflejan cambios drásticos en el devenir que nos rodea, será un periodo en el cual se tomarán decisiones que impliquen tener que descartar algo, o a alguien, en beneficio de la sobrevivencia de algo, o alguien más, esto por tratar de conservan lo más valioso, entiéndase lo “más valioso” desde la mirada de cada uno de nosotros, todo en favor de lograr recuperar la protección y/o el buen camino que nos lleve nuevamente hacia reconducirnos apropiadamente, es decir, ante la mirada de los demás, estamos hablando de la imagen que tienen los otros de nosotros, será entonces una semana en la que sacrificaremos ciertas instancias en pro de vernos de la mejor forma posible, todo con el fin de que socialmente se nos vuelva a reconocer como guías, en pro de recuperar el respeto, por tanto se vienen determinaciones fuertes que pueden remecer tanto a nosotros como a los otros, recodemos que para reconstruir hay que echar abajo lo que ya no está bien, hay que limpiar el camino, dejarlo lo más expedito posible, para volver a comenzar, con la experiencia del pasado, y las habilidades que manejamos en el presente, fácil no será, se viene compleja semana, pero es inevitable por un bien mayor, y esto lo visualizo tanto a nivel personal como social, así que ha prepararse para una semana en la que habrá muchas tomas de decisión, todo en favor de poder limpiar la imagen, dejar de lado lo que no sirve, y retomar a vista de todos el camino hacia la luz, esperemos que todo sea muy productivo, seamos pacientes y prudentes sobre todo cuando estemos frente al terremoto que se viene en todo sentido, tanto físico como social, porque recordemos que ante la adversidad siempre mantener la calma nos ilumina y enseña el camino hacia la luz, buenas vibras para todos los seres buenos, hagamos obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, luchemos por aquello en lo que creemos, y ojalá sean cosas positivas para no favorecer a las energías negativas y que todo lo que aparece en este Horóscopo nos ayude a facilitarnos el tránsito en esta vida, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana que aparece con tensiones, con instancias poco agradables que arrastran de la anterior, porque esos cambios no fueron a favor sino todo lo contrario, sin embargo continuar es lo que queda, aunque de pronto la maldad humana nos sea incomprensible…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana sacar todas la fortaleza interna que tenemos para seguir, aunque ganas no tengamos, porque no queda de otra…su Vibración Numerológica predice que cuando no tenemos expectativas sobre los otros es más difícil nos puedan lastimar, cuando esperamos ahí vienen las desilusiones…y sus Números para este período son (2, 6, 11, 15) y predicen que si mantenemos un perfil bajo frente a los demás, dejamos las dudas de lado, puede ser un buen período material, aunque no emocional, al menos rescatemos algo positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a entrar en nosotros mismos y quedarnos ahí en silencio, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando intentamos ver las cosas solamente desde las emociones podemos caer en espacios de negación de la realidad que lo único que nos va a traer es como consecuencia más inseguridad, muchas dudas, y la no posibilidad de tomar el mejor camino para resolver positivamente…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana entrar en nosotros mismos, meditar, autoevaluarnos para tratar de comprender que está realmente sucediendo…su Vibración Numerológica predice que engañarnos es posible, hasta podemos creérnoslo, pero no dura mucho…y sus Números para este período son (9) y predicen que hay que prepararse para sacar fuerzas internas poderosas que nos permitan enfrentar y asumir para luego poder seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos mucha calma y equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, dirigir es algo complejo, hay que mantener la calma, la mente fría, racionalizar y usar las emociones solo como apoyo, pero no para tomar decisiones, sin embargo esta la intuición que está entre la razón y la emoción, y si la desarrollamos puede ser una gran aliada que nos guie hacia la luz…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana ir paso a paso, no correr para poder ver cada detalle de aquello que debemos ordenar de la mejor manera…su Vibración Numerológica predice que esta será una semana en la que el orden nos dará frutos buenos, por tanto ir de a pocos será fundamental…y sus Números para este período son (1, 9) y predicen que si no nos cerramos solo a lo que nosotros pensamos, seremos capaces de guiarnos, y guiar, excelentemente bien hacia las soluciones…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos la paz necesaria para ordenarnos coherentemente, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, para esta semana la palabra clave es moderación, desde nosotros mismos hasta lo que los demás hagan y/o digan, es decir, tratemos de no actuar sin pensar antes las consecuencias, o al menos visualizando que podemos hacer cuando al actuar suceda lo posible, eso para saber qué hacer y prever males mayores…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana auto-manejarnos de la mejor forma, para controlar acciones que nos puedan acarrear problemas difíciles de resolver…su Vibración Numerológica predice que ante tanta energía conflictiva de la semana será bueno ir con moderación para evitar males mayores…y sus Números para este período son (4, 5, 14) y predicen que si tenemos argumentos sólidos, y usamos todo lo que tenemos a la mano como ayudante, las instancias materiales fluyen, lo emocional va a costar…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darnos calma y luz, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, buena semana para lograr resolver aquello que nos tenía entre que sí y que no, como complicados, sin poder aclarar para donde mejor enrumbar, sin embargo las vibraciones predicen que todo fluye para que a pesar de las dificultades se resuelva esto en favor nuestro…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana tener la paciencia de esperar lo que se resuelve en otras instancias porque aparecen ayudas…su Vibración Numerológica predice que por fin algo de positivo llega en relación a aquello que nos preocupaba…y sus Números para este período son (2, 7, 20) y predicen que si dejamos que también nos colabore el destino, utilizamos nuestra percepción, y no nos cerramos a lo mismo de siempre, es factible cosechar buenos frutos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darnos la serenidad suficiente para que todo fluya, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando venimos arrastrando dudas es lógico que nos cueste retomar el ritmo de hacer cosas en favor de resolver las pruebas que se nos ponen, sin embargo estamos con vibraciones que nos hablan de proveernos un mejor ritmo en este período, ritmo que nos haría más intrépidos…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana no amedrentarse frente a los que quieren dominarnos, sino darles la cara para que sientan no tenemos temor…su Vibración Numerológica predice que seremos mucho más eficientes de lo que nos podríamos imaginar…y sus Números para este período son (2, 5, 11) y predicen que si vamos haciendo las cosas suavemente, y no nos asustamos ante la posibilidad de los cambios, nuestra sabiduría nos sabrá guiar por el mejor camino…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darnos la suavidad que nos ayude a saber usar mejor la fuerza sin que se vea mal, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta es una semana muy productiva en todo sentido, desde las cosas materiales, hasta incluso la posibilidad de pensar en agrandar la familia, o simplemente tener descendencia, para sembrar auspiciosamente aquello que deseen, desde una planta hasta un proyecto laboral, o incluso algo asociado a la vida…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana entender que parte de la vida es asumir que la muerte acompaña a la vida…su Vibración Numerológica predice que se visualiza la posibilidad de aumentar con facilidad aquello en lo que decidan intervenir…y sus Números para este período son (3, 4, 13) y predicen que si se tienen paciencia, no caen en la ambición, y se disponen a los cambios, aquello que buscaban se puede por fin dar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos empuje para seguir contentos, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Coraje, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, para esta semana aparece la posibilidad de poder culminar aquello que tenemos hace mucho sin poder finiquitar, aunque también existe la posibilidad de darle fin a algo, o a alguien, que aunque lo queramos en nuestras vidas pues sabemos no es lo mejor para nosotros…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana tratar de revisar cuales eran nuestros sueños y ver si podemos aun revivir la posibilidad de concretar alguno…su Vibración Numerológica predice que a modo de limpieza, y sanación mental, no está demás sacar aquello que nos perturba y no aporta…y sus Números para este período son (1, 3, 10, 21) y predicen que si dejamos de auto-exigirnos tanto, y aprendemos a caminar a nuestro ritmo, la buena fortuna acerca sus maravillosas vibraciones para nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos paciencia, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando las cosas se han planteado relativamente bien, y eso implica que no debemos pensar que lo negativo no va a rondar, pues ante aquello debemos entender que existe la posibilidad de aparecer una instancia inesperada, que probablemente nos va a sorprender y ante la que mejor forma de prepararnos es siempre manteniendo la calma…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana dejar que las situaciones fluyan es una cosa, soltar y no hacer nada no es lo mismo…su Vibración Numerológica predice que aunque lo inesperado es aquello que nos sorprende, siempre es bueno tratar de hacer el ejercicio y visualizar instancias sorpresivas…y sus Números para este período son (8, 17) y predicen que si estamos a evaluar cosas nuevas, podremos renovar nuestras esperanzas que las cosas pueden cambiar de forma concreta…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos temple frente a lo inesperado, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Adaptabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, hacer las cosas es una cuestión, entender que, para lograr alcanzar un objetivo y/o mantenerse una vez alcanzado el objetivo, es importante la fuerza de voluntad para continuar, los logros son flor de un día, seguir adelante para sujetarlos, corregirlos, y superar pruebas, eso es trabajo de todos los días…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana comprender que parte de seguir también implica limpiar lo que no sirve y/o reubicar…su Vibración Numerológica predice que en la medida que tengamos claro que somos nosotros artífices de nuestro propio destino, sabremos que la fuerza debe estar en uno…y sus Números para este período son (1, 7, 16) y predicen que si entendemos que para avanzar hay que luchar con todas las armas que tengamos, comprenderemos que así se cumplen las metas, con puro esfuerzo…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darnos el empuje para seguir adelante, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando hemos hecho las estrategias correctas para poder alcanzar aquello que nos interesa, y no bajamos la guardia en ningún momento, más que para recargar energías y continuar, estamos atrayendo el éxito y la posibilidad de que la abundancia positiva llegue a uno…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana seguir con el ritual que las está permitiendo avanzar porque ese es aquel que les va a permitir el éxito…su Vibración Numerológica predice que esa será una semana en la que recibiremos regalos positivos, se sugiere evaluar con mente fría para entender el regalo…y sus Números para este período son (5, 8, 14, 17) y predicen que si estamos dispuestos incluso a movernos físicamente, poner las mejores energías para lograr nuestros objetivos, y usamos nuestra experiencia, pues el éxito está llegando a nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para aterrizarnos y hacernos ver la realidad tal cual y así atraer los éxitos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, venimos de instancias en las cuales hemos caído en la desconfianza, es parte del aprendizaje de la vida, pero no con la intensión de cerrarnos sino de enseñarnos a ser más reservados, lo que no implica dejar de ser alegre y social, pero si aprendiendo a no regalar a diestra y siniestra nuestras cosas personales porque nunca sabemos con quién podemos estar…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana usar nuestra mente para pensar las cosas, sin hablarlas, y hablar solo lo necesario…su Vibración Numerológica predice que en la medida que seamos reservados, en estos días, podremos estar más protegidos y menos vulnerables…y sus Números para este período son (2) y predicen que pensar antes de hablar, y solo hablar lo necesario, será fundamental para no cometer errores serios en este período…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para estar tranquilos y silenciosos, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…