Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 24 al 30 de diciembre

…Amigos esta es una semana que inicia con mucha energía, producto de una Luna Llena que viene de la semana anterior, y se mantiene hasta el sábado 29 donde empieza a decaer ante una Luna Menguante que oscurece su luz para nosotros, por tanto, el fin de semana e inicio de la semana siguiente se muestra con debilidad en las vibraciones, esto permite recibir una Fiesta de Navidad con mucha energía positiva, pero adelanta una Fiesta de Fin de Año en la cual, al estar las energías más débiles, pues es sugerencia estar más alertas ante los bajones de ánimo, depresiones, las melancolías sin explicación, todo esto en beneficio de comprender porque las estamos sintiendo y para poder combatirlas con decretos positivos en voz alta, mucha agua que limpia y purifica por dentro y por fuera, aspirar aromas como el de la manzana y la canela que son maravillosos para llevar informar a nuestras neuronas que nos despierten agrado, buen ánimo, dulzura, amor, así que entendamos que no es negativo saber cuándo las cosas pueden estar por venir difíciles, al contrario, todo aviso es para prevenir y evitar caer en lo negativo y regresar hacia la luz, desde mi espacio decreto en voz alta llegue mucha protección, armonía, salud, abundancia positiva en todo sentido, a cada uno de los seres buenos que nos leen en las redes sociales, para sus familias, recordemos que esta Festividad Navideña es un momento que debería llevar a la reflexión, más allá de la celebración, una reflexión que nos haga ver que no sólo ese día debemos tratar de ser buenos, sino esto proyectarlo los 365 días del año, que ese día de Navidad es más positivo compartir con otros lo que tengamos en la mesa, entender que no son los regalos para uno los importantes sino los regalos que nosotros podemos darle a quienes más lo necesitan, un plato de comida, un lugar en nuestra mesa para compartir con ese ser que quizás no tiene a nadie más, y cuando hablo de seres necesitados no hago distinción de raza, ideología, opción sexual, ni tampoco de especie, en mi casa somos muchos los que esta Navidad estaremos juntos con amor, en tu casa quizás podrías darle un lugarcito a un ser en abandono con quien se hagan compañía mutua, en fin, las opciones para ayudar son muchas, lo importante es hacerlo de corazón y no limitarse a intercambiar objetos y comer rico mientras otros no tienen nada ni a nadie que les dé una mano, hagamos entonces un circulo virtuoso donde el amor y la solidaridad abunden, Feliz Navidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana muy fructífera en muchos sentidos, para algunos puede ser material, para otros incluso el aviso de la llegada de un nuevo integrante en la familia, o el regreso de aquellos que amamos como hijos, lo importante será manifestar que tan buenos “padres” podemos ser de aquellos que dependen de uno…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana poner nuestro mejor esfuerzo para demostrar cuanto nos importan esos eres que confían en nosotros…su Vibración Numerológica predice que será una semana en la que las emociones estarán muy vívidas, por tanto hay que tratar de no dejarse llevar por las que no sean positivas…y sus Números para este período son (2, 3, 11) y predicen que si llevamos las cosas en paz, y tenemos paciencia con nosotros mismos por si no sabemos que elegir, podremos lograr llevar por buen camino a aquellos que confían en nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para lograr esa paz que nos ayude a ver mejor las cosas, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, a veces en la vida proveer para los que más amamos no implica solo cosas materiales sino otras instancias en las cuales los valores, la ética y los buenos ejemplos son un tesoro inmenso, enseñar a aquellos que dependen de uno que ser buena persona es más importante que cualquier cosa es el mejor legado que les podemos dejar…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana demostrar de todas las formas posibles lo que significa hacer el bien versus hacer el mal…su Vibración Numerológica predice que uno puede enseñar lo mejor para alguien, pero recordemos que la opción del camino a seguir siempre será personal…y sus Números para este período son (8, 9) y predicen que uno debe poner la mayor energía en tratar de ejemplificar cómo hacer el bien, y enseñar a la par los efectos que se producen cuando se opta por hacer el mal…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos equilibrio para pensar en calma, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Corrección, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, buena semana para entrar en nosotros mismos, evaluarnos, entender dónde estamos, que posibilidades y proyecciones tenemos, hagámoslo en calma, sin prisas, estos tiempos que sean de reflexión, nos va a ayudar a darnos cuenta quienes somos y quienes son los que están con nosotros, esto nos aclarará el camino…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana es buen momento para ordenar las cosas de nuestra vida…su Vibración Numerológica predice que todo se ordenará paso a paso durante estos días, todo se arreglará en algún aspecto importante como regalo para nosotros…y sus Números para este período son (1, 9) y predicen que si entendemos que nosotros somos artífices de nuestro propio destino debemos rescatar lo positivo del pasado y vivir el presente…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para permitirnos ordenar con frialdad para saber realmente lo que tenemos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, buena semana para demostrar nuestra bondad con los otros, pero no olvidemos serlo con nosotros mismos, ayudar a los demás es maravilloso, eso sí, en la medida que los demás también de alguna forma nos agradezcan al menos lo que hacemos, dar a alguien que sabemos nos devuelve con mala onda no es positivo…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana preocuparnos un poco más de lo que realmente nos hace bien, eso nos renueva el alma…su Vibración Numerológica predice que hacer el bien genera mucha energía positiva, hagámoslo por seres que sean felices con nuestros regalos…y sus Números para este período son (4, 5) y predicen que los regalos no son solo materiales, quienes aprecien de nosotros esos otros regalos hay que tomarlos muy en cuenta…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para hacernos ver lo dulce de las algunas personas, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Agrado, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, esta es una semana en la que la locura se va a manifestar de muchas formas, lo importante es dejar de lado aquello que pudiera ser perjudicial, aunque tentador, para evitar corrernos riesgos que nos puedan hacer mal, sin embargo hay algunas locuras que son tiernas, esas pueden llenarnos el alma…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana entender que para reconstruir nuestras vidas hay que hacerlo con cosas que sean positivas si queremos una vida así…su Vibración Numerológica predice que lo que para unos es locura, para otros es amor, por ejemplo “dar hasta que duela”…y sus Números para este período son (2, 20) y predicen que en calma todo se puede reordenar para mejor…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para ver las cosas en su real dimensión, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana muy tentadora, llena de insinuaciones asociadas a lo sexual y/o lo referente a este tipo de placeres, por tanto hay que estar muy alertas de no caer en situaciones en las que sintamos nos utilicen, sino ordenar todo para disfrutar sin esperar nada, y además buen momento para entendernos mejor en este aspecto…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana preocuparnos de no estar en un segundo plano en ese aspecto, en la medida que sea importante para nosotros…su Vibración Numerológica predice que quien no conversa sobre sus necesidades poco o nada será escuchado, aprender nos da instrumentos para explicarnos mejor…y sus Números para este período son (4, 5, 13) y predicen que si queremos cambios en nuestras vidas pues debemos generarlos, las cosas suceden cuando trabajamos para que se den…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para incentivarnos a buscar los medios propicios para comunicarnos, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, buena semana para hallar todo lo que nos ayude a curar alguna herida, física y/o del alma, que venimos arrastrando y que aún no habíamos podido lograr sanar, como que se van a poner las opciones que nos permitan recibir esa guía que logre darnos la luz y poder sentirnos mejor…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana entender que a veces necesitamos “morir” de alguna forma para renacer…su Vibración Numerológica predice que hay vibraciones que se sentirán muy amables, otras quizás sean fuertes, pero si vale la pena hay que hacer lo que se deba para estar mejor…y sus Números para este período son (2, 4, 13, 20) y predicen que si dejamos de lado la posición de mártir, vemos prioridades, nos amoldamos a los cambios necesarios, es posible ir por buen camino para superar el dolor…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a armonizarnos, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Decisión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana en la que estaremos en búsqueda de la perfección, tanto personal como de quienes rodean, así como los demás estarán en la necesidad de ver la perfección en nosotros, no será fácil transitar entre tanta exigencia, la presión por la perfección realmente agota, es mejor hacer las cosas bien sin extremos que pueden maltratar…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana dejar de ver las cosas solo desde nuestra mirada, abramos nuestra mente…su Vibración Numerológica predice que si tratamos de entender lo que de verdad hace feliz a los otros, y a nosotros, quizás entendamos mejor que es realmente lo que hace bien…y sus Números para este período son (3, 21) y predicen que quizás las cosas sean al revés de la semana anterior, pero al final lo importante es el resultado final…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos la visión real de lo que nos rodea, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, semana de oportunidades que aparecen por todas partes, y en diferentes ámbitos, por tanto es importante saber aprovechar las cosas positivas que se nos pongan en frente, analicemos lo que realmente es bueno para nosotros y/o para quienes dependen de uno, es momento de decidir lo que debemos hacer para que ciertas cosas mejoren…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana focalizar racionalmente antes que desde la ilusión, que no es lo mismo que no perder la esperanza…su Vibración Numerológica predice que si evaluamos que algo es momentáneo, pero positivo, quizás sea mejor que algo a largo alcance, pero poco productivo, o al revés…y sus Números para este período son (1, 8, 10, 17) y predicen que si somos abiertos de mente, hacemos lo que debemos con mucha energía, la esperanza de lograr cosas se ve materializada…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darnos una visión total del panorama, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, en la vida hay que entender que los afectos son como son, si tenemos la suerte que sean como los queríamos pues es regalo del cielo, si bien es cierto que depende 50% de nosotros, el otro 50% dependerá de la otra persona, y ahí es donde lo que se reciba será lo que buenamente se nos quiera dar…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana evaluar con frialdad si lo que recibimos es lo que queremos o no…su Vibración Numerológica predice que si está en nuestras manos hacer cambios para recibir algo mejor, pues hagámoslos, si no entonces quizás sea bueno repensar la relación…y sus Números para este período son (5, 7, 14, 16) y predicen que si queremos sentirnos frente a algo nuevo, y luchamos por aquello, hay que entender que no necesariamente esto se va a dar…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darnos luz frente a lo que sentimos y los otros sienten por uno, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Orden, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta es una semana en la que es importante cuidar no descontrolarnos, la ira estará muy presente y puede tentarnos cayendo en ella, así como estar alertas de quienes pudieran acercarse a nosotros con la intención de provocarnos y/o manifestarse poco amablemente con nosotros…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana control absoluto, desde nosotros, así como de los otros para con uno…su Vibración Numerológica predice que tratemos de evitar los malos ratos, seamos muy prudentes, y usemos la razón y no las emociones para reaccionar frente a los demás, nos evitaremos malos momentos…y sus Números para este período son (5, 6, 14, 15) y predicen que si podemos persuadir para evitar, si no cerramos nuestra mente, hacemos equilibrio material y espiritual, y no nos dejamos llevar por las pasiones, podremos controlar situaciones peligrosas…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a meditar en calma, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos esta semana ordenando todo para poder construir de la mejor manera, sigue el detalle, y estamos en la recolección de todo lo necesario para armar bien, y con buenas bases, aquello que nos interesa construir con posibilidades de grandes proyecciones, por tanto seamos meticulosos, calmados, y evaluadores…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana mezclar pensamiento y acción, pensar donde debiera ir cada cosa, su función, y efecto, ayudará a ser precisos…su Vibración Numerológica predice que cuando las cosas se hacen paso a paso, aunque demoremos, tienen que resultar bien…y sus Números para este período son nuevamente (1, 2) y predicen que todo estará en nuestras manos, si lo hacemos en calma todo fluye…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darnos más fuerza y ánimo para continuar, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Detallista, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…