El esperado "Jump Force" estará disponible para prueba gratuita este fin de semana

Nuestros amigos de Bandai Namco Entertainment America nos tenían preparada una sorpresa. Desde hoy y durante el fin de semana, nos otorgará una beta abierta para su próximo juego de lucha en arenas, "Jump Force". ¿Las fechas? Desde hoy 18 al 20 de enero.

Esta beta abierta permitirá a los jugadores acceder al modo versus online, donde podrán utilizar a 17 personajes del juego final, luchar en 5 escenarios y probar el lobby online utilizando seis avatares pre armados. Cabe destacar que el esperado videojuego considera personajes de las series "Black Clover", "Bleach", "Boruto: Naruto Next Generations", "City Hunter", "Dragon Ball", "Fist of the North Star", "Hunter x Hunter", "My Hero Academia", "Naruto", "One Piece", "Rurouni Kenshin", "Saint Seiya" y "Yu-Gi-Oh!".

La beta abierta de "Jump Force" estará disponible para pre descargar en sus Xbox One y PlayStation 4 a partir del 17 de enero.

La beta estará disponible en sesiones de tres horas en los siguientes días y horarios:

Sesión 1

Viernes, 18 de enero de 4:00am – 7:00am PST

Sesión 2

Viernes, 18 de enero de 9:00pm – 12:00am PST

Sesión 3

Sábado, 19 de enero de 8:00am – 11:00am PST

Sesión 4

Domingo, 20 de enero de 12:00pm – 3:00pm PST

Cabe destacar que "Jump Force" celebra los 50 años de la Revista japonesa Shonen Jump juntando a sus franquicias más populares en este electrizante juego de luchas en arenas. Finalmente, el juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, y PC vía STEAM el 15 de febrero de 2019.

¡Aquí te dejamos el trailer!