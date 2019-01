La pesadilla de los viajeros tras los vuelos eternos: recomiendan melatonina y luz blanca para combatir el jet lag

Tradicionalmente enero y febrero es la época cuando se realizan más viajes al extranjero y, en esa costumbre, un hecho no menor son los trastornos del sueño que ello provoca. El jet lag suele afectar a los pasajeros que cubren grandes distancias en avión y que, a menudo, demoran más de lo esperado en su readaptación posterior.

“Lo que se ve afectado es el ritmo circadiano de la persona. Este es el proceso que regula el sueño, las hormonas, presión arterial, temperatura, entre otros. Entonces, cuando el cuerpo se enfrenta a cambios bruscos del ciclo luz.oscuridad, la persona puede sentir diversos malestares", explica el neurólogo Pablo Guzmán.

Una curiosidad es que el impacto del jet lag cambia según la dirección del viaje. "Si se viaja desde Chile, moverse hacia el oeste (Oceanía) trae un menor impacto que si se mueve hacia al este (Europa). Esto porque en esa dirección implica moverse contra la luz del sol, lo que engaña al cerebro pensando que la noche se alarga. Si el viaje se realiza hacia el norte o el sur sin cambiar de región horaria, no hay efecto de jet lag”, precisa el especialista.

Con sueño y malestares

Si bien el trastorno no es grave y no le sucede a todos los viajeros, el organismo se resiente y trasluce cansancio y sueño, dolor de cabeza e incluso dolores estomacales, pero esta adaptación no debería tomar más de una semana.

La duda, entonces, es cómo se puede lograr que este síndrome afecte lo menos posible a los viajeros.

La melatonina es muchas veces una buena opción: la hormona es producida por la glándula pineal que se encuentra dentro del cerebro y su producción es desencadenada por la oscuridad e inhibida por la luz. Pero puede ser ingerida en forma de suplemento, ayudando a facilitar el sueño. “Es un medicamento natural que en algunos casos permite ajustar el proceso del ciclo circadiano a la luz solar en el nuevo país donde el viajero se encuentre”, indica el médico de la clínica Somno.

Otro de los tratamientos posibles que se aplican es la luminoterapia: “Se expone al paciente a altas dosis de luz blanca durante unos 30 minutos, lo que permite acelerar la adaptación y es útil para viajeros frecuentes como pilotos de aviones, entre otros", detalla el doctor Pablo Guzmán.