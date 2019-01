Transformación digital: cómo los trámites se han ido despidiendo del papel

Desde negocios de barrios, hasta empresas más grandes, para todos la transformación digital es una decisión difícil de tomar, porque incluye cambios sustanciales en las forma de trabajo y en la conformación de tu emprendimiento o negocio.

Sin embargo, en un mercado digital, las empresas han tenido que adecuarse a "moverse rápido". Cómo va el negocio, cuánto te deben los clientes, cuánto tú le debes a los proveedores, cómo van tus ventas, cuáles son los gastos más relevantes; toda esa información es más fácil de consultar si está digitalizada. Con el pasar de los años, Chile se ha ido sumando a esta tendencia.

Herramientas digitales

La transformación digital está eliminando la burocracia del papel. / Getty

Por ejemplo, el servicio de Impuesto de Internos (SII) a través de su portal permite la emisión completamente gratuita de documentos electrónicos siempre y cuando tu empresa facture menos de 500 millones de pesos al año con lo que se busca beneficiar a las PYMES.

Imagina que necesitas enviar un balance al banco, y estas en terreno, y desde tu celular emites y compartes tu balance con tu ejecutivo, el problema está solucionado.

Incluso hoy en día para las Pymes es casi inimaginable pagar las imposiciones de sus trabajadores por formulario en cada una de las instituciones, con la llegada de Previred esto se ha automatizado completamente.

Gestión en la nube

Esto es posible gracias a servicios especializados que te mantienen al tanto de tu negocio con sólo un par de clics, desde tu propio smartphone. “Contar con tu información en línea las 24 horas del día y todos los días del año, desde cualquier parte, es sólo una parte de lo que entregamos en Kame One", explica Manuel Concha, gerente de desarrollo de Kame One. El portal www.kame.cl es una plataforma intuitiva que gestiona tu empresa en tiempo real desde donde quieras 100% cloud.

"Además, gracias a la integración que Kame One tiene con el SII te olvidas de la digitación, ya que con 1 click Kame One trae todas las facturas de compra de tus proveedores, las ingresa al libro de compras y automáticamente genera los estados financieros", agrega Concha. En esta línea, la transformación digital de los trámites no sólo se trata de ecología y sustentabilidad, sino también de optimización de procesos.