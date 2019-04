Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 29 de abril al 5 de mayo

…Amigos esta es una semana en la que la fuerza energética de la Luna se hará sentir, pero es más allá de solo una poderosa energía positiva, se trata de una energía que puede provocar desequilibrios, esto debido a que la Luna Llena termina su período este domingo 28 abril e inicia el Menguante de la misma, lo que implica va decayendo, y ese decaer puede implicar tendencia a sentirnos vulnerables, con poco ánimo, quizás fastidiados, y hasta depresivos, es bueno saberlo porque así, cuando quizás sintamos estos síntomas, podremos controlarlos sabiendo es una influencia energética externa que dependerá solo de nosotros el trabajar para alejarla, interesante también es, numerológicamente, observar estamos frente a un número 11 que nos habla de esfuerzos para salir adelante, pero a la vez que se puede reducir a un número 2, eso significa que cada uno de nosotros podrá, si así lo trabaja, usar la lógica para razonar estas instancias energéticas y solo permitir que lo bueno se quede con nosotros mientras alejamos lo negativo, todo siempre está en nuestras manos, somos nosotros los artífices de nuestro propio destino, así que todas las sugerencias son solo eso, sugerencias, uno las toma, analiza, ve su utilidad, y las incorpora, o no, en nuestra vida para tratar de hacerla más llevadera en busca del equilibrio y ojalá momentos más continuos de felicidad, esa palabra tan usada, y que personalmente aprendí son esos pequeños momentos en los que algo bueno nos pasa, hay que tomarlo, disfrutarlo, sacar el mejor partido, y luego entender que debemos soltar, esa felicidad se quedará lo que deba quedarse con nosotros para luego partir hacia otro destinatario, o no, sea lo que sea aprovechémosla, no dejemos pasar lo bueno y alejémonos de lo malo, hagamos obras de amor diario por inocentes indefensos de cualquier especie, y tratemos de estar en calma para que el equilibrio nos invada, y la armonía forme parte de nuestra vida, buena semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, vivir solo de esperanzas es opción personal, pero implica olvidar que para que las cosas sucedan debemos hacer todo lo necesario y no esperar a que “ojalá resulte”…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente indecisos, titubeantes, si mucha seguridad hacia donde ir y/o qué camino tomar…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando estemos en dudas es mejor detenernos, analizar nuestras inseguridades, y hasta que retomemos el rumbo correcto, pues simplemente trabajar energéticamente para alejar las dudas…nuestros Números para este período son (4, 13) y nos avisan que habrá muchas instancias favorecidas, pero por nuestra inseguridad podríamos perder buenas oportunidades, como un buen cambio físico y/o conocer alguien especial…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a iluminarnos para no desperdiciar oportunidades buenas que aparecen, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, así como la semana anterior fue compleja, esta semana se ve energéticamente con buenas opciones para ser más visibilizados de manera positiva en todo ámbito de cosas…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente con muchas habilidades reconocidas y que nos ayudarán a abrirnos puertas para avanzar…nuestra Vibración Numerológica predice que hasta será bueno dejarnos sugerir por nuestro sexto sentido, porque incluso ese espacio estará disponible para darnos buenas guías…nuestros Números para este período son (3, 7, 21) y nos avisan que esta semana es momento de reconstruirnos desde dentro para aprovechar este empuje energético de manera concreta para la semana que viene…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a recomponernos y acumular energías para resolver la siguiente semana, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Vitalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siguen las buenas vibras, esta semana veremos como quienes llegaron a nuestras vidas nos alcanzan la posibilidad de concretar instancias muy positivas y encaminarnos a situaciones muy provechosas…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente poderosos en la medida que no nos encerremos, aprovechemos esta buena energía y arriesguémonos porque veremos logros importantes…nuestra Vibración Numerológica predice que seremos vistos como personajes de gran inteligencia y criterio superior…nuestros Números para este período son (1, 3, 10, 19, 21) y nos avisan que si somos prácticos este período lograremos concretar cosas muy importantes para nosotros y los que amamos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a hacernos destacar y brillar, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Encanto…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, sería muy productivo, esta semana, dejar de lado nuestras emociones y focalizarnos, de manera práctica, en resolver las situaciones inmediatas más que tratar de alcanzar ideales más complejos…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente más sensibles, eso es bello, pero nos distrae para concretar, mejor seamos prácticos…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos realistas, vemos que necesitamos, y trabajamos para eso específicamente, pues eso es factible de darse, si soñamos alejamos ganancias…nuestros Números para este período son (7, 8, 16, 17) y nos avisan que podremos resolver con más facilidad si solo focalizamos en cosas concretas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a que podamos ser más prácticos y resolvamos rápido, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, esta semana veremos que las cosas puede que nos cuesten más, pero solo será una ilusión negativa que intentará alejarnos de la verdad energética que nos acompaña, que es que si podemos superar cualquier obstáculo…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente entre no querer hacer nada y/o tener toda la fuerza de poder concretar nuestras metas…nuestra Vibración Numerológica predice que será nuestra opción hacia donde nos dirigiremos, elijamos bien…nuestros Números para este período son (0, 2, 11) y nos avisan aunque estemos confundidos busquemos las respuestas con insistencia, están, solo son las energías negativas que nos quieren alejar de los triunfos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmarnos y dominarnos positivamente para avanzar, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Manejo Personal…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, esta semana podremos ver como nuestra perseverancia realmente da frutos, en la medida que no bajemos la guardia y no dejemos de luchar con constancia…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad concreta de alcanzar metas en la medida que no dejemos de pelear por ellas, eso se ve para este período de forma concreta…nuestra Vibración Numerológica predice que las ideas precisas llegarán, lo que es importante es actuar con precaución, y para ello hay que evaluarlo todo…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 14) y nos avisan que podremos consolidar instancias materiales que fluyen rápidamente, eso sí, seamos cautelosos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener calma e iluminarnos para evitar cometer errores, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Sagacidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, estaremos tan cerca de poder lograr aquello que estamos trabajando desde hace mucho, que será casi como una realidad, pero algo podría empañar ese triunfo, analicemos todo y prevengamos para que no nos suceda…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente con la necesidad de ser excesivamente prudentes para no cometer errores graves…nuestra Vibración Numerológica predice que si no tenemos experiencia en el tema que queremos enfrentar pues busquemos a quien la tenga como soporte de sugerencias…nuestros Números para este período son (6, 9) y nos avisan que sería mejor esperar la toma de decisión para la semana siguiente porque numerológicamente fluirá mejor…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas tal cual como son sin alucinar, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, la semana anterior estuvo movida, esta semana se aprecia más en equilibrio, y si no lo está pues es necesario que ayudemos a que todo colabore para estabilizar el ambiente si queremos todo fluya…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente con predisposición para ordenar e iniciar, y también para recibir noticias legales esperadas…nuestra Vibración Numerológica predice que las inversiones materiales podrían fluir bastante bien, más no las “inversiones emocionales”…nuestros Números para este período son (4, 8) y nos avisan que si hemos sido honestos lo que sembremos fluirá en positivo, si no lo hemos sido mejor abstenerse de invertir y reconsiderar nuestras acciones poco correctas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a concientizarnos de nuestras acciones, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Introspección…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, a veces tenemos que entender que las energías negativas tienen más fuerza y/o presencia que lo bueno de la vida, sin embargo es una prueba y está para que la superemos…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente como la Luna decayendo de nuestras fuerzas y con la posibilidad que aparezcan dificultades…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos pacientes con nosotros mismos, y lo que nos rodea, podremos ver la luz y avanzar correctamente …nuestros Números para este período son (3, 9, 12, 18) y nos avisan que es momento de focalizar en superar las dificultades antes que emprender…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a recuperar la fe en nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Credibilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, después de estar estables, o al menos creyendo que así era, esta semana se evidencian los conflictos que nos desequilibran y nos hacen perder la confianza que teníamos en otros…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Demonio” que nos dice estaremos energéticamente al filo de olvidar hacer lo que debemos para evitar errores, cuidado con pensar que todo está supuesto…nuestra Vibración Numerológica predice que si nos ponemos en una posición infantil podemos tener consecuencias poco favorables…nuestros Números para este período son (6, 8, 15) y nos avisan que puede darse discordias de todo tipo, seamos prudentes, mejor vamos con calma…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda a tener calma y mucha paciencia con nosotros y con los otros, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, si bien es cierto es importante analizarlo todo, también es bueno no dejar de lado el respeto y sentimientos de quienes nos rodean, el cómo nos relacionemos con los demás es fundamental para que todo fluya en positivo…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de mandar, imponer, o saber dirigir, guiar…nuestra Vibración Numerológica predice que dependerá mucho de nuestra actitud para que además de concretar lo hagamos por el buen camino…nuestros Números para este período son (2, 4, 20) y nos avisan que todo debemos calcularlo antes de accionar, eso también implica el cómo nos dirijamos a los demás…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver la realidad tan cual es, incluyendo el cómo nosotros actuamos, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos en esa burbuja en la que sentimos algo no está bien, en algo estamos fallando, razón por la cual estamos indecisos de las decisiones que debemos tomar…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Enamorados” que nos dice estaremos energéticamente frente a la confusión de cuál será la mejor opción, e incluso frente a la disyuntiva de si aquello que opte está bien o no…nuestra Vibración Numerológica predice que mientras estemos inseguros lo mejor es calmarnos, analizar paso a paso todo con detalle, no determinar nada, y esperar hasta estar seguros…nuestros Números para este período son (3, 6) y nos avisan que generar cambios estando inseguros solo hace que energéticamente empecemos en desequilibrio aquello, y eso no es bueno, mejor esperar hasta aclararnos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a despejarnos y hacernos ver con claridad e iluminadamente, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…