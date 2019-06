Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 10 al 16 de junio

…Amigos esta es una semana en la que las energías de la Luna van en aumento en la medida que nos vamos acercando al lunes 17 de junio cuando estaremos con una hermosa Luna Llena, lo importante es entender que energéticamente estamos frente a una semana muy acelerada, llena de instancias muy movidas debido a que iniciamos numerológicamente con un número 10 que nos abre un sinfín de posibilidades, muchas opciones y propuestas, que dependerán en gran parte del cómo hallamos sido en nuestro comportamiento para que el karma se encargue de premiarnos, y aunque las cosas sean difíciles para muchos pues se nos hagan más sencillas y/o fáciles de solucionar, bien es cierto que algunos tienen una vida más compleja frente a otros que la vida se les facilita, sin embargo como siempre digo hay que continuar porque es parte del hacer salir ese luchador que llevamos dentro, y solamente detenernos para pensar antes de dar el siguiente paso, será igual una semana en la que podremos sentir se nos hace un tanto cuesta arriba, no por lo dificultosa sino por podemos estar agotados, el agua ayuda a limpiar y renovar, usemos los elementos de la naturaleza para facilitar nuestro camino, tratemos de no soltar aquello que tanto esfuerzo nos ha significado, y entendamos que a veces debemos soltar para dejar ir aquello y/o a aquellos que quisiéramos mantener, pero por circunstancias irreconciliables, que ni aun la lucha lo permiten, podríamos seguir teniendo con nosotros, la vida es cruel si la vemos así, pero si comprendemos que nada nos pertenece, y todo está para disfrutarlo en el presente, pues quizás así podremos movernos mejor entre estas aguas de vida que nos llevan a veces a lugares y situaciones no pensadas, las mejores vibras para todos aquellos que luchan por lo que es justo, por lo correcto, que nada ni nadie nos amedrente, y sigamos luchando día a día por ser y hacer felices a los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que el tino será fundamental para evitar errores irreparables, por tanto, respirar profundo, observar, callar y pensar antes de hablar, esa es la clave…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente frente a muchas opciones, que no se perderán, en la medida que pensemos antes de actuar…nuestra Vibración Numerológica predice que habrá muchas posibilidades a la vista, es una buena semana para analizar opciones…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 13) y nos avisan que se vienen ascensos, promociones, en sí, buena fortuna, aprovechémosla no diciendo lo errado…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos ánimo para continuar, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Renovación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, para esta semana no es solo importante estar empoderado sino además hacer lo que se debe para que ese emprendimiento realmente se transforme en aquello que siempre has querido…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente con mucha vitalidad para poder concretar todo lo necesario para que las metas se concreten…nuestra Vibración Numerológica predice que los cambios estarán potencialmente disponibles, pero solo dependerá del cómo movemos las piezas para que se den…nuestros Números para este período son (3, 4, 13, 21) y nos avisan que habrá nuevos aliados presentes para que aquello que nos interesa logremos alcanzar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a en calma ordenar para concretar, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos somos Proactivos…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, estamos a un paso de entender la clave de esa puerta que vamos a abrir, aquella que nos lleva al éxito y la abundancia positiva en todo sentido, si nos lo merecemos será nuestro regalo, va a depender de la bondad de nuestras acciones…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente frente a nuestras pasiones y nuestra razón, una sola es la respuesta y uno deberá saber cual en el momento preciso…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos atractivamente misteriosos, pero eso es porque internamente estamos creciendo desde la intuición…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 17, 19) y nos avisan que se ven nacimientos de cosas importantes para nosotros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a manejarnos a la perfección, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, siguen las energías complejas, hay que trabajar equilibrio con respiraciones, limpieza con agua antes de acostarse, y otros rituales más para poder tener la fortaleza para continuar…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Torre Derruida” que nos dice estaremos energéticamente teniendo que decidir si o si dejar de lado ciertas cosas y/o personas para poder darle la oportunidad a otras de sobrevivir…nuestra Vibración Numerológica predice que si no dejamos de ver la luz en la oscuridad, esta desaparece tarde o temprano…nuestros Números para este período son (7, 16) y nos avisan que mejor no correrse riesgo este período, sujetarse ante los cambios poco positivos, después de la tormenta llega la calma y la abundancia positiva en todo sentido está más adelante…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener la calma y por tanto el equilibrio, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, ya venimos de instancias que nos pudieron provocar indecisión, esta semana se marca aun más, seamos pacientes con lo que nos sucede, y con nosotros mismos, pero no hagamos nada mientras estemos en dudas…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Dos Caminos” que nos dice estaremos energéticamente frente a no saber que camino tomar, ante eso esperemos a que la luz nos ilumine…nuestra Vibración Numerológica predice que ante la indecisión, la lógica es una leal y certera amiga que nos aclara siempre…nuestros Números para este período son (0, 6) y nos avisan que puede aparecer quien solicite nuestra ayuda, primero aclaremos nuestro panorama y luego ayudemos a otros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a no perder el ánimo de seguir, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Auto Manejo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, no va a tener sentido darnos la contra a nosotros mismos esta semana, solo nos desgatará tontamente, mejor analicemos todo con calma, incluso nuestros propios actos, eso nos dará luz…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mago” que nos dice estaremos energéticamente con mucha energía, cuidado con dispararnos sin control ni rumbo…nuestra Vibración Numerológica predice que podríamos estar un tanto agresivos, tratemos de controlarnos para evitar desmanes…nuestros Números para este período son (1, 10) y nos avisan que estaremos frente a la opción de tomar una decisión importante, por tanto, mucha calma…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la fuerza de controlarnos, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Vitalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, también esta semana dependerá de cada uno de nosotros lograr alcanzar el éxito en aquellas cosas que son importantes para nosotros, los obstáculos son simplemente fantasmas…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El León Domado” que nos dice estaremos energéticamente con toda la energía para concretar, eso sí, no sería bueno desbordarnos, mejor controlarnos…nuestra Vibración Numerológica predice que nuestra palabra será escuchada, pensemos entonces antes de hablar…nuestros Números para este período son (2, 6, 11) y nos avisan que sería bueno escuchar a nuestra intuición, puede ser una buena guía…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ponernos la rienda a nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, hay momentos que los deseos convergen tan potentemente que se hacen realidad gracias a los decretos positivos en voz alta y las buenas acciones que hacemos por los otros, disfrútelo quien se lo merezca…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sol” que nos dice estaremos energéticamente radiantes y con mucha energía, además de la energía de la Luna, cuando eso sucede hay exceso de energía, es posible se concreten cosas muy buenas…nuestra Vibración Numerológica predice que será una buena semana en la medida que no nos aloquemos con tanta positividad…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 19) y nos avisan que llega una invitación interesante de aceptar, puede traer cambios para nosotros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar centrados y muy claros, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, semana en la que será importante hacer una evaluación de nosotros mismos para saber que tenemos, con qué no contamos y cómo conseguirlo y/o reemplazarlo, y que metas y/o proyectos tenemos pendientes…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente sujetando todo lo que tenemos, evaluando aquello, ordenando como mejor utilizar nuestros recursos…nuestra Vibración Numerológica predice que si combinamos nuestras ideas, con buenas acciones y voluntad, estamos bien…nuestros Números para este período son (3, 5, 12, 14) y nos avisan que habrá mucha armonía para desarrollar temas de interés…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a despertar nuestra voluntad, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Iniciativa…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, esta semana tenemos la seguridad de aquello que nos interesa, lo que queremos y hacia donde vamos, es importante ver si ahora es factible y aterrizado eso que antes anhelábamos…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente empoderados, con ganas de hacer y deshacer, sin trabas que nos detengan…nuestra Vibración Numerológica predice que en la medida que no confundamos autosuficiencia con prepotencia todo fluirá muy bien…nuestros Números para este período son (5, 8) y nos avisan que es momento de probables grandes decisiones, vayamos calmadamente entonces…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda a estabilizarnos en todo sentido, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana en la que de alguna manera podríamos sentir estamos en un círculo, lo importante es que sea un círculo virtuoso y positivo, y no uno vicioso y negativo, dependerá de uno quedarnos o salir…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente o apartados del mundo, como aislados, o confundidos…nuestra Vibración Numerológica predice que si la vida nos pone el reto de caminar en círculos pues tendremos que superar ese obstáculo…nuestros Números para este período son (0, 2, 20) y nos avisan que seamos precavidos, analicemos, y si no podemos solos, busquemos ayuda…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver otros recodos en el camino, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Flexibilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana para hacer las cosas que están pendientes, para reparar, para ordenar, para reconstruir y reubicar, n importa si nos sirve hoy, nos servirá mañana…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente con energía para concretar, eso sí, no esperemos resultados inmediatos porque no es período para eso…nuestra Vibración Numerológica predice que nos podremos lucir y ser fuente de admiración, aunque ahora no recibamos gratificación por nuestro esfuerzo, más adelante si…nuestros Números para este período son (3) y nos avisan que todo lo que hagamos nos servirá para u crecimiento futuro…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo de seguir entendiendo más adelante veremos los frutos, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…