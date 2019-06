Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 24 al 30 de junio

…Amigos esta es una semana poderosa energéticamente para todos aquellos que hallamos luchado desde siempre por los que más lo necesitan, por hacer el bien, y por todas las causas nobles que aun hoy existen y sobreviven gracias a una elite de seres humanos que no va a permitir la maldad triunfe por sobre el bien, no es fácil hablar desde este lado, desde el lado de lo correcto, de la bondad, sin embargo es indispensable seguir en la lucha por preservar las instancias llenas de amor y caridad, aunque incluso las autoridades sigan apoyando la delincuencia, dándoles largona en sus delitos, avalando su libertad cuando eso solo vulnera a las victimas y las gentes decentes, a pesar de todo eso debemos seguir luchando por hacer el bien, por darle una mano a quienes son abusados, por defender a los más débiles, porque en el fondo solo estamos nosotros para continuar en este camino lleno de luz, luz que ilumine los corazones de aquellos que solo han recibido maltrato de parte de seres humanos que no se merecen ese título, por ellos hay que seguir, por todos aquellos inocentes indefensos de la especie que sea, humanos, animales, ecosistema, luchar por ellos que no tienen voz porque nosotros si la tenemos, y parte de ser un buen ser humano es pelear por quienes más lo necesitan, darle la mano al más débil, socorrer al abusado, y no callar porque el silencio, y la indiferencia, son cómplices, y nada de esto va desde una vereda política sino desde el camino de la luz y la bondad, que al final es el único que sigue siendo el correcto, sigamos adelante ayudando, protegiendo y levantando la voz por quienes lo necesitan, sea que creamos en Dios o no, basta con estar del lado de las energías positivas para que este discurso sea para ti, y para cada una de las almas bondadosas que aun existen, que la Justicia Divina nos apoye a los que hacemos el bien, que nos abra caminos hacia la abundancia positiva en todo sentido, y que jamás nos haga sentir que estamos solos en este sendero de ayuda, que nos ayude a seguir ayudando y dando esperanza a quienes más lo necesitan, buena semana para toda la gente y los seres buenos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana para pensar bien las cosas, para no permitir que las energías negativas nos sigan poniendo en el camino de la duda, y nos aleje de objetivos claros, ahora hay que volver a ordenar nuestra mente…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente más cerebrales y con más posibilidades de tener claridad mental para proyectar y decidir lo mejor…nuestra Vibración Numerológica predice que si no tenemos el conocimiento para tomar las mejores decisiones pues es momento de apelar a la asesoría de quienes más saben…nuestros Números para este período son (2, 4, 13) y nos avisan que es momento de proyectar mas que de accionar, esperemos a tener claridad absoluta…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la mente lúcida, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana para reconstruir sobre lo derruido y/o para recomenzar desde abajo, da lo mismo, lo importante es hacerlo, no dejarnos más, empezar aquello que está pendiente porque la energía nos apoya…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente con toda la vibración favorable para que las decisiones que tomemos vayan cargadas de positividad y abran caminos…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando menos lo esperemos veremos esta semana que las cosas empiezan a darse, estemos atentos…nuestros Números para este período son (2, 3, 20, 21) y nos avisan que veremos cambios, las cosa se pueden reajustar, pero siempre recordemos que debemos estar dispuestos incluso a sacrificar por un bien superior…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a templar nuestro espíritu, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Proactividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana en la que la luz guía nuestros pasos para enrumbamos en el sendero de nuevas oportunidades gracias a que todo lo negativo se aleja para dar paso a que nos reivindiquen por quitarnos aquello que tanto nos merecemos y tanta falta nos hace…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente caminando y haciendo camino al andar, nada nos detiene hacia lo bueno…nuestra Vibración Numerológica predice que a diferencia de antes si veo la tierra prometida…nuestros Números para este período son (1, 9, 10, 19) y nos avisan que todo se habla esta semana y empezamos la siguiente con mucha luz…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la fortaleza y el empuje para seguir, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Presencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que de pronto no dominaremos como en la anterior, sin embargo podríamos conseguir muchas más cosas de forma apacible, tranquila y silenciosa, no es bajar la cabeza es hacer lo que debemos por algo superior…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El León Domado” que nos dice estaremos aparentemente energéticamente cediendo, cuando realmente estamos avanzando…nuestra Vibración Numerológica predice que no hay obstáculo que no podamos remontar si así lo decretamos…nuestros Números para este período son (2, 7, 11, 16) y nos avisan que podríamos estar confundidos, pero solo será al principio, después llega la luz…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver la realidad tal cual es para avanzar correctamente, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana en la que veremos de lo que realmente somos capaces, porque no habrá nada ni nadie que sea capaz de detenernos si así decidimos que sea, todo dependerá de la fe en nosotros mismos…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente en equilibrio, pero con toda la fuerza para pelear por lo que tenemos y queremos…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos constantes veremos de las maravillas que somos capaces…nuestros Números para este período son (0, 5, 14) y nos avisan que se verán consolidaciones de instancias importantes para nosotros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener calma y serenidad, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana en la que debemos estar muy alertas de no encasillarnos en parámetros que no nos permitan poder hacer cosas importantes, interesantes, no nos pongamos restricciones que nos obstaculizan…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de luchar por nuestros sueños o no alcanzarlos por prejuicios…nuestra Vibración Numerológica predice que si cerramos las puertas por completo difícilmente lo bueno podrá llegar a nosotros…nuestros Números para este período son (1, 3, 10, 21) y nos avisan que si estamos inseguros mejor esperar, asesorarnos bien, y luego continuar seguros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a sanar nuestra alma de malos pensamientos, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Protección…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana que debiéramos dedicar a ordenar todo lo que tenemos, preocuparnos por limpiar y desechar todo lo que no nos hace bien ni falta, y reordenar más eficientemente los recursos con los que contamos, así sabremos de que disponemos…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con la energía suficiente para reorganizar nuestro entorno y mejor encausarnos…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos lo que tenemos seremos más eficientes y efectivos…nuestros Números para este período son (1, 6) y nos avisan que ser observador y prudente no es igual que estar aislado y esquivo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más sutiles y amables con nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Sociabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana en la que seguimos muy proactivos, con mucha energía, y como venimos así de la semana pasada pues eso atrae posibilidades que aparezcan novedades en nuestro camino…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente frente a panoramas que nos presentan mucho a que echar mano aunque de forma aun inestable…nuestra Vibración Numerológica predice que no solo vamos a tener que estar pendientes de nosotros sino que también de los que nos rodean…nuestros Números para este período son (1, 4, 10) y nos avisan que llegan oportunidades y además podríamos arreglar diferencias con los otros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar alertas en buena onda, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Dinamismo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, semana en la que será importante hacer todo lo que tenemos de cotidiano, más aquello que está pendiente, y además adelantar trabajo, eso nos permitirá estar actualizados para lo que se viene y enfrentarlo bien…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con la energía suficiente para hacer muchas cosas sin sentir agotamiento…nuestra Vibración Numerológica predice que si nos dedicamos a poner todo en orden, cumplimos con lo rutinario y adelantamos trabajo, atraemos lo positivo…nuestros Números para este período son (3, 12) y nos avisan que estamos en una etapa de siembra para la expansión en un futuro cercano…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tomar las cosas con prudencia, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana en la que es importante cuidarnos en todo sentido, tratar de revisar el tema de salud personal, hacer cosas en pro de protegernos, cuidarnos, y hasta sanarnos, y sobre todo tenernos mucha paciencia…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente más susceptibles de lo normal, incluso podríamos sentir cierto desgano, seamos cariñosos con nosotros mismos, no nos maltratemos…nuestra Vibración Numerológica predice que no solo cuidar nuestra salud física sino también la mental, alejémonos de aquellos que nos deprimen…nuestros Números para este período son (8, 9, 18) y nos avisan que estar prevenidos en todo ámbito de cosas nos hará superar mejor este período complejo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas menos dramáticamente, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Calma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana en la que veremos nuestros esfuerzos recompensados, quizás no necesariamente de la forma que quisiéramos, pero si podremos sentir que existe una justicia superior, una justicia divina, que a veces tarda, pero llega…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente en pleno espacio de siembra, para lo cual es importante estar en calma para recuperar el equilibrio…nuestra Vibración Numerológica predice que todo lo que se hace estando en dominio de nosotros mismos, inevitablemente, resulta mejor…nuestros Números para este período son (2, 8, 20) y nos avisan que la retribución siempre llega, ahora entenderemos como es que debemos siempre comportarnos para recibir lo que merecemos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empujón agradable para seguir, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana en la que entenderemos que aquel que busca siempre encuentra, quizás no necesariamente aquello que queríamos hallar, pero si es inevitable llegue a nosotros respuestas ante nuestro hacer y también decir…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Dos Caminos” que nos dice estaremos energéticamente frente a opciones que debemos evaluar racionalmente para tomar la mejor decisión y elegir bien…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos muy analíticos evitaremos errar y/o caer en elecciones de las que después no podremos desentendernos…nuestros Números para este período son (3, 6) y nos avisan que es importante no mezclar las emociones mientras evaluamos algo que debemos escoger, si pretendemos sea útil…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser muy racionales, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…