Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 8 al 14 de julio

…Amigos esta es una semana fuerte energéticamente, en parte debido a que estamos con una previa Luna Nueva, que ya trae vibraciones potentes, y esto acompañado de una Luna Creciente, que aumenta el poder de la energía que provee la Luna, eso sí, es importante entender que la Luna tiene una energía que tiende a ser bipolar, es decir, una energía muy fuerte, con altos y bajos, que no posee equilibrio sino más bien es como una vibración ondulante, razón por la cual tiende a alterarnos, sea efusiva y/o depresivamente, esto conlleva que el poder de la energía Lunar tienda a necesitar de un trabajo energético personal para poder mejor utilizarlo y no que nos traiga conflictos, razón por la cual esta semana será oportuno auto evaluarnos antes de reaccionar para evitar caer en contestaciones, que por muy espontaneas que sean, si no se piensan antes, pueden provocarnos problemas, pensar antes de actuar y/o de decir algo sería lo mejor siempre, y más aun durante periodos como este, en cuanto al factor Numerológico, iniciamos la semana con un número 8, este nos remite a siembra, una siembra concienzuda, prudente, ordenada, siempre bajo los parámetros de reglas y de lo que debe ser, eso nos permite entonces un inicio de semana en equilibrio para dar partida a proyectos y/o situaciones que tendrán una buena base, en la medida que avanza la semana seguimos numerológicamente con propuestas equilibradas, para culminar con un domingo 14 que refleja estabilidad, eso sí, la próxima semana se viene compleja porque iniciamos con un lunes 15 que da un vuelco 180 grados para lo que hay que estar preparados a enfrentar pruebas que nos moverán el piso, por ahora disfrutemos de esta semana, aprovechemos lo mejor posible esta energía Lunar, y entendamos que si nos dejamos arrastrar por el desequilibrio de esta energía de la Luna pues la podemos pasar bastante alteradamente, así que calma, racionalicemos para mejor aprovechar este período, y visualicemos todo lo que podemos prevenir para la semana que sigue así nos evitaremos problemas, buenas vibras para la gente buena que hace el bien, siempre la Justicia Divina nos está viendo para darnos la mano cuando más la necesitemos si seguimos por el camino del bien, porque como todos sabemos “la vida da vueltas y todo se devuelve”, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que es mejor repensar aquellas decisiones que habíamos tomado para evitar cometer errores que no podamos luego reparar…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con mucha energía para proyectar y evaluar las cosas…nuestra Vibración Numerológica predice que si hacemos bien las cosas, aunque demoremos, resultarán a nuestro favor…nuestros Números para este período son (2, 4, 13) y nos avisan que es buen período para crear y proyectar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas en su real dimensión, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, la vida siempre pone pruebas, y nosotros debemos superarlas, esta semana el equilibrio retorna y debemos aprovechar para reponer el tiempo perdido…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con el dominio de nosotros mismos y nuestras emociones…nuestra Vibración Numerológica predice que si evaluamos con qué contamos podremos ser más eficientes este período…nuestros Números para este período son (3, 5, 14, 21) y nos avisan que es momento de hacer lo que quedó pendiente para no perder oportunidades…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en calma, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana en la que toca hacer cosas, sea para usarlas ya, o para usarlas mañana, por tanto todo lo hecho nos traerá buenos frutos muy pronto…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente con fuerza y disposición para hacer muchas más cosas de lo normal y todo productivo…nuestra Vibración Numerológica predice que todo lo que comuniquemos será un éxito…nuestros Números para este período son (1, 3, 10, 19) y nos avisan que se viene un trabajo nuevo y/o un ascenso laboral…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a saber meditar y ver la luz en la oscuridad, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando tenemos claro para donde vamos simplemente debemos seguir el camino, eso sí, siempre evaluando a cada paso como vamos para seguir bien…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente en la búsqueda del equilibrio materia-espíritu…nuestra Vibración Numerológica predice que sería bueno escuchar a nuestra intuición que estará bastante acertada…nuestros Números para este período son (7, 16) y nos avisan que es buen momento para preocuparnos de nosotros mismos, el cuerpo lo agradecerá…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a saber descansar profundamente, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, a veces cuando las cosas van bien nos pasa que nos descuadra esa buena racha, y podemos tender a insegurizarnos pensando se va a acabar lo bueno…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña doblemente el mismo arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente más inseguros, menos aterrizados, y más confusos de hacia dónde ir…nuestra Vibración Numerológica predice que será una semana en la que estaremos cuestinándonos todo, seamos pacientes con nosotros mismos…nuestros Números para este período son (0) y nos avisan que sería bueno tratar de entender que hay cosas que son como son, y lo mejor es rescatar lo positivo, y si no hay nada positivo pues simplemente soltarlas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en paz con uno mismo, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Calma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, seguimos con vibras complejas a nuestro alrededor, solo la calma y la paciencia pueden ayudarnos a entender que hay situaciones que se escapan de nuestras manos…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “La Torre Derruida” que nos dice estaremos energéticamente aun frente a no saber que debemos tomar y que dejar ir…nuestra Vibración Numerológica predice que lo importante es entender que hay que seguir, a como sea, pero seguir…nuestros Números para este período son nuevamente (1, 7, 10, 16) y nos avisan que este es buen periodo para corregir errores, no sigamos evitándolo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo que necesitamos para continuar, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Fuerza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que sentiremos que aunque teníamos las cosas bajo control algo pasó y eso nos ata de manos, es solo la sensación, no caigamos en la trampa de lo negativo…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente en posición de asumir enfrentar y/o arrancar, lo importante es evaluar que es realmente lo mejor…nuestra Vibración Numerológica predice que podríamos cometer errores por sentirnos muy presionados…nuestros Números para este período son (3, 6, 12) y nos avisan que este es un período en el que es mejor esperar, o ir muy despacio antes de decidir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmarnos para pensar mejor las cosas, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, buena semana para dejar de lado las pasiones, la emocionalidad, si así lo hacemos podremos ver claramente donde está la respuesta que tanto buscamos…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente muy sensibles y hasta aprehensivos, eso hay que controlarlo para no cometer errores…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos sensibles, pero carismáticos, si controlamos nuestras emociones podremos aparecer muy seguros…nuestros Números para este período son (4, 8, 17) y nos avisan que si manejamos las emociones, y usamos nuestro encanto, se abrirán puertas muy positivas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar más claros y estables, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Estabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana debemos entender que los obstáculos son fantasmas contra los que debemos pelear para sacarlos de nuestra mente y nuestro corazón…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente con la fortaleza para continuar sin desfallecer…nuestra Vibración Numerológica predice que veremos situaciones karmáticas concretarse, dependiendo de cómo nos hallamos portado así seremos retribuidos…nuestros Números para este período son (2, 3, 11, 12) y nos avisan que habrá unos días de confusión que pasarán gracias a que nuestra intuición nos dará luz…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos bríos para seguir, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Versatilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, si ponemos cada cosa en su lugar, los afectos en su momento, y la lógica cuando corresponda, podremos tener una semana que fluya bastante eficientemente…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente muy productivos en la medida que no perdamos el equilibrio entre lo material y lo espiritual…nuestra Vibración Numerológica predice que se viene una semana con mucho trabajo, pero no dejemos de cuidar los afectos y a nosotros…nuestros Números para este período son (4, 8) y nos avisan que si somos prácticos, y económicos, las cosas fluirán mejor aún…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda a darnos el empuje para hacer más cosas, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Dinamismo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cosas inesperadas se vienen esta semana, estemos atentos para que no nos sorprendan y sepamos reaccionar de la mejor manera…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña doblemente el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente al borde de fluir en positivo, o caer en errores, vayamos paso a paso y podremos reaccionar acertadamente…nuestra Vibración Numerológica predice que si analizamos todo lo que nos suceda podremos actuar muy favorablemente…nuestros Números para este período son nuevamente (2, 20) y nos avisan que las platas y/o recursos llegan a ayudarnos para bien…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener fortaleza, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Luz…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, esta semana podremos ver aquello que intuíamos, es decir, lo que nos tincaba se hará realidad, ante eso simplemente tomar lo que sirva y lo demás dejarlo ir…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con la capacidad de ver hecho realidad decretos hechos en voz alta…nuestra Vibración Numerológica predice que no será una semana monótona sino todo lo contrario…nuestros Números para este período son (3, 4) y nos avisan que se vienen días importantes y de grandes decisiones…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a templar nuestro espíritu, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos ser Visionarios…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…