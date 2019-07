Carola de Moras tras el accidente en Juan Fernández: "Me tuve que hacer amiga de la muerte"

Carola de Moras volvió a TVN para conversar con el periodista de Rojo Roberto Van Cauwelaert. En la entrevista hablaron sobre su infancia en Osorno, sus inicios en el modelaje y su llegada al Buenos Días a Todos. La comunicadora empezó en el matinal el con la sección "Carola Datos". Luego, le pidieron que reemplazara a Katherine Salosny por el periodo de vacaciones. Así comenzó su carrera como animadora, hasta convertirse en una de las conductoras más importantes de la televisión chilena.

Cuando Carola estaba en el matinal de TVN, ocurrió el accidente aéreo en Juan Fernández, en septiembre del 2011, en donde murieron 21 personas, entre ellos trabajadores del Buenos Días a Todos y Felipe Camiroaga. "Fue súper duro", dijo en la entrevista. "Era terrible. Era tanta la angustia que iba al baño y vomitaba", agrega sobre el día de la tragedia.

"Felipe era un tipo espectacular. No era solamente un gran comunicador, era un gran ser humano. Yo creo que esa espontaneidad y esa libertad que tenía Felipe, hoy día no existe en ninguna parte", señala la ex animadora del Festival de Viña. Además de la pérdida de parte del equipo con el que trabajaba, meses antes de Moras sufrió la muerte de su papá por cáncer. En el año 2011, "me tuve que hacer amiga de la muerte", sostiene.

Carola decidió renunciar al programa matutino porque "lo estaba pasando pésimo. Andaba con miedo. No era yo. Estaba incómoda. Tenía una pena enorme. Dejé de salir a la calle", indica. "Tengo que volver a construirme, tengo que volver a llenarme porque quedé vacía", se dijo. Carola había entrado a una depresión "fea" y "dura". "No quería estar ahí. Entonces decidí alejarme y creo que fue súper bueno", asevera.

Al tiempo, recibió la llamada de Chilevisión. En el canal privado animó estelares, el matinal y hasta llegar a conducir el Festival de Viña por cinco años consecutivos. "El primer año lo hice pésimo", dice la animadora al hablar de su paso por el certamen de canto.

Sobre su situación laboral y su futuro en la televisión, de Moras afirma que está "en ese periodo donde quiero hacer otras cosas. Me gusta la televisión, me fascina la tele. Feliz estaría. Pero hoy día estoy súper bien porque también hace mucho que tenía proyectos paralelos que quería construirlos. Para mí es importante sentir que tengo otra base sólida, no solamente la televisión", concluye.

