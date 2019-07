Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 29 de julio al 4 de agosto

…Amigos esta es una semana que viene cargada de sorpresas porque tenemos varios eventos que colaboran para aquello, primero estamos finiquitando el mes de Julio, eso implica que se cierran instancias pendientes, y aparecen nuevas posibilidades, o para cerrar esas instancias pendientes y/o para darnos la oportunidades de reparar, por otro lado tenemos el inicio de un nuevo mes, Agosto, eso nos lleva energéticamente a tener la posibilidad de usar las vibraciones de renovación, pero además también de tener a la mano energías de renovación, fuera de estos dos eventos tenemos un tercero, el 31 de Julio estamos recibiendo una maravillosa Luna Nueva, esa circunstancia Lunar propone energías también de renovación, cargadas de mucha fuerza porque combinamos el fin de Julio, dejando atrás lo que no sirve, el inicio de Agosto, llegando nuevas oportunidades, y la Luna Nueva cargada de gran fuerza energética, por tanto, todo se multiplica, eso sí, todo va encaminado hacia donde nosotros con antelación hallamos trabajado, es decir, si fuimos buenos seres humanos, hicimos obras de amor, tuvimos buenas intenciones, e hicimos el bien, entonces todo energéticamente nos llevará a que lo que queramos hacer venga acompañado de esas ayudas maravillosas desde las energías positivas, si por el contrario el actuar fue mezquino, se traicionó confianzas, y se hizo daño a inocentes indefensos y/o seres buenos, simplemente esa tremenda carga de energía se conducirá desde las vibras negativas, esta entonces será otra instancia en la cual nuevamente la vida nos enseñará en vivo cuales son las consecuencias de nuestros actos, llevando alegría a quienes hicimos el bien, y el merecido energético negativo a quienes se actuaron mal, aun así rescatemos lo positivo para aquellos que la pasarán mal, que es justamente la posibilidad de reparar, corregir y transmutar su actuar para no seguir sembrando en negativo, y cuando vuelvan a cosechar pues reciban esa vez cosas que les llenen el alma desde la bondad y la luz, siempre en la vida aparecen estos momentos que nos dan la oportunidad de analizar lo que nos pasa y recapacitar para corregir, esperemos que para aquellas personas que van el por mal camino esta semana les signifique una opción de reconducir positivamente, si no, como digo siempre, cada uno de nosotros es artífice de su propi destino, así que cada uno sabrá que debe, o no hacer, para recibir lo bueno y/o lo malo, las mejores vibras como siempre para los seres buenos que hacen el bien, y que la abundancia positiva en todo sentido llegue a cada uno de nosotros, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana estamos si o si frente a un periodo de reconstrucción inevitablemente, pero quizás debamos entender que a veces renovar implica que debemos dejar partir algo y/o a alguien que no queremos soltar…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Torre Derruida” que nos dice estaremos energéticamente conminados a tener que dejar las cosas fluyan, aun no queriendo, con plena consciencia de que implicará perder…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces perder no significa “perder” sino aprender a vivir con lo que tenemos…nuestros Números para este período son (4, 7, 13, 16) y nos avisan que tendremos altos y bajos ante el remezón que nos tocará enfrentar, seamos pacientes con nosotros mismos y aguantemos lo que viene…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la luz de nuestro lado para ver lo que podemos rescatar, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Iluminación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana veremos cómo nuestra búsqueda nos lleva a comprender que a veces, aun haciendo todo lo posible para que algo resulte como queremos , simplemente la vida nos enseña que las cosas son como son y debemos aprender a vivir con eso…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente frente a la disyuntiva de aceptar lo que no queremos, pero con la energía de tener con qué sobrellevar esa instancia que no nos agrada…nuestra Vibración Numerológica predice que ayuda vamos a tener, otra cosa es que no sepamos valorar esa ayuda solo porque no resultan las cosas como deseábamos…nuestros Números para este período son (2, 3, 11, 21) y nos avisan que si no somos capaces de comprender que uno debe aprender a enfrentar las pruebas, remontarlas y seguir, pues nunca entenderemos qué significa vivir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a asumir la realidad tal cual es, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de sembrar para entrar a una semana en la que vamos a cosechar, a veces las cosechas aparecen cuando menos uno se lo espera, lo que tenemos claro es que vamos a cosechar dependiendo de qué sembramos, la buena siembra cosecha en positivo, la otra siembra solo negatividad…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente frente a una cosecha que está cobijada bajo un sol de energías positivas que hará termine rápidamente de madurar todo exitosamente…nuestra Vibración Numerológica predice que quienes esperaron mucho por resultados buenos que no venían debemos estar preparados a soportar todo lo bueno que se viene…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 19) y nos avisan que incluso para recibir lo bueno hay que aprender a prepararse, porque aunque sea bueno el desequilibrio de energía también nos va a remecer…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar templados frente a las sorpresas aun siendo buenas, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que los cambios que arrastramos, aunque hayan sido hasta incomprensibles, ahora tendrán razón de haber sucedido, todo pasa por algo, incluso lo seguir negativo, no es que lo malo sea bueno, es lo que fue, pero hay que sacar hasta de eso lo mejor…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente con toda la fuerza para emprender y seguir adelante para recibir los premios merecidos…nuestra Vibración Numerológica predice que incluso para recibir lo bueno uno debe estar preparado, si no lo estamos, y no sabemos contener, podemos perder algo muy positivo por falta de calma…nuestros Números para este período son (7, 16) y nos avisan que el circulo se cierra para volver a empezar, por tanto además será período de renovación…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ir suavecito enfrentando la avalancha de lo bueno, hasta lo bueno hay que saber cómo recibirlo, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Transversalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana en la que no es que vuelva el equilibrio, al contrario, hay más desequilibrio, pero desde el recibimiento de energías positivas, opuestas a las de la semana anterior, igual desestabiliza, por tanto hay que tomar las riendas para sacar provecho de esa fuerza energética positiva…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sol” que nos dice estaremos energéticamente caminando, sin rumbo, bajo una hermosa energía, así que hay que disfrutar de ese calorcito, no perdernos en él, y seguir hacia la luz…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque sean cosas buenas hay que estar preparados para que incluso eso nos desequilibre, si lo asumimos en calma sacaremos el mejor provecho…nuestros Números para este período son (0, 1, 10, 19) y nos avisan si vamos paso a paso podremos avanzar con firmeza hacia lo mejor para nosotros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en calma y tranquilidad, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, es semana en la que amerita retroceder para revisar nuevamente si lo que ordenamos está bien, si aquello con lo que contamos es lo adecuado, si lo que proyectamos es factible, en fin, es período para volver a revisar antes de actuar y emprender…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con mucha energía para avanzar sin pensar, eso no debería de suceder, hay que estar muy seguros antes de avanzar, y para aquello hay que repensar…nuestra Vibración Numerológica predice que no porque tengamos una idea debemos empezar a caminar, estemos primero seguros si contamos con lo requerido para emprender el camino…nuestros Números para este período son (1, 10) y nos avisan que estamos frente a un círculo, círculo que presenta un nuevo comienzo, no por eso simplemente hay que avanzar, primero veamos hacia donde realmente vamos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser prudentes y sujetarnos con cariño para analizar antes de continuar, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Prevención…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, venimos de energía agotadoras, esta semana deberíamos permitirnos descansar, o al menos hacer el paso más lento para poder recuperar fuerzas, pero a la vez mirar lo que la oscuridad no nos dejó ver, así podremos luego emprender el camino correcto con seguridad…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente a estar dispersos, poco claros, inseguros, ante esto es mejor ir en calma y no avanzar rápidamente hacia lo no claro…nuestra Vibración Numerológica predice que siempre es bueno estos períodos en los que llega la inseguridad porque son avisos de que estamos a las puertas de cometer un error…nuestros Números para este período son (0, 6) y nos avisan que si recatamos lo positivo, incluso de nuestras inseguridades, veremos que puede ser un momento para corregir antes de errar, veámoslo como un aviso…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más conscientes de aquello que podemos enfrentar, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, sigue esta semana la emocionalidad presente, pero mucho más, estaremos más susceptibles, menos pacientes, por tanto no debemos permitirnos eso se extienda y no nos permita aterrizar que tenemos en frente y tomemos malas decisiones…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente ante la posibilidad de tomar las cosas aprehensivamente, incluso de pensar que no somos necesarios y/o no nos valoran…nuestra Vibración Numerológica predice que si nos sentimos muy emocionales pues vayamos calmadamente para evitar caer en errores irreparables…nuestros Números para este período es (4) y nos avisa que seamos pacientes, vayamos despacio, y evitemos tomar decisiones desde el corazón, es importante analizar, si no podemos, esperemos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a entrar en calma agradable, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana las energías nos proponen dirigir, nos aportan con autosuficiencia y autonomía, no nos dejan ser dirigidos sino que nos ofrecen la opción de tomar las riendas no solo de nuestras vidas sino también las de los demás…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con vibraciones que nos darán sabiduría y/o si no la tenemos nos pondrán a quienes más sepan para que hagamos lo que se debe en provecho nuestro y de los otros…nuestra Vibración Numerológica predice que la fuerza estará, pero más importante la lógica de entender que es uno el artificie de su vida, y en otros momentos además de la circunstancia de quienes nos rodean…nuestros Números para este período son (3, 5, 12) y nos avisan que nos veremos determinando aquello que generará el emprendimiento grupal necesario para avanzar todos juntos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar invadidos de energías de mando, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, esta semana aparecen nuevas posibilidades para elegir, ya no estamos forzados, pero si estamos frente a muchas cosas que nos podrían confundir, lo mejor es detenerse, analizar qué tenemos frente a nosotros, y tomar la mejor decisión, pero mejor no este periodo, esperemos…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente muy acelerados, viendo mucho y entendiendo poco, con ganas de hacer cosas varias sin saber realmente que es lo mejor…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando no tenemos claridad, aunque estemos emocionados por avanzar es mejor esperar hasta aclararnos…nuestros Números para este período son (1, 8, 10) y nos avisan que sentiremos mucha energía, veremos mucho, eso nos puedo confundir, en calma analicemos y mientras no estemos seguros es mejor seguir evaluando…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda a suavizar nuestra actitud frente a lo la vida nos presenta, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana nos hará ver que cuando debemos soltar quizás sea bueno volver a pasearnos por el jardín para contemplar la propuesta del mismo, así veremos que hay que podar, que flores fertilizar, y que plantas ayudar, antes de avanzar primero veamos frente a que estamos…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente siendo inducidos a volver sobre nuestros pasos, como si algo nos dijera que debemos buscar algo que nos falta, pues entonces dejémonos llevar por esa vibra…nuestra Vibración Numerológica predice que nuestra mente tiene muchas formas de avisar cuando algo podría estar yendo por el camino incorrecto, escuchémonos…nuestros Números para este período son (2, 9, 20) y nos avisan que para reconstruir es necesario reordenar, para reordenar es necesario volver a revisar lo que tenemos y hacia dónde queremos ir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas en su real dimensión, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Luz…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando estamos seguros de lo que tenemos es maravilloso, pero recordemos que es importante siempre revisar eso que tenemos y cómo lo mantenemos, quizás creamos está bien, mejor asegurémonos que así es, si no es así pues reparemos el trato para seguir adelante en positivo…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de tener que recomponer situaciones que estaban pendientes y/o sin resolver, es buena oportunidad…nuestra Vibración Numerológica predice que para que las cosas vayan por buen camino siempre hay que estar observando como funcionan, y si estamos ayudándolas como corresponde, no dejemos al olvido solo porque nos sentimos seguros…nuestros Números para este período son (2, 3, 20) y nos avisan que si las situaciones las analizamos desde la razón, y además evaluamos su parte emocional, a la par, pues tendremos las dos partes que le constituyen, ante eso estaremos cuidando su integridad…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la fuerza para dedicarnos a evaluar el todo de un problema y/o un ser, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…