Elton John teme que Meghan Markle termine como la princesa Diana

Em cerimônia discreta no Castelo de Windsor, foi batizado hoje o primeiro filhinho dos Duques @sussexroyal, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Não se sabe quem foram os padrinhos, mas o casal divulgou que estiveram presentes as irmãs de Princesa Diana: Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Archie foi batizado com a mesma roupinha dos primos George, Charlotte e Louis, uma réplica feita à mão do mandrião que tem sido usado por todos bebês reais pelos últimos onze anos. O traje real original, feito de renda forrado com cetim branco, foi encomendado pela rainha Victoria em 1841 e usado pela primeira vez por sua filha mais velha. Foi usado depois para gerações de batizados reais, incluindo o da rainha Elizabeth II, seus filhos e seus netos até 2004, quando ela encomendou essa réplica, para preservar o frágil traje histórico, e para que a tradição seja mantida. Relembre nos stories o post que fizemos à época do batizado do pequeno Louis!