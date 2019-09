Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 2 al 8 de septiembre

…Amigos esta es una semana poderosa, llena de poderosas vibraciones en todo sentido, que podríamos aprovechar de la mejor manera, venimos del inicio de una Luna Nueva desde el viernes 30 pasado, y este jueves 6 empieza la Luna Creciente, lo que aumenta el poder energético de la misma, poder que dependerá de nosotros el cómo utilizarlo, además numerológicamente iniciamos este lunes con la cifra 2 que nos lleva a entender que si apelamos a la razón muchas puertas pueden abrirse favorablemente para nosotros, esta será una semana maravillosa para plantearnos nuevos emprendimientos, ordenar y visualizarlos en su esplendor, y que esa visión nos acerque la posibilidad que se concreten, será importante contar con los conocimientos y la experiencia para poder construir algo que sea sólido y fructífero, sin embargo las intenciones con las que armemos este proyecto solo dependen de nuestra elección, pueden ser intenciones positivas, llenas de buenos deseos, con fuerzas hermosas que nos lleven a crear algo pleno de luz, o podría ser todo lo contrario, algo fuerte y grandioso, pero desde lo negativo, es por eso que siempre les digo que somos nosotros los artífices de nuestro propio destino, las opciones están siempre, es uno quien decide que elegir, y eso será siempre personal, esperemos que cada día halla más seres que vayan hacia lo positivo, la bondad y las cosas que hacen bien, hay mucha negatividad en este mundo y ya no necesitamos más, hacer Obras de Amor amplia nuestro espectro energético hacia la luz y atrae la abundancia positiva en todo sentido para nuestras vidas y las de los que nos aman y amamos, cuesta elegir el bien porque no es el camino fácil, sin embargo es el sendero más noble y lleno de amor que existe, que Dios , la Justicia Divina y las Energías Positivas acompañen siempre a los seres buenos y los premie a cada instante, que la vida no nos sea tan difícil y alcancemos las metas que tanto deseamos, nos merecemos estar tranquilos y ser felices si ayudamos a que otros lo sean, y espero que más temprano que tarde recibamos los regalos de amor y de abundancia positiva en todo sentido que nos merecemos,asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, nuevamente esta semana seguimos ordenando la casa en todo sentido, el trabajo, a nosotros mismos, es por tanto la oportunidad de reordenar como corresponde porque vitalidad tendremos…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con mucha energía para hacer cosas, ordenar, trabajar, incluso físicamente con más poder que de costumbre…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos inteligentes usaremos estas vibraciones poderosas para hacer lo pendiente en todo sentido, así dejaremos listo el camino a seguir…nuestros Números para este período son nuevamente (1, 4, 13) y nos avisan que podríamos estar frente a elegir algo trascendente para nuestro futuro, hay que estar atentos de no perder oportunidades entonces…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a usar mejor las cosas que de costumbre, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Decisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, se transmuto la energía esta semana para nosotros, tenemos buenas posibilidades de que aquello que tuvimos que hacer, y que no deseábamos, ahora nos presenta su lado positivo y productivo…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente con la seguridad que lo hecho era lo que debía de ser, y que a pesar de todo, si tuvo buenas intenciones, nos traerá beneficios…nuestra Vibración Numerológica predice que no sería de extrañar tuviéramos algún tipo de aclaración sobre algún hecho acontecido…nuestros Números para este período son (3, 7, 21) y nos avisan que es buena semana para dedicarnos un poco más a nosotros y planear lo que haremos la semana que sigue…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a recuperar fuerzas, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, iniciamos la semana con buen pie en todo sentido, buenas noticias de algo pendiente y que deseamos muchísimo, estemos preparados que se viene mucho trabajo excelentemente bien remunerado…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente poderosos desde la mente, con mucha fuerza en nuestra palabra, así que a pensar, proyectar y concretar…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos más creativos que de costumbre, pues a crear entonces…nuestros Números para este período son (1, 2, 10, 19) y nos avisan que debemos ser muy cuidadosos con las inversiones, y precavidos con los sentimientos que andaremos susceptibles…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos nuevamente con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a acercarnos a lo divino, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Misticismo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que la precaución es importante, sobre todo si venimos de pasar situaciones difíciles, paciencia entonces, buen humor, no nos compliquemos, y alejémonos de las complicaciones…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ahorcado” que nos dice estaremos energéticamente con muchas presiones a las que no debemos sucumbir, seamos prácticos para zafar de lo que no nos hace bien…nuestra Vibración Numerológica predice que debemos estar alertas para no caer en errores pasados, aprendamos…nuestros Números para este período son (3, 6, 12, 16) y nos avisan que todo debemos meditarlo antes de hacerlo, que nada sea ni espontaneo ni al azahar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas fríamente, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana en la que quizás aparezca la oportunidad de ayudar a otros, eso sí, analicemos si ese ser lo merece, si antes no nos ha hecho mal, y decidamos con lógica, y no con emoción, lo que es mejor hacer…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente con mucho para hacer, quizás mucho puede que no sea para uno, evaluamos si lo amerita…nuestra Vibración Numerológica predice que si abrimos nuestra mente la luz llega y nos ayuda a decidir…nuestros Números para este período son (0, 3) y nos avisan que si elegimos correctamente habrá crecimiento para nosotros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien claros de lo que tenemos frente a nosotros, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Seriedad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, vibraciones potentes para guiarnos hacia donde está el éxito, si apelamos a la lógica esto fluye rápido, si apelamos al sentimiento podríamos confundir las cosas, uno elige para donde va…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella Brillante” que nos dice estaremos energéticamente con buenas perspectivas para alcanzar metas aun no logradas…nuestra Vibración Numerológica predice que si dejamos lo emocional de lado, y analizamos lo que tenemos, podremos ver el sendero correcto…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 17) y nos avisan que estaremos muy persuasivos para lograr convencer que somos los mejores a elegir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmadamente ver lo mejor para uno, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Apertura de Mente…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, nuestras energías estarán más equilibradas que de costumbre, buen momento entonces para tomar decisiones importantes, no con el corazón si con la razón, se nos abrirán puertas hacia nuestras metas…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente con mucha fuerza y voluntad para concretar, ojala escojamos por el bien y no el mal porque esta fuerza la podemos usar como elijamos…nuestra Vibración Numerológica predice que en el aspecto material podríamos alcanzar el éxito…nuestros Números para este período son (6, 8) y nos avisan que recibiremos lo merecido según lo que hallamos hecho antes, ojalá quien deba aprender, aprenda…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a sugerirnos que consecuencias tendremos según el camino que elijamos, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana en la que debemos apelar a la paciencia en todas sus formas, cuando el panorama se complica es momento de detenerse para analizar qué opciones tenemos, que implica cada una de ellas, y cuál deberíamos elegir…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente sintiéndonos hasta agotados por no saber que hacer frente a tanta vibra que nos pesa y no ilumina…nuestra Vibración Numerológica predice que seremos capaces de salir adelante si entendemos que las pruebas son solo eso, pruebas a superar…nuestros Números para este período son (4, 9, 18) y nos avisan que es mejor tratar de estar en nuestro metro cuadrado, no decidir sin pensar, y evitar peleas para prevenir guerras…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a aprender a controlarnos, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, hemos estado bastante aislados, o por lo menos eso hemos intentado, esta semana podríamos tratar de buscar alejarnos físicamente para simplemente dejarnos llevar a un lugar que nos de tranquilidad…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “El Caminante” que nos dice estaremos energéticamente tratando de hallar un mejor espacio para pensar y/o solo no tener que dar explicaciones…nuestra Vibración Numerológica predice que sería mejor no hacernos planes porque podrían no resultar y eso nos pondría más inseguros…nuestros Números para este período son (3, 9, 12) y nos avisan que durante este período es bueno pensar, pero no actuar, las vibraciones no se presentan más que para preocuparnos de nosotros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a sentirnos acompañados por nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Iluminación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, algo inesperado se presenta por estos días, incluso podría ser que sea algo que se esperaba, pero no ahora, como que se adelantaron las cosas, así que hay que estar muy alertas para las novedades que se vienen…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente en la posibilidad de no saber como reaccionar y eso podría traernos algunos problemas…nuestra Vibración Numerológica predice que s queremos seguir siendo quienes controlamos pues deberíamos estar atentos y/o pensar que reacción sería mejor según que situaciones…nuestros Números para este período son (2, 8, 20) y nos avisan que pueden venir cambios positivos en la medida que sepamos como recibirlos y asimilarlos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda a ser conscientes y claros, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana en la que entenderemos que la perseverancia, si la aplicamos, realmente hace consigamos incluso lo imposible, pero recordemos que no hay perseverancia sin paciencia, esa es la combinación que hace funcione…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente en equilibrio y solo basta poner de nuestra parte siendo constante…nuestra Vibración Numerológica predice que se vienen oportunidades interesantes que hay que saber evaluar desde la lógica para que cundan…nuestros Números para este período son (2, 5, 14, 20) y nos avisan que si somos cautelosos podremos consolidar instancias materiales productivas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar alertas de manera calmada, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Perseverancia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, esta semana será muy conflictiva emocionalmente, las pasiones estarán a flor de piel y pueden hacernos cometer errores si no sabemos controlarnos, si no cuidamos lo que tenemos…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “La Pasión” que nos dice estaremos energéticamente extremistas, no veremos los grises que hay en la vida y que son necesarios para no exagerar…nuestra Vibración Numerológica predice que podríamos andar fastidiados, y hasta egoístas, no permitamos esa energía nos domine…nuestros Números para este período son (3, 6, 15) y nos avisan que mejor no tomar decisiones porque nuestros afectos negativos podrían jugarnos una mala pasada…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a no perder la las ganas de seguir, pero en calma, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Renovación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…