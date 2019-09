"Qué incómoda la situación": Raquel Argandoña se reencuentra con Lolo Peña en "Bienvenidos"

Esta mañana, en un despacho en vivo de Bienvenidos, Nacho Pop se encontró con Lolo Peña en el aeropuerto. El productor musical saludó al panel del matinal de Canal 13. Luego, Tonka Tomicic le nombró a las personas que estaban presentes. Cuando dijo "Raquel", la "Quintrala" lo saludó. "Hola, buenos días. Gusto de verte", dijo Argandoña.

"Hace pocos días tuve la oportunidad de saludarla", dijo el ex rostro de Música libre. "Muchas gracias por la invitación que nos hiciste", sostuvo la coanimadora. Raquel aclaró que Lolo Peña la invitó a ver el homenaje al grupo Abba en el Movistar Arena. "Yo pensaba que era para El Rey León, porque la están dando", intervino Martín Cárcamo.

El ex de Raquel dijo que "fue muy bien acompañada" al evento. "Le agradecimos la invitación, lo pasamos muy bien. Gracias, Óscar", señaló Argandoña. Para esclarecer con quién había asistido al show, Martín le pregunta si fue con su pareja. "Fui con otra persona", le responde ella. En ese momento, la comunicadora expresó su molestia. "Qué incómodo de verdad, qué incómoda la situación", comentó.

El cantante se dirigió al set de Bienvenidos. A las mujeres del panel les entregó un ramo de flores, incluida Raquel. "Nunca habíamos estamos en la tele juntos, hace muchos años", dijo la locutora radial de Sin Límite. En la instancia, hablaron de los inicios en la televisión de Peña y de su romance con Argandoña.

Salieron y ella lo invitó a su casa. Le presentó a su mamá. En ese momento comenzaron a salir. "Era guapo, sigue siendo guapo (…) Él siempre me respetó", aclaró. Raquel Argandoña y Lolo Peña fueron una de las parejas más mediáticas de los años '70. Estuvieron tres años juntos. Sin embargo, la relación no prosperó.

Después de 30 años se reencontraron y tuvieron una aventura. Ambos estaban en pareja en ese momento. "Fui muy liberal, pero igual no me arrepiento", dijo la ex alcaldesa de Pelarco. Además, aseguró que él fue uno de los hombres más importante de su vida. "Igual hacíamos una linda pareja", reconoció ella.

El ex de Argandoña también habló de la actual relación de la comunicadora con un hombre de 44 años. "Me alegro. Siempre ha sabido salir adelante. Me alegro que le haya ido bien. Espero que la amistad siga para siempre y que me invite si se casa", aseveró.

