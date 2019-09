¿Quieres ser pirata por un día? Así es el escape room de "La maldición del diamante negro"

Si jamás has tenido la experiencia de ir a un "Escape Room", te explicaremos brevemente de que se trata. Es un juego grupal en el que, trabajando en equipo, deberán liberarse. Ejemplo: te encierran en una habitación llena de acertijos, deberán resolverlos entre todos y tienen 60 minutos. Puede ser que hayan varios un cajones cerrados con un candado de clave. Deberás observar la habitación en busca de esos números o pistas que te ayuden a descifrarlos.

En Chile, los lugares que cuentan con estas habitaciones de acertijos no llegaron hace mucho. Uno de los primeros lugares en instalarse fue "60 No More Escape Room", y probamos su experiencia "La Maldición del Diamante Negro". Tal como podrás inferir por su nombre, es una temática pirata. Así que el "team" que nos acompañó a hacer esta prueba, decidió ir vestido para la ocasión. Lo primero que podemos contarte es que el lugar donde se llevará a cago la aventura estaba ambientada en un terrorífico barco pirata.

Antes de comenzar

Antes de comenzar los "jugadores" deberán escuchar una breve charla de seguridad y luego, firmar un documento de consentimiento sobre las normas. Para comenzar la aventura subirás hasta el segundo piso de la casona donde se ubica la experiencia y serás vendado. No te contaremos los detalles, porque es parte de la experiencia, pero es bastante emocionante partir un "Escape room" vendado, no todos son así. Le agrega un toque de adrenalina y dificultad bastante bueno.

La historia de "La Maldición del Diamante Negro" se ubica en el siglo XVIII, en el mar caribe. Producto de una emboscada, los jugadores han sido encerrados en el barco del temido capitán “Gravedigger”. Tendrán 60 minutos para escapar antes que el capitán regrese con su sentencia de muerte. Según la apreciación de los jugadores que nos acompañaron en la experiencia, este "capo Room" está calificado con un nivel "intermedio".

C. Rehbein - Publimetro

El director de "60 No More Escape Room", Marco Vázquez, nos señala que la experiencia está pensada para un grupo de entre 2 y 7 jugadores. "Aquí lo más importante es el trabajo en equipo, la comunicación y la observación. Este grupo no logró récord, pero lo hicieron bastante rápido. Ahí se nota cuando las personas ya han pasado por otros 'Escape Room' antes", señala Vázquez. Sin embargo, la experiencia se disfruta de gran manera pese a haber probado otros "Escape Room" antes.

C Rehbein - Publimetro

Claudio Vidal, uno de los participantes en la experiencia, señaló a Publimetro que "antes había estado en otros 'Escape Room', pero este me gustó bastante. Tenía buenos acertijos y contó con cosas inesperadas también".

El equipo demoró cerca de 45 minutos, el récord a vencer de esta prueba es de 35 minutos y 13 segundos. "Venir vestidos de piratas le da otro toque. ¿Es la idea no? Disfrutar de la experiencia con imaginación, y vestidos para la ocasión uno se siente un pirata de verdad", comentó entre risas Nicolás Etchebarne, otro de los jugadores.

Seguro y entretenido

Vale la pena comentar que el equipo de "60 No More Escape Room" cuenta con cámaras a las salas donde se desarrolla la historia, por lo que, ante cualquier situación en la que se requiera asistencia, ellos pueden acudir inmediatamente. Es una experiencia entretenida, diferente, segura y que pone a prueba muchas habilidades.

"60 No More Escape Room" se ubica en Providencia, puntualmente en calle Los Piñones 050. El valor por participante depende de la cantidad de jugadores dentro de la sala y disminuye conforme el número aumenta.

Por ejemplo, en esta experiencia los valores son de 24.000 por 2 jugadores ($12.000 cada participante), 3 jugadores por $30.000 ($10.000 cada participante), 4 jugadores por $36.000 ($9.000 cada participante) y así. Puedes agendar tu experiencia y consultar los valores en la página www.escaperoomchile.cl

C. Rehbein - Publimetro