Tiene 130 años y tuvo moteles: Así es la curiosa historia de éxito de Nintendo

Nintendo es, sin duda alguna, la compañía más grande del mundo en el mercado de los videojuegos. Pero sus inicios se remontan a una era donde no existían. La empresa fue fundada el 23 de septiembre de 1889.

Ayer cumplió 130 años. Su exitoso camino en los videojuegos comenzó en los 70's, pero antes de eso incursionó en otras áreas. El libro de Florent Gorges, "La historia de Nintendo – Volumen 1" publicado en 2015, entrega datos curiosos antes del éxito.

Arroz, taxis y moteles

Nintendo comenzó fabricando mazos de cartas coleccionables. Pero el texto señala que tras las dos guerras mundiales y la gran depresión "la empresa empezó a experimentar: invirtió en varias líneas de negocio y que, mayormente, resultaron fallidas.​ Entre estos intentos se encuentran paquetes de arroz instantáneo, sucursales de 'hoteles del amor' y un servicio de taxis denominado Daiya".

Pero la empresa fundada por Fusajiro Yamamuchi, volvió al mundo del entretenimiento. En 1966, Nintendo se metió en la industria del juguete, produciendo algunos populares en Estados Unidos como "Love Tester" y "Ultra Machine".

Nintendo en 1989 / Captura

Las primeras cartas de Nintendo / Captura

El "Tinder" de Nintendo

"Love Tester" fue el primer dispositivo electrónico creado por la compañía. Se trataba de una suerte de "Tinder" donde se mostraba el nivel de compatibilidad amorosa de una pareja.

¿Cómo funcionaba? Tenía dos cables y un medidor del 1 al 100 (porcentaje de compatibilidad). Los participantes tenían que tomarse de la mano, mientras con la otra sujetaban unas puntas metálicas que estaban en los cables. Y así se completaba el circuito.

¿Por qué se movía la aguja? Porque se medía la conductividad eléctrica entre ambas personas y eso era "el porcentaje de compatibilidad". Ingenio total.

Así lucía el aparato. / Captura

Un juguete de culto

Por su parte "Ultra Machine" era un juguete increíble para la época. Se trataba de un lanzador de pelotas mecánico. La idea era devolver las pelotas con un bate. Fue tan exitoso, que sacó varias versiones posteriores e incluso sale en el videojuego "WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!" de GameBoy Advance, una de las exitosas portátiles de la marca nipona.

Ultra Machine / Nintendo

El comienzo del éxito total

A partir de entonces, Nintendo empezó un camino de éxito memorable con altibajos. Donkey Kong fue uno de los éxitos. De hecho, fue uno de los grandes responsables de que Mario se convirtiera en un ícono cultural . Ambos personajes nacieron de la mano de Shigeru Miyamoto.

Cuando era apenas un joven estudiante, Miyamoto inventó en 1980 el juego que revolucionó los arcades, donde un gorila (Donkey) tiraba barriles y Mario (“Jumpman”, en el juego), debía ir superando los obstáculos. Así Donkey Kong conquistó el corazón de millones de personas.

La parte superior de un Arcade de Donkey Kong. / Getty

¿Qué significa Nintendo?

El nombre Nintendo viene de tres Kanjis, Nin, Ten y Dō. El kanji “Nin” significa en otras palabras: “Perseverancia, resistencia, soporte, aguante, bravura y fortaleza”.

El kanji “ten” significa cielo. Así, por el contrario, “chi” es tierra. El kanji “dō” significa templo, salon, en otras palabras: un espacio amplio tan divino que es digno de dioses. Por lo tanto, el significado de los Kanjis es:“Deja la suerte al cielo”.

Nintendo y sus consolas / Captura

A continuación te dejamos otros hitos con sus fechas:

1974

Desarrollo de un sistema de protección de imagen y uso de proyector de 16mm en las salas recreativas. Se comienzan a exportar a Europa y América.

1975

En cooperación con Mitsubishi Electric, se desarrolla para Japón un sistema de videojuegos utilizando reproductor de vídeo electrónico (EVR).

1976

Introducción del microprocesador en los sistemas de videojuegos.

1977

Desarrollo de videojuegos para uso doméstico en cooperación con Mitsubishi Electric. Se desarrollan las primeras consolas domésticas, "TV Game 15" y "TV Game 6".

TV GAME / Captura

1978

En marzo, Nintendo publica un juego de sobremesa arcade basado en el juego de mesa Othello: Computer Othello. En una pantalla negra, de un solo color, piezas de Othello verdes, blancas y negras se sustituyen por cuadrados y signos de suma respectivamente. Computer Othello no tiene joystick, sólo 10 botones de colores por jugador.

1979

Minoru Arakawa, yerno del director japonés de Nintendo Hiroshi Yamauchi, inaugura Nintendo of America en la ciudad de Nueva York. Nintendo inicia un departamento de máquinas de juegos operadas con monedas.

1980

Establecimiento de la filial en propiedad absoluta en Nueva York, Nintendo of America Inc. Se comienza a vender en Japón la línea de productos "GAME & WATCH", los primeros videojuegos portátiles LCD con microprocesador.

El artista gráfico de Nintendo, Shigeru Miyamoto, crea el juego Donkey Kong. El protagonista, cuyo nombre original era Jumpman, es un carpintero rechoncho que corre para salvar a su novia Pauline de un mono loco. A Jumpman se le cambia posteriormente el nombre durante el establecimiento de las oficinas centrales de Nintendo of America por parte de Nintendo Co., Ltd. Como homenaje al parecido de Jumpman con el propietario de las oficinas, Mario Segali, se le pasó a llamar "Mario".

Game and Watch / Captura

1981

Desarrollo y distribución por todo el mundo del videojuego de funcionamiento con moneda "Donkey Kong". Este videojuego se convierte rápidamente en el de mayor venta entre los juegos para salas recreativas.

1983

Creación de una nueva planta en Uji para incrementar la capacidad de producción y permitir la ampliación del negocio. En julio, cotiza en la primera sección de la Bolsa de Tokio. Se comienza a trabajar en el videojuego para consola ""Family Computer"" (Famicom), utilizando una CPU (Central Processing Unit) y PPU (Picture Processing Unit).

1984

Se desarrolla y pone a la venta "VS. System", el exclusivo videojuego de funcionamiento con moneda con pantalla doble. Se lanza el sistema Famicom en Japón. Después pasa a llamarse Nintendo Entertainment System – NES – cuando se lanza en el resto del mundo.

Entre los títulos disponibles están Excitebike, Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out! Mario y su hermano Luigi se hacen tan famosos como NES y el juego para NES "Super Mario Bros." es un éxito en todo el mundo. Algunos estudios revelan que los niños están tan familiarizados con "Mario" como con Mickey Mouse y Bugs Bunny.

Nintendo

1986

Se lanza en Europa Nintendo Entertainment System. Acompañado de clásicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Excitebike, NES se convierte al instante en un gran éxito y resulta casi indispensable tenerla en todas las casas europeas.

Se desarrolla y comienza a vender "Family Computer Disk Drive System" en Japón para ampliar las funciones de Family Computer. También en Japón, comienza la instalación del "Disk Writer" para grabar software.

Control de NES / Getty

1987

Patrocinio de Family Computer "Golf Tournament" en Japón como prueba de comunicación utilizando la red de teléfono pública y Disk Faxes para asistir en la creación de una red Family Computer.

1988

La empresa investiga y desarrolla el mando Hands Free, que hace que NES sea accesible a más aficionados de Nintendo. El número de juegos para NES aumenta a 65 títulos, lo que ayuda a extender el interés por la consola a los adultos.

1989

Se introduce Game Boy en Japón, la primera consola portátil con cartuchos de juego intercambiables. Tetris para Game Boy se publica en todo el mundo.

Niño con un GameBoy. / Getty

1990

Japón se mete en el mercado de 16 bits lanzando en otoño Super Famicom, mientras la consola Game Boy se lanza en Europa y se establece una base inmensa a escala mundial para la consola portátil de Nintendo.

En junio, se instalan las oficinas centrales de Nintendo of Europe como filial en propiedad absoluta, con base en Grossostheim, Alemania.

1992

Super Nintendo Entertainment System (Super Famicom) aparece en Europa en junio. Se venden más de 46 millones de unidades en el mundo. En Japón se lanza Super NES Super Scope, y Mario Paint además del accesorio Super NES Mouse. Se publica también para Super NES la esperada continuación de Zelda, The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Niños jugando con una Super Nintendo. / Getty

1993

Se anuncia la llegada del chip Super FX, tecnología de vanguardia para consolas domésticas. El primer juego que utiliza el Super FX Chip, Starwing se publica en abril.

1994

Sale al mercado el accesorio Super Game Boy, ampliando así el número de juegos compatibles con Super NES. La heroína preferida de todos, Samus, vuelve con una esperada continuación, Super Metroid.

Nintendo ayuda a desarrollar e implementar un sistema de clasificación en EE.UU. que abarque a la industria del videojuego a escala mundial. En ese año también se introduce un juego que deja el listón muy alto -empleando gráficos Advanced Computer Modeling (ACM), Donkey Kong Country irrumpe por sorpresa en el mercado americano.

Se lanza con éxito Nintendo Gateway, con unidades de Super Nintendo Entertainment System y una selección de juegos para SNES especialmente diseñados para ser disfrutados y entretener durante viajes.

1995

Gracias al extraordinario éxito de Donkey Kong Country, se llevan los gráficos ACM a la consola Game Boy con Donkey Kong Land. Además de este impulso al sistema Game Boy, Nintendo introduce la serie Play It Loud!, consolas Game Boy con carcasas de diferentes colores.

Los gráficos ACM aparecen de nuevo en Super NES con la puesta a la venta del éxito arcade Killer Instinct. En Japón, Nintendo comienza a vender el adaptador SatellaView para Super Famicom, que permite la transmisión digital de datos a través de satélite. Al mismo tiempo, Nintendo introduce un sistema Virtual Immersion de 32 bits conocido como Virtual Boy.

Nintendo responde a la petición por parte de los fans de más plataformas con la publicación de Yoshi's Island. También se mejora la calidad de los gráficos ACM en el inminente lanzamiento de Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest. Cruis'n USA y Killer Instinct también aparecen en las salas recreativas.

Nintendo produce el cartucho número mil millones.

Nintendo 64. / Getty

1996

El 23 de junio se lanza en Japón la Nintendo 64. Miles de personas hacen cola para ser los primeros en disfrutar de la primera videoconsola de 64 bits. Se venden más de 500.000 el primer día. A principios de septiembre sale a la venta otra consola: la Game Boy Pocket de Nintendo; una elegante versión un 30 por ciento más reducida de la consola portátil más popular del mundo.

En lo relativo a los juegos, Super Mario 64 es denominado por muchos como "el mejor videojuego de todos los tiempos". Mientras, Super NES vive el lanzamiento del tercer juego de la serie Donkey Kong, Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble. Pokémon, un nuevo fenómeno para Game Boy, aparece en Japón el 26 de febrero.

1997

En marzo, Nintendo 64 sale al mercado en Europa y se venden 2,3 millones el primer año. Nintendo crea el Rumble Pak, que permite que el jugador sienta las vibraciones provocadas por la acción del juego.

1998

Nintendo presenta Game Boy Color y accesorios innovadores como Game Boy Camera y Printer, dándole así más vida al éxito de más duración en la historia del entretenimiento interactivo. Las consolas Game Boy Color aparecen en dos colores nuevos: morado y morado transparente.

El juego que más expectativas ha levantado jamás, The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo 64, sale a la venta, se convierte en toda una sensación y establece un récord de solicitud que no ha superado ningún otro juego hasta la fecha.

1999

Nintendo saca Pokémon. La licencia de Pokémon es ahora un fenómeno mundial. Nintendo aumenta su catálogo de juegos de alta calidad con innovaciones como Pokémon Snap y Pokémon Pinball, este último con opción Rumble incorporada. Se publican éxitos como Star Wars Episode 1: Racer, Mario Golf, Donkey Kong 64, y Perfect Dark. Durante el verano, el abanico de carcasas de color de Game Boy Color se amplía con rojo, verde, amarillo y azul.

Nintendo anuncia por primera vez su idea de crear un sistema con procesador IBM Gekko y la tecnología DVD de Matsushita.

2000

Nintendo Game Boy se convierte en la consola más vendida de todos los tiempos al superar las ventas la marca de 100.000.000. Mientras tanto, Pokémon sigue siendo un fenómeno de dimensión mundial y Nintendo celebra ese éxito publicando una edición limitada de Pikachu Nintendo 64. N64 amplía su colección de clásicos con éxitos como The Legend of Zelda: Majora's Mask, Ridge Racer 64 y Mario Tennis.

La oficina de Nintendo of Netherlands se hace cargo de los mercados holandés y belga, y pasa a llamarse Nintendo Benelux. Entretanto, las oficinas centrales de Nintendo Co., Ltd. se trasladan a Minami-Ward en Kyoto, Japón.

Gameboy es la más vendida de la historia. / Getty

2001

Un gran año por Pokémon Oro y Plata para Game Boy Color. Los dos juegos se publican simultáneamente el 6 de abril de 2001 con gran éxito.

Game Boy Advance sale al mercado el 21 de marzo en Japón, el 11 de junio en EE.UU. y el 22 de junio en Europa y establece un récord como la consola de mayor venta en menos tiempo. En el lanzamiento de Game Boy Advance se incluyen títulos como Super Mario Advance y F-Zero: Maximum Velocity.

Nintendo GameCube aparece el 14 de septiembre de 2001 en Japón y el 18 de noviembre de 2001 en América. En el mes de diciembre, ya se habían despachado 2,7 millones de unidades, de las cuales se vende el 95 por ciento. El éxito de ventas de Luigi's Mansion y Super Smash Bros. Melee los convierte en títulos estrella de la consola.

Aún hay más.

El hardware Game Boy Advance Card-e Reader, que sale al mercado en Japón el 1 de diciembre, aporta un nuevo significado a los juegos portátiles. Los datos almacenados en las tarjetas Card-e podían transferirse a través del Card-e Reader y así pasarse a Game Boy Advance.

2002

Game Boy Advance, disponible ahora en dos nuevas versiones Negra y Platinum, cruza la barrera de los 5 millones de unidades de hardware en Europa. Pokémon mini, la consola más pequeña del mundo, sale a la venta en Europa el 15 de marzo, con cuatro títulos incluyendo Pokémon Party mini y Pokémon Pinball mini.

Nintendo, Sega y Namco anuncian el desarrollo conjunto del tablero gráfico informático en 3D "TRIFORCE" el 22 de febrero, para las máquinas recreativas de la próxima generación.

GameCube

Nintendo GameCube sale a la venta en Europa el 3 de mayo con 1 millón de unidades, un precio de venta recomendado de 199€ y 20 títulos iniciales, a los que se añaden la nueva y espectacular aventura de Mario, Super Mario Sunshine, el revolucionario mando inalámbrico Nintendo WaveBird, y más de 100 juegos de todo tipo de géneros y características.

A finales del mes de mayo, y tras 52 años al frente de Nintendo Co., Ltd, el Presidente Hiroshi Yamauchi anuncia su retirada y nombra sucesor a Satoru Iwata. Al concluir el año se habían vendido más de 25 millones de Game Boy Advance en todo el mundo.

Nintendo GameCube / Getty

2003

Game Boy Advance SP sale a la venta en marzo de este año y se convierte en un tremendo éxito al incorporar a la fórmula un diseño abatible, pantalla con iluminación frontal y batería recargable. La consola se convierte en un éxito arrollador de inmediato.

Marzo también es testigo del lanzamiento del impresionante Metroid Prime, aclamado por fans y críticos por igual como uno de los mejores juegos desarrollados para Nintendo GameCube. El esperado The Legend of Zelda: The Wind Waker llega en mayo del 2003 para celebrar el primer año de vida de Nintendo GameCube, trayendo así a uno de los buques insignia de Nintendo en un impresionante estilo cel-shaded.

GameBoy en TV

Gracias al lanzamiento de Game Boy Player en junio de este año, los jugadores pueden disfrutar de los juegos de Game Boy y Game Boy Advance en la televisión.

El fenómeno Pokémon aterriza en Game Boy Advance en julio con Pokémon Rubí y Zafiro, mientras que octubre vive el regreso de una querida franquicia con Mario Kart: Double Dash!! para Nintendo GameCube.

2004

En enero se anuncia a escala mundial la misteriosa nueva consola de Nintendo: la Nintendo DS, una portátil de doble pantalla con tecnología de pantalla táctil.

En el otoño se lanzan Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para la Game Boy Advance, otro éxito más del fenómeno Pokémon.

Hacia finales de año se lanza la Nintendo DS en Estados Unidos y Japón, y se convierte en un éxito inmediato. La nueva consola de pantalla doble también incluye multijugador inalámbrico, tecnología de pantalla táctil y compatibilidad con el catálogo para Game Boy Advance.

La primera DS / Archivo Publimetro

2005

El 11 de marzo de 2005 se lanza Nintendo DS en Europa (el 12 en España) y alcanza un éxito inmediato. Para junio, ya se habían vendido un millón de consolas en toda Europa.

Mientras tanto, se presenta al público la Game Boy Micro y se anuncia su lanzamiento para antes de finales de año. Con tan sólo 10 centímetros de ancho y 5 de largo, la increíblemente moderna y elegante Game Boy Micro incluye una pantalla retroiluminada de máxima nitidez.

2006

En 2006, Nintendo DS llega a lo más alto de los videojuegos como la consola portátil más vendida, gracias a un catálogo de juegos para todo el mundo.

Con Nintendogs se estrena la colección Touch! Generations, una serie de títulos que ofrecen juegos distintos a cualquier otro. Brain Training del Dr. Kawashima (el buque insignia de Touch! Generations) se convierte en un éxito de masas, incluso con gente que no había jugado nunca a ningún videojuego.

Una DS estilizada

En junio, Nintendo DS cambia su look con la Nintendo DS Lite, con pantallas más luminosas y un diseño más esbelto.

El año culmina con el lanzamiento de Wii. La nueva consola de sobremesa con su innovador sistema de control tiene buena acogida tanto entre los fans de Nintendo como entre un público poco acostumbrado a los videojuegos. El éxito de la consola no hace sino intensificarse con títulos como Wii Sports y la nueva entrega de la serie Zelda, The Legend of Zelda: Twilight Princess.

DS Lite / Captura

"Iwata Pregunta"

Antes del lanzamiento de la consola Wii, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, realizó una serie de entrevistas internas a miembros de la empresa y a desarrolladores externos, para obtener una idea más precisa sobre los entresijos de la compañía y el proceso que se sigue cuando se saca un nuevo producto de hardware o software al mercado.

La serie de entrevistas "Iwata pregunta" continuó en años venideros, revelando en numerosas ocasiones informaciones sobre los procedimientos de la empresa, tanto pasados como presentes.

Nintendo Wii / Getty

2007

Tras la aparición de la Wii a finales de 2006, el año 2007 fue escenario de la llegada de una serie de títulos que sacaban el máximo partido a las características únicas de esta consola y abrían las puertas del mundo de los videojuegos a todo un nuevo público.

Juegos como WarioWare: Smooth Moves, Endless Ocean y Big Brain Academy para Wii invitaban a todo el mundo a adentrarse en la diversión de los videojuegos independientemente de su experiencia previa en este campo. Por otro lado, la llegada de Super Mario Galaxy y Metroid Prime 3: Corruption trajo a las conocidas franquicias de Nintendo de vuelta a la vida y significó la aparición de nuevas funciones especiales solo posibles en la consola Wii.

Link's Crossbow Training llegó de la mano del Wii Zapper también en el mes de diciembre, expandiendo las formas en las que los jugadores disfrutan de la Wii y cerrando un año en el que nuevos públicos experimentaron por vez primera los videojuegos gracias a las consolas Nintendo.

2008

Con un número cada vez mayor de personas que descubrían los videojuegos a través de las consolas Wii y Nintendo DS y con una base fija de fans de los productos Nintendo, el año 2008 fue testigo del lanzamiento de más juegos que pronto se hicieron un hueco en el afecto del público.

Wii Fit y la Wii Balance Board invitaron a familias enteras a divertirse en casa mientras tomaban conciencia de su forma física. Más tarde, en ese mismo año, el lanzamiento de Mario Kart Wii y el accesorio Wii Wheel unió a jugadores de todos los niveles y edades para disfrutar de la diversión clásica de Mario Kart, sencilla para los novatos y retadora para los más avezados.

A finales de año, dos nuevos juegos de gran relevancia llegaron a la Wii. Shigeru Miyamoto hizo su debut en el género de los juegos musicales con Wii Music, que permite a las familias juntarse y experimentar libremente la sensación de tocar una serie de instrumentos.

2009

En marzo de 2009 Nintendo anunció que había sacado a la venta la consola Nintendo DS número cien millones.

Un mes después, la familia de consolas Nintendo DS creció con la llegada de la Nintendo DSi a Europa. La portátil incluía nuevas funciones de sonido y dos cámaras que mejoraban la experiencia proporcionada por la Nintendo DS y que la hicieron indispensable para sus usuarios.

El éxito de Pokémon continúa

En el año 2009 también se produjo el lanzamiento del muy esperado Pokémon Edición Platino.

También fue el lanzamiento de Wii Sports Resort de la mano del accesorio Wii MotionPlus, que ofrece unos controles mejorados. Localizado en la soleada Isla Wuhu, los jugadores podían practicar actividades que iban de la esgrima al tiro con arco de forma nunca antes experimentada gracias al accesorio Wii MotionPlus.

Wii Fit regresó en plena forma de la mano de Wii Fit Plus, para ofrecer a sus usuarios más formas de controlar sus progresos. La aparición de una herramienta dedicada a contar el número de calorías quemadas y la opción de personalizar los ejercicios en función de las necesidades de cada jugador se encargan de mejorar la experiencia de hacer ejercicio y divertirse a la vez.

Superguía

El mes de noviembre fue el momento elegido para el lanzamiento del muy esperado New Super Mario Bros. Wii, que ofrecía por vez primera a cuatro personas la posibilidad de jugar juntos a una aventura de Mario.

Fue también el primer juego en el que se introdujo la función de Superguía, que permite a los jugadores que no consiguen superar un nivel específico contar con la ayuda de Luigi, quien llega al final del nivel por el jugador, evitando así que éste se quede atascado en una parte del juego.

2010

En enero, Nintendo anunció la próxima distribución de Monster Hunter Tri para la consola Wii en Europa como parte de un esfuerzo continuo por ofrecer apoyo a los títulos de gran calidad de otras empresas. Con la posibilidad de jugar online de forma gratuita y el posible uso del accesorio Wii Speak, el fenómeno japonés hace su debut en una consola Nintendo.

Febrero vio el lanzamiento de un paquete de edición limitada que incluía la Nintendo DSi rosa y el juego Nintendo presenta: Style Boutique, lanzado en 2009 y basado en los entresijos del mundo de la moda.

Un tamaño XL

La familia de consolas Nintendo DS creció aún más, y esta vez también en cuestión de tamaño, con la llegada de la Nintendo DSi XL. Sus pantallas más grandes y el mayor ángulo de visualización hacen de ella la plataforma perfecta para la diversión conjunta. Un lápiz táctil más grande y más cómodo, y algunos juegos y aplicaciones Nintendo DSiWare ya instalados son algunos de sus añadidos.

Pokémon Edición Oro HeartGold y Pokémon Edición Plata SoulSilver pasaron a engrosar el catálogo de la consola con su desembarco en las tiendas el mismo mes, y las dosis de diversión ganaron enteros con el lanzamiento de WarioWare: Do It Yourself para la familia de consolas de Nintendo DS.

Llegó Super Mario Galaxy 2 para Wii. La continuación del Super Mario Galaxy de 2007 traía nuevos potenciadores, el retorno de Yoshi y toneladas de diversión con la gravedad como protagonista.

En septiembre, regresó una heroína nintendera con el lanzamiento de METROID: Other M.

25 Años Mario

Septiembre también fue el mes que marcó otro hito para un auténtico emblema de los videojuegos: Nintendo se vistió de gala para celebrar por todo lo alto el 25.º aniversario del nacimiento de Mario. La campaña rendía homenaje al célebre fontanero, un cuarto de siglo después del lanzamiento de Super Mario Bros. en Japón, con packs de hardware de edición limitada, en honor a la exitosa trayectoria de Mario.

Las celebraciones culminaron en diciembre con el lanzamiento de Super Mario All-Stars: Edición 25.º aniversario para Wii. El destino quiso que Mario se viese acompañado en las estanterías de las tiendas por su archienemigo Donkey Kong en la forma de Donkey Kong Country Returns para Wii.

Captura

2011

A comienzos del año 2011 se produjo el lanzamiento de Nintendo 3DS, que permite a sus usuarios disfrutar de gráficos 3D estereoscópicos sin necesidad de gafas especiales.

La consola salió a la venta con un catálogo variado, donde figuraban juegos desarrollados por Nintendo, como Pilotwings Resort o nintendogs + cats, y se vio ampliado en mayo con la llegada de Steel Diver y Dead or Alive Dimensions, distribuidos y comercializados en Europa por Nintendo. Los usuarios de Wii, por su parte, no se quedaron en la estacada, ni mucho menos: Mario Sports Mix y Kirby’s Epic Yarn realizaban su entrada triunfal en el mes de febrero.

3DS / Getty

Un gran catálogo

Nintendo no cejó en su empeño de mejorar el catálogo de Nintendo 3DS a lo largo del año, brindando a sus usuarios la oportunidad de disfrutar con títulos innovadores y exclusivos para Nintendo 3DS, además de clásicos para la consola virtual y más de 1000 juegos para DSiWare con el lanzamiento de Nintendo eShop en junio. En ese mismo mes los poseedores de una Nintendo 3DS estaban de enhorabuena: se presentaba la ocasión de pasarlo en grande con una vuelta de tuerca a uno de los clásicos por antonomasia: The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Entre las novedades destacaban los gráficos remasterizados y nuevas funciones como el modo desafío y el control por movimientos.

Los usuarios de Wii estuvieron de enhorabuena con la llegada de uno de los mayores juegos para la consola en el mes de agosto: Xenoblade Chronicles. Este vasto juego de rol presentaba un sistema de combate innovador, un reparto de personajes únicos en su género y un juego rico en detalles ambientado en un mundo que atrapa a los jugadores que se deciden a explorarlo. Los poseedores de Nintendo DS, por su parte, pudieron emprender su propia aventura en Inazuma Eleven, un híbrido de RPG y fútbol obra de LEVEL-5, desarrollador de los juegos del profesor Layton.

25 años Zelda

Nintendo celebró los 25 años de The Legend of Zelda en 2011, con una serie de actividades a lo largo del año. En septiembre Nintendo ofreció la descarga gratuita de The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition en DSiWare durante un tiempo limitado, y un mes después Londres albergó un concierto sinfónico excepcional, parte de la gira conmemorativa del 25.º aniversario de The Legend of Zelda. La guinda de este homenaje culminó con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Skyward Sword para Wii, acompañado de un mando de Wii Plus dorado de edición limitada especial.

Captura

Noviembre y diciembre trajeron experiencias para todos los gustos: Mario desembarcó en Nintendo 3DS para descubrir nuevos mundos en SUPER MARIO 3D LAND y partir como una exhalación desde la parrilla de salida en Mario Kart 7, mientras que El profesor Layton y la llamada del espectro, Kirby’s Adventure Wii y Pullblox pusieron el broche de oro a un año repleto de juegos innovadores y variados.

2012

El año 2012 supuso un hito en la historia de Nintendo, por el lanzamiento de una nueva consola doméstica, Wii U, y una nueva consola portátil: Nintendo 3DS XL.

The Last Story, un juego de rol de proporciones épicas, obra del creador de Final Fantasy, salió para la consola Wii en febrero. También se emitió el primer Nintendo Direct europeo, con lo que se estableció un vínculo entre Nintendo y sus seguidores para transmitirles las noticias directamente. En marzo Mario Party 9 y PokéPark 2: Un mundo de ilusiones trajeron nuevas dosis de entretenimiento a los poseedores de una Wii, mientras que Pit volvió a estar en el candelero con el desembarco en Nintendo 3DS de Kid Icarus: Uprising, el primer título de la serie Kid Icarus en más de 20 años.

Nintendo 3DS XL, una nueva consola con las pantallas más grandes jamás vistas en una portátil de Nintendo, se lanzó en julio. Ese verano también fue el elegido para el lanzamiento consecutivo de varios títulos: la acción musical alocada de Beat the Beat: Rhythm Paradise para Wii, el juego de estrategia Pokémon Conquest, así como New Art Academy, que continuó su labor didáctica puliendo la vena artística de los jugadores. El mes de agosto no podía concluir de mejor forma: salió a la luz New Super Mario Bros. 2, que proponía el reto de conseguir la friolera de un millón de monedas doradas.

Wii U

El mes de noviembre de 2012 será recordado por el lanzamiento de una nueva consola doméstica de Nintendo: Wii U. La primera consola doméstica de alta definición de Nintendo presentaba una dinámica de juego de doble pantalla, gracias a la pantalla integrada del Wii U GamePad; esto abrió un nuevo abanico de posibilidades en la mecánica de juego y en la forma de interactuar.

Wii U se vio apoyada por un sólido catálogo en su lanzamiento: en él figuraban juegos como New Super Mario Bros. U y Nintendo Land, que proporcionaban nuevas formas de jugar juntos a amigos y familia.

La WiiU / Captura

2013

En el año 2013 Nintendo continuó apostando por programas con la innovación por bandera, como demostraba su notable catálogo para tanto Nintendo 3DS como Wii U.

En marzo salió a la venta Luigi’s Mansion 2, la continuación del juego original que se lanzó junto a la consola Nintendo GameCube, para Nintendo 3DS como parte del Año de Luigi, que celebraba los 30 años del hermano menor de Mario.

El mes de abril traía buenas noticias para los aficionados a la estrategia con la llegada a Nintendo 3DS de Fire Emblem: Awakening, y la consola portátil también recibía a Donkey Kong por partida doble en mayo con el lanzamiento de Donkey Kong Country Returns 3D.

Animal Crossing: New Leaf llegó a Nintendo 3DS en junio para brindar a los jugadores la ocasión de vivir la vida a su ritmo como alcaldes de un pueblo habitado por animales de lo más singular, mientras que el Año de Luigi continuaba a toda máquina en julio con el lanzamiento de Mario & Luigi: Dream Team Bros. para Nintendo 3DS y New Super Luigi U para Wii U.

Esperados

El esperadísimo Pikmin 3, la primera entrega en diez años de esta serie de juegos de estrategia en tiempo real, también desembarcó en Wii U durante el mes de julio.

En agosto Nintendo lanzó, de la mano de PlatinumGames Inc., The Wonderful 101, un juego de acción trepidante para Wii U, mientras que octubre marcó la llegada de experiencias nuevas y otras teñidas de nostalgia. En Wii U se lanzó The Legend of Zelda: The Wind Waker HD, una edición remasterizada en alta definición del clásico de 2003 para Nintendo GameCube.

2DS

Nintendo 2DS, una portátil que permite jugar a todos los juegos de Nintendo 3DS en 2D, se lanzó en octubre acompañada del lanzamiento de dos nuevos juegos de la serie Pokémon: Pokémon X y Pokémon Y, que ofrecían a los jugadores nuevos Pokémon y nuevos misterios que descubrir en la espectacular región de Kalos.

En noviembre, SUPER MARIO 3D WORLD, el primer juego de plataformas multijugador de Mario en 3D en alta definición, se lanzó para Wii U. El trío de títulos deportivos que llegó posteriormente era la mejor forma de entrar en calor en esos duros meses de invierno: Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno – Sochi 2014, Wii Fit U y Wii Sports Club.

Nintendo 3DS también terminó el año a lo grande. En noviembre salió a la venta The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, mientras que Nintendo lanzó una versión doméstica de la audioguía del museo del Louvre para Nintendo eShop, bajo el nombre de Nintendo 3DS Guide: Louvre. La puntilla a un año memorable llegó con Bravely Default, un nuevo juego de rol de Square Enix para Nintendo 3DS.

Captura

2014

Nintendo siguió proporcionando experiencias únicas a jugadores de todo el mundo en 2014, comercializando increíbles juegos a lo largo del año y satisfaciendo los gustos de jugadores de todo tipo y nivel.

En enero se lanzó Mario Party: Island Tour, una fiesta portátil para Nintendo 3DS. En febrero llegaron títulos como Steel Diver: Sub Wars e Inazuma Eleven 3: Team Ogre Attacks!, y también marcó el regresó de un icono de los videojuegos con Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

Clásicos a WiiU

En mayo llegó el esperado lanzamiento de Mario Kart 8 para Wii U. La primera entrega en alta definición de la popular serie de carreras recibió excelentes críticas y vendió más de 1,2 millones de ejemplares en su primer fin de semana.

En septiembre, los jugadores de Wii U tuvieron la oportunidad de participar en combates épicos con los personajes de The Legend of Zelda en Hyrule Warriors. Nintendo siguió subiendo el listón con la acción frenética de Bayonetta 2 en exclusiva para Wii U.

Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa llegaron a Nintendo 3DS para ofrecer una nueva interpretación de las aventuras clásicas originales. Llegó Super Smash Bros para Wii U.

Más juegos y Amiibo

Las pequeñas criaturas conocidas como Pikmin se lanzaron al mundo del espectáculo protagonizando una serie de cortos llamados PIKMIN Short Movies. Este trío de cortos animados se pudo descargar en Nintendo eShop para ser disfrutado en glorioso HD en Wii U o en increíble 3D en Nintendo 3DS.

Por último, Nintendo culminó el año 2014 con el lanzamiento de amiibo, figuras que representan personajes icónicos como Mario, Link, Donkey Kong o Samus. Estas figuras interactivas, y posteriormente también tarjetas, funcionan con determinados programas y combinan los mundos y personajes más populares de Nintendo.

Amiibo. / Getty

2015

En 2015, Nintendo volvió a sorprender a los fans con un potente catálogo de juegos que ofreció visiones renovadas de franquicias clásicas.

La serie más icónica de Nintendo fue el centro de atención este año, pues se cumplía el 30 aniversario de Super Mario Bros. Como parte de las celebraciones, Nintendo lanzó la campaña Let's Super Mario, que invitaba a los fans a crear y compartir vídeos en los que demostrasen su pasión por Mario.

Nuevas 3DS

En enero, Toad fue por primera vez el protagonista de su propia aventura en Captain Toad: Treasure Tracker para Wii U; en febrero llegaron dos nuevas incorporaciones a la familia de consolas Nintendo 3DS: New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL.

El lanzamiento de estas consolas portátiles vino acompañado del lanzamiento de Monster Hunter 4 Ultimate y The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, una versión remasterizada del popular juego de Nintendo 64.

En marzo, Mario Party 10 llegó a Wii U con la primera tanda de figuras amiibo de la Super Mario Collection.

Nintendo arrancó el periodo estival con el lanzamiento en junio del preciosista mundo de Yoshi's Woolly World para Wii U. Este lanzamiento estuvo acompañado por la llegada de tres monísimos amiibo de Yoshi de Lana.

En septiembre, Tatsumi Kimishima asumió el cargo de presidente de Nintendo Co., Ltd.

New 3DS XL / Captura

Crear tus propios niveles

Entretanto, los fans de Nintendo tuvieron por fin la oportunidad de crear los niveles de sus sueños y compartirlos online con los demás gracias a Super Mario Maker para Wii U. Al cabo de un mes las ventas habían superado el millón de ejemplares.

Nintendo

Octubre fue escenario del regreso renovado de series clásicas para Nintendo 3DS. Este fue el caso de la aventura cooperativa multijugador The Legend of Zelda: Tri Force Heroes y de Animal Crossing: Happy Home Designer, que trajo consigo la primera serie de tarjetas amiibo de Animal Crossing.

Para redondear el año, Nintendo lanzó dos aventuras RPG épicas: los divertidos enredos de Mario & Luigi: Paper Jam Bros. para Nintendo 3DS y el envolvente y gigantesco mundo abierto de Xenoblade Chronicles X para Wii U.

2016

Lanzan la consola NES Classic Edition. Una versión moderna y miniatura de la Nes. Trae una veintena de juegos en su interior, entre ellos, el exclusivo Star Fox 2. La consola fue un éxito y sigue a la venta hasta el día de hoy.

2017

El 3 de marzo de ese año la era de la Nintendo Switch comienza. Y la estamos disfrutando hasta el día de hoy. Ese mismo año lanzaron la versión mini de SNES. Otro gran éxito.

Respecto a la Switch, el 20 de septiembre de este 2019, la consola híbrida de Nintendo lanzó su versión "lite".