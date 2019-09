Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 30 de septiembre al 6 de octubre

…Amigos esta es una semana llena de fuertes energías que se entrecruzan, por tanto no es de extrañar que pudiéramos sentirnos con ganas de hacer muchas cosas, de emprender, de salir a tener diversos panoramas, incluso de hacer un viaje, aunque sea el fin de semana a dar una vuelta, así como también de hacer cambios más drásticos asociados a dejar cosas y/o personas, cambiar trabajos, renovar, es decir, vamos a estar incluso quizás acelerados algunos de nosotros, esto porque estamos ya con una Luna Nueva que inició el sábado 28 de septiembre, que ella nos trae vibraciones de renovación y cambios, sino porque además numerológicamente la semana empieza con el termino del mes de septiembre, lunes cae 30 septiembre, no sería extraño que ese día tengamos ganas de finiquitar cosas, sugiero esperar hasta el martes, que es día 2, y numerológicamente es buen momento para procesar y razonar antes de tomar cualquier decisión, podrá ser una buena semana si entendemos como se van a mover las energías para así nosotros no reaccionar emocionalmente sino, antes de hacer y/o decir nada pues pensarlo varias veces, será entonces una semana productiva si nos ponemos riendas para no correr y matarnos en el trayecto, sino que esas riendas nos sirvan para hacer un lindo paseo, donde observemos cada detalle de cada instancia, y así poder tomar la decisión más sabia, pensarlo entre martes y jueves y decidir el viernes con toda la fuerza de la autosuficiencia de un viernes 5 de octubre, que además tiende a ser un mes, octubre, de muchas oportunidades que es bueno aprovechar porque la rueda de la fortuna numerológicamente lo acompaña, por tanto las mejores vibras para toda la gente buena que hace obras de amor y ayuda a los demás, bendiciones para esos seres maravillosos, y recordemos analizar a aquellos que nos rodean para que les demás hoy el lugar que les corresponde en nuestras vidas, lo bueno bienvenido sea, lo malo que rebote y se aleje de nosotros, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que se potencian las intenciones de hacer cambios, donde podremos estar de pronto muy tajantes y es mejor detenernos antes de drásticamente descartar algo y/o a alguien y arrepentirnos luego…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además también nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente muy determinantes, bajemos un poco las revolucionemos y analicemos todo doblemente para no errar…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces mantener algo y/o a alguien es más positivo para nuestras vidas que hacer cambios riesgosos…nuestros Números para este período son (4, 13) y nos avisan que aparecen personas nuevas que tocan nuestra puerta, evaluemos a cada una con calma…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener la calma en todo sentido, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Vitalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana de mucha actividad, más que de parte de nosotros de parte de la vida, de las circunstancias, que nos van a presentar instancias nuevas y/o que se vuelven a presentar, hay que estar preparados…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Resurrección de los Muertos” que nos dice estaremos energéticamente con sorpresas que nos podrán traer novedades, esperemos que sean positivas…nuestra Vibración Numerológica predice que sería bueno disponernos a adaptarnos ante las novedades…nuestros Números para este período son (2, 3, 20, 21) y nos avisan que habrá reajustes en nuestra cotidianeidad, seamos pacientes y prudentes al reaccionar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tomar las cosas con buena disposición, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Apertura de Mente…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, la vida es cíclica, solo que a veces sentimos que los ciclos que nos toca vivir resultan eternos y no nos traen las cosas que quisiéramos, parte de vivir es ser paciente, y estar atentos a que en cualquier momento los cambios se dan…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente sin un rumbo fijo, como dejándonos llevar, algunos quizás inseguros, pero otros podremos estar contemplativos a la llegada de las novedades positivas que nos vienen…nuestra Vibración Numerológica predice que parte de esos cambios que van a llegar es entender que deberemos salir y eso nos va a visibilizar…nuestros Números para este período son (0, 1, 10, 19) y nos avisan que en cualquier momentos nuestra vida da un cambio y hay que estar preparados para los nuevos desafíos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a recibir todo con apertura de mente, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, siempre que estamos frente a un torbellino es bueno darnos un espacio para meditar lo que tenemos enfrente y el cómo reaccionar ante estas posibilidades, quizás incluso hacer parecer que estamos soltando…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El León Domado” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que decidir instancias que podrían ser muy productivas…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces para ganar debemos parecer que cedemos…nuestros Números para este período son (2, 7, 11, 16) y nos avisan que será bueno escuchar nuestra intuición y/o la de aquellos que sabemos tiene una visión acertada porque así no nos equivocaremos en las decisiones…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el temple para hacer lo que no nos gusta, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Flexibilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana en la que no es momento de soltar sino más bien de sujetar, de hacer que las cosas pasen, y para eso debemos tomar la iniciativa, por tanto habrá mucho por hacer para edificar nuestros sueños…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con la energía suficiente para trabajar lo que sea necesario en pro de aquello que queremos y que estará bien aspectado…nuestra Vibración Numerológica predice que será un período de construcción y/o reconstrucción, y dependerá de uno que esa construcción avance…nuestros Números para este período son (0, 4) y nos avisan que si somos prácticos y precisos las cosas van a fluir en favor nuestro…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a renovarnos en todo sentido, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Temple…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, buena semana para gozar lo que tenemos y tanto nos ha costado alcanzar, si no disfrutamos para que hemos entonces trabajado tanto? y además así podremos renovar las buenas energías en favor de nuestros logros…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con mucha fuerza interna para sujetar y no permitir se nos aleje lo que tenemos…nuestra Vibración Numerológica predice que procediendo con precaución se alcanzan incluso logros materiales…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 14) y nos avisan que no seamos impulsivos para evitar perder lo que hemos alcanzado…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar aterrizados y con la mente clara, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que la paciencia se manifestará como un instrumento fundamental que nos permita alcanzar aquello que deseamos, hagamos lo que se debe, aunque no coincida con la idea y los tiempos, que al final rendirá frutos…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente avanzando, aunque pensemos que no, y que el trabajo de hoy servirá para mañana…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque nos tilden de acumuladores, si ya hemos evaluado que es lo mejor pues sigamos tranquilos con la consciencia que estamos bien…nuestros Números para este período son (3, 6) y nos avisan que es buen período para todo lo que hagamos en pro de un crecimiento…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad de nuestros actos, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Conocimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana en la que seguimos dominando la situación, y ahora será un poco más, eso sí, hay que estar conscientes que estarán más pendientes de todo lo que hagamos, y hasta lo que dejemos de hacer…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente muy perceptivos de todo lo que nos rodea, y con buen ojo para decidir lo correcto…nuestra Vibración Numerológica predice que podremos estar un tanto acelerados, sin embargo lo mejor es que todo lo que decidamos sea en calma…nuestros Números para este período son (4, 5) y nos avisan que será un período importante así que dispongámonos de la mejor forma para aprovechar esta semana y tomar las decisiones que nos hagan avanzar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a autocontrolarnos en todo sentido, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Poder…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, seguimos energéticamente con vibraciones que tienden a desequilibrarnos, ponernos nerviosos, hasta inseguros, es porque estamos cansados de lo que pasa alrededor, sobre todo si no podemos solucionarlo…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “El Demonio” que nos dice estaremos energéticamente desconfiando que pueden traicionarnos, sugerencia, observemos en calma, sin afectarnos, para evitar nos traicionen…nuestra Vibración Numerológica predice que si no esperamos nada de nadie podremos ver el golpe antes de que llegue y hasta, quizás, esquivarlo…nuestros Números para este período son (3, 6, 12, 15) y nos avisan que no será un período sencillo, al contrario, pero va a pasar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en paz y calma, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Paz…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, aunque hallamos sentido mucha inseguridad, en algún aspecto, eso no nos aleja de la posibilidad de transmutar la situación racionalizando inclusive lo más dramático que nos haya pasado…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con la posibilidad de ser nosotros quienes manejemos la situación si apelamos a la razón…nuestra Vibración Numerológica predice que en nuestra evaluación lógica esta la respuesta que estábamos buscando, lo que pasa es que no habíamos hecho el ejercicio…nuestros Números para este período son (2, 8) y nos avisan que será más optimo usar este periodo para ordenar y proyectar antes que decidir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda a estar tranquilos y claros, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Tranquilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana entenderemos, que aun haciendo todo como corresponde, simplemente, eso que buscábamos para nosotros, no es para uno, al menos hoy no, habría que ver en el futuro…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente cansados, quizás desilusionados, en parte porque esperábamos mucho de algo y/o alguien y ahí está el problema…nuestra Vibración Numerológica predice que si no esperamos nada, nada nos puede lastimar, si tenemos expectativas podemos desilusionarnos tarde o temprano…nuestros Números para este período son (2, 3, 12, 20) y nos avisan que es momento de detenernos, relajarnos, aunque estemos en una situación difícil, es momento de esperar en todo sentido…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tomar las cosas menos dramáticamente, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Relajamiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, siguen las buenas vibraciones en todo sentido para nosotros, mucho por hacer, mucho que demostrar, y mucho que ganar, no es momento de sentarse más que para determinar el camino a seguir, pero luego subirse al carro del triunfo…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente como lideres de aquello que nos interesa alcanzar, de alguna forma se nos permitirá eso suceda…nuestra Vibración Numerológica predice que deberemos seguir solamente lo material y/o lo espiritual, dependiendo en qué espacio se encuentre lo que buscamos…nuestros Números para este período son nuevamente (3, 7) y nos avisan que deberemos ser cuidadosos en la posibilidad de firmar algún documento, mejor reevaluarlo con terceros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar iluminados, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Estabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…