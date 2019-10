¿Fortnite llega a su fin? Tras una increíble explosión solo hay un hoyo negro en el popular videojuego

¿Estás tratando de conectarte a Fortnite y no puedes? Jugadores de todo el mundo están comentando distintas teorías en redes sociales y aún no hay una respuesta oficial de Epic Games. Pero esta caída de los servidores comenzó tras una épica batalla. Si has logrado conectarte al juego y solo vez un círculo similar a un "hoyo negro", aquí te relataremos la historia.

Durante el evento de término de la temporada 10, donde se estaba desarrollando una increíble batalla, cayó un meteorito gigante que se estrelló con la isla e hizo desaparecer el juego. Tal como lo lees. Previo al impacto, diversas grabaciones de videojugadores muestran que se lanzaron varios misiles, pero nada pudo contra la gran roca del espacio exterior. Al chocar, la explosión produjo una suerte de vórtice y todos los jugadores que se encontraban en la partida fueron absorbidos.

¿Quieres ver el momento del fin?

Problemas con el servidor

Dado el épico hecho, muchas personas no han podido ingresar a Fortnite porque los servidores se encuentran saturados. Incluso algunos usuarios señalan que ya estaba saturados durante la gran batalla mencionada. ¿Quieres conectarte y esperar a ver qué ocurrirá? Como dato curioso, los desarrolladores han incluido un minijuego en forma de secreto oculto para hacer más amena la espera. Para poder jugarlo, sólo habrá que introducir el famoso código Konami.

¿Cuál es el código? ¡Aquí te lo dejamos!

Captura

¿Es el fin de Fornite?

Si eres fanático del juego, ¡No temas! No creemos que sea el fin. ¿Los motivos? Ya se había rumoreado que Epic Games iba a hacer un "cambio radical" al videojuego en la nueva temporada. Tal vez la explosión y el fin "épico" era precisamente lo que querían hacer. más que mal han logrado ser trending topic mundial varias horas. De hecho, ya se había señalado la posibilidad de que presentaran un nuevo mapa y así darle vida al "Capítulo 2".

Por ahora no se sabe cuanto tendremos que seguir esperando para poder entrar a jugar, ya que el juego sigue sin arrancar. O mejor dicho, arranca, pero todo lo que había en su interior ha desaparecido. ¡Paciencia! (Por acá no tenemos mucha). Habrá que jugar al mini juego. ¡Recuerda que te dejamos el código más arriba!

¡El momento del final!

¡Ahí venia el meteorito! / Youtube

Aún no se lograba dimensionar todo el caos. / Captura

El vórtice comenzaba a formarse. / Youtube