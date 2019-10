"En TV no me verá...": Cathy Barriga emplaza a vecino que la criticó por supuesta ausencia

Cathy Barriga ha tenido una mediática semana. Desde que comenzaron las manifestaciones, la alcaldesa de Maipú ha estado muy activa. En televisión, pidió ayuda para sus vecinos. Incluso, en sus historias de Instagram rompió en llanto al ver un supermercado saqueado.

Recientemente, la jefa comunal compartió en redes sociales una invitación para participar en los cabildos ciudadanos. Si bien recibió recibió muchos comentarios positivos, hubo un usuario que se burló de la instancia. "Buena iniciativa siempre quise debatir con hello kitty o winnie de pooh", dijo.

Sin embargo, la ex Mekano lo encaró. "¿Lo encuentras gracioso? Todo diálogo o debate comienza con el respeto", fue parte de lo que dijo. Su intervención obtuvo el apoyo de los demás seguidores.

En su última publicación de Instagram, también recibió un comentario emplazándola. La edil entregó información sobre los horarios del servicio gratuito "Médicos a domicilio" y la iniciativa "Urgencias en terreno", equipo de TENS y kinesiólogos que asiste a vecinos en caso de que lo requieran.

En este post, un usuario la increpó por, suspuestamente, estar ausente en medio de la crisis social que atraviesa el país. "Apareció la Cathy. En todo estos días ni se supo de ella", aseguró.

Pero Cathy Barriga no tardó en responder. "¿De qué habla? En TV no me verá. Porque mi trabajo está en la comuna con [email protected] [email protected] Qué mal intencionado su comentario, sin comentarios #odioporamor", sostuvo.

