Vesta Lugg asegura que hizo 'match' con actor de Harry Potter

Las aplicaciones de citas han ganado una gran popularidad durante los últimos años, especialmente debido al acceso que tienen las personas con los dispositivos móviles, en los que se concentra la mayor parte de estas. Los famosos no quedan ajenos a este tema, y así lo demostró Vesta Lugg, quien aseguró que una vez hizo match con un actor de Harry Potter.

La influencer habló sobre su experiencia en estas plataformas en el podcast Mis últimas tres neuronas. En este contexto, reveló que es usuaria de Hinge, una aplicación muy famosa en Estados Unidos, y de Raya, usada por personas de la industria del entretenimiento.

Sobre esta última, comentó que es una aplicación secreta y hay que seguir ciertas reglas para formar parte de ella. "Te ponen a prueba una semana, no puedes sacar screenshots (pantallazos) porque si lo haces te echan", dijo, revelando que hizo match con el famoso actor de Harry Potter, Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy en la saga.

"¿Saben con quién hice match una vez? Con Malfoy (…) Es una huea muy rara porque no sé si alguna vez firmé algo cuando me inscribí porque no puedo estar hablando de esto. Es brígido, no te dejan", comentó.

Vesta Lugg se encuentra viviendo fuera de Chile desde hace varios años. A través de redes sociales da cuenta de sus actividades diarias y algunos trabajos que realiza. En una de sus últimas publicaciones, se refirió al estallido social del país, sobre lo cual aseguró sentirse frustrada. "Esto NO puede pasar. La gente NO puede ser maltratada con esta violencia física y económica", dijo en torno al tema.

