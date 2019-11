Esta historia ya la había visto: "China" Suárez confirma su separación de Benjamín Vicuña

Desde hace algunos meses, comenzó a circular el rumor de un posible quiebre entre China Suárez y Benjamín Vicuña. Sin embargo, todas las dudas llegaron a su fin cuando la argentina confirmó que está separada del actor chileno.

Sus declaraciones surgieron en el programa Los Ángeles de la Mañana, en donde se refirió a su relación. "Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos. Tenemos mucho amor y una familia muy linda, que nos ha costado mucho. Es una familia ensamblada hermosa. Nuestros hijos se aman. Por el momento estamos separados pero hay mucho amor así que no sabemos qué pasará mañana. Todavía tenemos que ver algunas cosas", dijo.

Consultada por los motivos de la separación, China Suárez prefirió mantenerlos en secreto. "Fueron muchos años y el por qué queda en la intimidad, nunca conté muchas intimidades ni Benja tampco. Pero hay mucho amor y todo es posible, hay que sentarse, hablar y barajar", explicó.

Respecto al momento del quiebre, reveló que Benjamín Vicuña se fue a Chile, pero que viajaba todos los fines de semana para ver a su hija Magnolia. "Venía a casa y estábamos juntos. Fue todo muy en paz, hablado y sin conflictos. Sé que se han hablado muchas cosas, estoy un poco acostumbrada", aseguró.

Durante la conversación que mantuvo con el programa, Ángel de Brito le consultó por los rumores en torno a Elena Rivera, compañera del actor en la ficción Inés del alma mía, que se refirió al chileno como una "sex bomb" en una publicación en redes sociales. Al respecto, señaló: "bueno, tiene razón. Sí, lo vi, lo hablé con Benja, a mí también me llamó la atención. Creo que no lo hizo con mala intención, fue como una humorada. No sabe por ahí que en Argentina se habla mucho de nosotros. Me dio pena, pobre, porque tiene su novio. Habló con Benjamín, le pidió perdón y le dijo que era una humorada".

Eso sí, aclaró que su separación no se debió a terceras personas. "No hubo terceros para nada. Para nada, tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto, cariño. Lo adoro, es un padrazo, ha sido un novio espectacular. Hay muchas cosas que tenemos que charlar", sostuvo.

Por esos días, China Suárez se encuentra de vacaciones junto a sus dos hijas Rufina y Magnolia. Recientemente, compartió una fotografía con ambas, que acompañó con un amoroso mensaje. "Nosotras. Madre e hija mayor se sacan una selfie, la más pequeña hace de las suyas, como siempre", puso.

