Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 2 al 8 de diciembre

…Amigos esta es una semana que inicia de muchas formas, numerológicamente con un lunes 2 que nos presenta energías de razonamiento al alcance de todos, pero que a la vez nos sugiere analizar todo antes de accionar, y sobre todo pensar antes de hablar porque nuestra voz tendrá mucho peso, lo que además nos conmina a tener cuidado con lo que decretemos por la fuerza que conllevará, estamos aun en Luna Nueva, así que seguimos sembrando, ojalá en positivo, porque he de decirles que la vibra depende siempre de uno, y esta podría ser también negativa, el miércoles se inicia la Luna Creciente, lo que nos colabora a que nuestros proyectos tengan una mayor fuerza, y además numerológicamente con la cifra 4, este número nos habla de la presencia y la fuerza interna de cada uno, por tanto, si asociamos todos estos elementos estamos frente a una semana en la que será bueno iniciar, sentar presencia y proyectar, el número 12 que representa este último mes del año, Diciembre, nos remite también a otro inicio, más bien a un reinicio, es decir, tendremos la oportunidad de volver a poder hacer algo, que no llegamos a emprender y/o que no logramos concretar, pongamos nuestro mejor esfuerzo para que podamos armar un proyecto que de inicio para transformarse en aquello que nos permita salir adelante y superar los momentos difíciles que estamos pasando, las mejores vibras para todos los emprendedores, mucha fuerza que si o si vamos a salir adelante, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, a veces cuando pensamos demasiado algo, ya casi con obsesión, terminamos obstruyéndonos en lugar de aclararnos…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Conflicto” que nos dice estaremos energéticamente confundidos y con ganas de tirar todo por la borda…nuestra Vibración Numerológica predice que ante la inseguridad es preferible esperar hasta calmarnos para continuar…nuestros Números para este período son (4, 6, 13, 15) y nos avisan que aunque sea mucha la incertidumbre no soltemos lo que tenemos, seamos pacientes y esperemos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmarnos sin perder el ánimo, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana en la es importante retomar el equilibrio, todo se pondrá para que eso suceda, pero hay que colaborar para que se concrete…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Equilibrio” que nos dice estaremos energéticamente con muchas posibilidades de sembrar y bien, no nos subamos al carrusel y perdamos la estabilidad…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando somos capaces de ver con claridad, para qué apagar nuestra propia luz?…nuestros Números para este período son (3, 8, 21) y nos avisan que si tenemos un sueño, y lo queremos hacer realidad, hay que ordenar todo primero…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la visión correcta que proyecta en positivo, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de días tristes y complejos, pasamos a entender que el esfuerzo hay que seguir haciéndolo, pero todo sacrificio bien hecho trae buenos frutos…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Logros” que nos dice estaremos energéticamente cansados, pero con las manos llenas de buenos resultados…nuestra Vibración Numerológica predice que recibiremos buenas noticias de siembras bien hechas…nuestros Números para este período son (1, 2, 10, 11, 19) y nos avisan que paso a paso alcanzamos lo que es justo y necesitamos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a enfrentar y recibir con la fortaleza que triunfa, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Triunfo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, ya dimos muchas vueltas tratando de ver que era lo mejor, ahora simplemente hay que concretar lo que ya tenemos claro…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Concretar” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de hacer que las cosas se den, y para eso hay que empezar y no seguir esperando…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos prácticos y tajantes, cuidemos lo de tajantes para no errar…nuestros Números para este período son (4, 7, 13, 16) y nos avisan que si no somos conscientes de nuestras acciones, por acelerados, podríamos perder algo valioso…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a en calma tomar las mejores decisiones, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, ya no será tanto el esfuerzo por alcanzar algo sino por mantenerlo, y eso no es fácil sino que requiere de mucho temple…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Temple” que nos dice estaremos energéticamente dispuestos a sujetar con todo aquello que nos ha costado tanto poder alcanzar…nuestra Vibración Numerológica predice que quizás sea el momento de entender, y valorar, aquello que tenemos…nuestros Números para este período son (0, 5, 14) y nos avisan estará en nuestras manos decidir si seguimos o no, dejemos las dudas atrás y a continuar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a centrarnos en lo importante, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Control…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando hemos pasado por situaciones complejas existe la posibilidad de quebrarnos, lo único que nos queda es reconstruirnos…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Reconstrucción” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de dejarnos arrastrar o levantarnos…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque se nos haga difícil hay que seguir, y para eso hay que trazar metas…nuestros Números para este período son (1, 2, 10, 20) y nos avisan que tanto el detalle, como la generalidad, ambos deben ser tomados en cuenta…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con claridad donde estamos, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Resurgir…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, siguen las vibras que nos permiten utilizar estos tiempos para sembrar de la mejor manera y visualizar cosechas que será productivas…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Campeón” que nos dice estaremos energéticamente que sea lo que sea que tengamos enfrente seremos capaces de superar todo…nuestra Vibración Numerológica predice que nada ni nadie puede parar nuestro éxito si así lo decretamos y nos esforzamos…nuestros Números para este período son (6, 7) y nos avisan que las opciones están, debemos elegir bien, razonemos, pero a la vez escuchemos nuestra percepción…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el coraje de seguir, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, ya buscamos, ya encontramos, ya es momento de ordenar todo para empezar a armar lo que nos llevará a construir lo deseado…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “El Orden” que nos dice estaremos energéticamente con la energía y precisión de quien debe hacer lo preciso para avanzar…nuestra Vibración Numerológica predice que nos sentiremos con muchas ganas de hacer cosas, pues hagámoslas…nuestros Números para este período son (1, 4) y nos avisan que todo va a estar en las manos nuestras, de nadie más…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a entender mejor nuestras responsabilidades, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando las cosas van avanzando bien es importante mantener un ritmo donde no soltemos lo que hemos alcanzado para no perder el dominio…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “La Directriz” que nos dice estaremos energéticamente con muchos instrumentos para determinar, guiar, y resolver, y con ganas de hacerlo…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces debemos entender que no es suficiente con que nos vaya bien, sino que tenemos la responsabilidad de continuar lo que empezamos…nuestros Números para este período son (3, 5, 12) y nos avisan que cada paso que damos construye, preocupémonos por reconocer los efectos de cada acción que vamos a realizar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener el dominio apacible de nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos AutoControl…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana para retomar visualizar que otras opciones podemos tener que le den otra vitalidad a lo que pretendemos emprender…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Opciones” que nos dice estaremos energéticamente ante muchos panoramas nuevos que podrían ser interesantes de poder seguir…nuestra Vibración Numerológica predice que para avanzar es necesario que en ciertos momentos decidamos corrernos un riesgo…nuestros Números para este período son (1, 8, 10) y nos avisan que para sembrar hay que ordenar y proyectar, para avanzar hay que arriesgar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda a darnos e ímpetu necesario para ver nuevas opciones, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Osadía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, hay momentos en los que aparentemente todo iba bien, y de pronto todo se invierte, tomémoslo como una prueba, y sigamos…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Desencanto” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de que de pronto no entendamos porque hay personas tan negativas…nuestra Vibración Numerológica predice que parte de vivir es cruzarse en el camino con personas indeseables y desleales…nuestros Números para este período son (2, 7, 16, 20) y nos avisan que altos y bajos, contento y tristeza, sugerencia, no hagamos caso y continuemos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a hacernos ver la luz que nos guía entre tanta oscuridad, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo para no permitirnos desfallecer y emprender aquello que pensamos no se podía…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Empuje” que nos dice estaremos energéticamente con toda la voluntad, y valentía, de no permitirnos soltar nuestra apuesta a ganador…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque nos aten de manos vamos a encontrar la fórmula para cristalizar solo éxitos…nuestros Números para este período son nuevamente (3, 12) y nos avisan que dependerá de nosotros hacer que este círculo sea virtuoso y no vicioso…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos fortaleza, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Consistencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…