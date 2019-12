"The Game Awards": Sigue la transmisión en vivo y conoce al videojuego del año

Los fanáticos de los videojuegos estamos de fiesta. Es que esta noche se entregan "The Game Awards" la premiación más importante del mundo de los videojuegos. En total son 28 categorías que van desde la "mejor dirección de arte", "mejor equipo esports", "mejor videojuego familiar", entre otros. Hasta llegar a la categoría más esperada: el GOTY, "Game of the Year", el juego del año. Los nominados en esta categoría para el 2019 son "Control", "Death Stranding", "Super Smash Bros. Ultimate", "Resident Evil 2", "Sekiro: Shadows Die Twice" y "The Outer Worlds".

¿Sabes como se definen a los ganadores? En "The Game Awards" hay un jurado compuesto con distintos actores de este mundillo: desde directores de productoras de videojuegos, hasta influenciados y prensa. Ellos definen el 90% de la votación, el otro 10% se otorga por el voto ciudadano. Se podía votar por los favoritos de cada categoría en el sitio oficial del evento. Desde las 22:30 horas no te pierdas este gran evento de los videojuegos a través de Publimetro.

¿Cómo va hasta ahora la premiación?

El primer premio fue en la categoría "Apoyo a la Comunidad". A sólo minutos de comenzado el evento, se le entregó a "Destiny 2". Luego, de manera acelerada, se entregó el premio a "Mejor Banda Sonora". El ganador fue "Death Stranding", uno de los favoritos de la noche. Está nominado a varias categorías, incluida "Juego del año" (Goty). Luego se dio paso a las categorías del mundo de los esports.

En esta área, el primer premiado fue ""Zonic", quien se llevó el galardón como mejor entrenador de esports. El campeonato mundial de "League of Legends" 2019 se llevó el premio a mejor evento esports del año y el mejor equipo resultó ser "G2 Esports". Quedó pendiente el premio a mejor jugador de esports, pero se entregará más adelante.

Mejor juego de pelea

Uno de los favoritos de Nintendo obtuvo temprano su primer galardón. Se trata de "Super Smash Bros. Ultimate", que resultó el ganador en la categoría mejor juego de pelea. Continuando con las premiaciones, y luego de un par de presentaciones musicales y anuncios, el premio a "Mejor narrativa" fue para "Disco Elysium".

Anuncios

Y es que los anuncios de los videojuegos que llegarán en el 2020 son parte importante de este evento. Hasta ahora se han presentado algunos. Por ejemplo,"X-Men: Rise of Phoenix". Se trata del segundo DLC de Marvel. También "Ultimate Aliance 3: The Black Order". Este juego estará disponible el 23 de diciembre en la Nintendo Switch. "Maneater" fue otro de los anuncios. Se lanzará en la PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Epic Games Store y Steam) el 22 de mayo de 2020. "No More Heroes III" llegará a la Nintendo Switch en 2020.

Y el esperado "Final Fantasy VII Remake" hará su debut en la PlayStation 4 el 3 de marzo de 2020. Se mantendrá como exclusiva de la consola de Sony durante un año.

Acá te dejamos la transmisión, y también nuestro "Minuto a Minuto". ¿Por qué juego apuestas este año?