Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 16 al 22 de diciembre

…Amigos esta es una semana que se viene compleja, primero porque terminamos numerológicamente con un Domingo 15 que habla de tensión, para iniciar un Lunes 16 movido, que presenta posibilidades de tener que tomar opciones que quizás no sean las más deseadas, pero que nos enfrentarán a tener que elegir entre las cosas que queremos, pues es la más conveniente de optar en detrimento de tener que descartar algo y/o alguien que puede importarnos, pero donde la vida nos pone ante la disyuntiva de tener que elegir, esperemos tener la luz para decidir por lo que realmente es lo mejor, y la sabiduría de entender que hay momentos en los cuales debemos tomar decisiones que nos duelen, pero son necesarias, a mediados de semana además tenemos en un día bastante positivo numerológicamente, el evento de la Luna Menguante que tiende a quitarnos energía, pero con la fuerza del 19 se equilibra, aun así se sugiere prudencia para saber aprovechar este equilibrio de las vibraciones que nos rodean, fuera de lo anterior aparecen acuerdos que se hacen desde la autoridad donde en apariencia todo fluye, pero que en el fondo solo colabora con unos pocos y ata de manos a muchos, donde las determinaciones son más cosméticas que de toma de poder para solucionar lo que tanto se espera, sin embargo la vida continua y hay que seguir adelante, lo importante es hacer lo mejor por los que uno ama sin perjudicar a los demás, para construir hay que hacerlo en paz, con calma, unidad y respeto, cuando no se respeta al otro porque piensa diferente de uno ahí ya no hay posibilidades de reconstrucción, el ceder debe ser mutuo, que esta semana sea la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan, y no nos olvidemos de nosotros mismos porque también es nuestra responsabilidad cuidarnos, muy buenas vibras a toda la gente buena y de bien, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, parte de reconstruir en un lugar implica recibir gratificaciones del mismo, y eso debiera ser esta semana…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Agradecimiento” que nos dice estaremos energéticamente con la posibilidad de recibir buenas sorpresas para este período…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando alguien nos da una mano, y reconoce nuestro esfuerzo, eso llena el alma…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 13, 19) y nos avisan que si henos hecho las cosas bien, paso a paso, con paciencia, los frutos debieran mostrarse para satisfacción nuestra…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la posibilidad de preocuparnos más de nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Calidez…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, a veces resulta que tenemos todo listo para empezar algo que nos interesa, sin embargo aparecen dudas…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Duda” que nos dice estaremos energéticamente en la instancia de detenernos para re-evaluar…nuestra Vibración Numerológica predice que ante la duda es mejor analizar, recordemos que nuestra intuición es un llamado de atención importante de escuchar…nuestros Números para este período son (0, 3, 21) y nos avisan que antes de avanzar dudando es mejor detenernos, analizar, descartar lo que no sirve y luego continuar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la visión clara de las cosas, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, hace varias semanas que las energías están bajas, como que cuesta todo mucho más, y como que no sentimos las cosas se nos arreglan…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Tensión” que nos dice estaremos energéticamente aun con las dudas y los temores de que las cosas no se compongan ya…nuestra Vibración Numerológica predice que si ya sabemos que las energías nos juegan en contra pues decretemos positivo en voz alta y enfrentemos a la adversidad…nuestros Números para este período son (1, 6, 10, 15, 19) y nos avisan que solo uno puede sobrellevar, y hasta revertir las cosas, porque somos artífices de nuestro propio destino…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos calma y ánimo para seguir, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Poder…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, a veces las búsquedas, que hacemos con la mejor voluntad, no rinden los frutos que nosotros queríamos…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Decisión” que nos dice estaremos energéticamente frente a la disyuntiva de tener que decidir quizás sobre aquello que no hubiéramos querido…nuestra Vibración Numerológica predice que hay veces que debemos elegir, aunque no queramos, y determinar lo que no quisiéramos…nuestros Números para este período son (7, 16) y nos avisan que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y eso no se puede evadir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la fortaleza para continuar, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, se nos viene un período complejo, en parte es porque estamos más sensibles de lo habitual, mucha paciencia con nosotros mismos…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “Lo Complejo” que nos dice estaremos energéticamente frente a situaciones que no van a ser agradables, pero a veces, se pueden enfrentar mejor si lo sabemos…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando toca, toca, y frente a eso solo queda asumir y enfrentar…nuestros Números para este período son (0, 9, 18) y nos avisan que hay que seguir porque es una instancia inevitable, y después de ella viene la luz…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el equilibrio necesario para continuar, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, tenemos muchas opciones frente a nosotros, es momento de analizar cada una y ver que es lo mejor para uno…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Análisis” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que estudiar con detenimiento las posibilidades que se nos presentan…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos racionales, y todo lo vemos con lógica, veremos la luz…nuestros Números para este período son (1, 2, 10) y nos avisan que paso a paso, con serenidad, lo más optimo surge…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con claridad la realidad, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que la estabilidad será determinante para elegir entre las opciones que tengamos…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estabilidad” que nos dice estaremos energéticamente ante la decisión de elegir entre lo que queremos o aquello que nos de tranquilidad…nuestra Vibración Numerológica predice que somos nosotros los artífices de nuestro propio destino y del cómo vivirlo…nuestros Números para este período son (2, 6) y nos avisan que si razonamos podemos escoger lo mejor para nuestra vida hoy…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser conscientes, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, es momento de volver a empezar, o de darnos una nueva oportunidad en algo, o con alguien, que pensamos no se podía…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Oportunidad” que nos dice estaremos energéticamente frente al reto de emprender nuevamente…nuestra Vibración Numerológica predice que es ahora o nunca, es ahora o relegar algo que tenemos pendiente…nuestros Números para este período son (3, 4, 12) y nos avisan que dependerá de nosotros emprender, no dejemos de lado la lógica y la sensibilidad…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener el ánimo y la motivación, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Decisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando nos ha tocado difícil solo nos queda sacar la fortaleza desde nosotros mismos para continuar sin desfallecer…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “La Iniciativa” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que tomar la decisión de hacer lo que debemos…nuestra Vibración Numerológica predice que solo nosotros podemos sacarnos del lío en el que estamos, y hay que hacerlo…nuestros Números para este período son (3, 4, 12) y nos avisan que en nuestras manos están las soluciones, aunque tengamos que apelar a otros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a entender que somos nuestro propio instrumento, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Empuje…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, siguen las energías bajas, y todo nos está costando mucho esfuerzo, pero es lo que hay y es donde estamos, hay que seguir…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Esfuerzo” que nos dice estaremos energéticamente cansados, agotados, pero no debemos dejarnos vencer, hay que sacar fuerzas y seguir…nuestra Vibración Numerológica predice que el que lucha, y es constante, siempre logra al final sus metas…nuestros Números para este período son (2, 8, 11) y nos avisan que la constancia logra, de una u otra forma, alcanzar logros…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda a reconstruirnos desde dentro, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, muchos cambios seguidos, eso nos tiene más intensos que de costumbre, y con ganas de hacer muchas cosas ya…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “La Energía” que nos dice estaremos energéticamente con ganas, fuerza, determinación, pero no hagamos las cosas impetuosamente sino pensando antes…nuestra Vibración Numerológica predice que si no razonamos antes de actuar podemos perder una buena energía en un acto mal hecho…nuestros Números para este período son (1, 2, 20) y nos avisan que si conducimos bien esta poderosa vibra podemos lograr cosas muy buenas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ponernos riendas y manejar bien nuestra energía, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos muy fuertes, bien encaminados, el triunfo de aquello que nos interesa está muy cercano, vale la pena el esfuerzo…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Logro” que nos dice estaremos energéticamente a un paso de poder concretar aquello que es bueno para nosotros…nuestra Vibración Numerológica predice que se visionan buenas vibras para los emprendimientos deseados…nuestros Números para este período son (3, 7) y nos avisan que si hacemos el equilibrio entre lo espiritual y lo material todo será perfecto…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener el aplomo de enfrentar lo que sea, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…