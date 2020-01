Estudio confirma que las parejas que ven Netflix duran más tiempo y son más felices

Si eres de las que ve Netflix con tu pareja todo el tiempo entonces esta noticia te va a encantar. Y es que un nuevo estudio ha revelado que estas parejas son las que más duran.

La investigación reveló que las salidas nocturnas no son buenas en una relación, por lo que pasar el tiempo viendo Netflix es la mejor actividad, y quienes hacen esto tienen un futuro más duradero.

Mark Manson, autor de ‘El arte sutil de no dar AF ***', revela que las relaciones deben ser lo “más aburridas posible”.

"Eso suena muy extraño para la gente, pero si lo piensas, una pareja de 80 años realmente feliz que ha estado junta por 60 años, la razón por la que han estado juntos por 60 años, no es porque tomaron todos estos aviones privados y tuvieron sus locas vacaciones y 'Oh, Dios mío, mira sus fotos', es porque pudieron ser aburridos juntos”, explicó el experto a Business Insider.

Y además detalló que “pueden pasar año tras año, sentados alrededor de la casa, hablando de las mismas cosas aburridas, viendo televisión, viendo películas, preparando la cena, y todo salió bien. No hubo nada emocionante, no hay nada que explote, no hay un gran drama y platos volando".

Así que si pasar tiempo con tu pareja viendo Netflix no solo es un gran plan, también es algo muy positivo para la relación.

