Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 3 al 9 de febrero

…Amigos esta es una semana que ya inicia con una Luna Creciente, lo que implica que las energías temperamentales de la Luna toman privilegio, y se marcan aún más en la medida que nos acercamos al Domingo 9 donde presenciamos una hermosa Luna Llena que aparece impetuosa e inestable, el elemento Fuego que está reinando le colabora para que los extremos sean más propicios, y este Año de la Rata está, aportando desde su energía, con un Metal+, mucha tendencia a la agresividad, lo que no es negativo de decir puesto que el aporte de las predicciones es justamente informar para prevenir, si sabemos lo que se nos viene en el camino podremos evitarlo y/o mejor enfrentarlo, siempre el conocimiento debería ser observado como un aliado y no como un enemigo, dependerá de cada uno de nosotros rescatar lo positivo de cada evento y/o quedarnos en el aspecto negativo si así lo deciden ustedes, personalmente prefiero saber y así prevenir, y cuando algo ya es inevitable pues simplemente prepararnos ante lo inevitable para poder superar la prueba de la mejor forma, así que mucha prudencia para justamente evitar personas agresivas, insolentes, que su ánimo los lleva a estar al ataque, nosotros debemos estar atentos, alertas, en calma, y dispuestos a esquivar en la medida de lo posible, y cuando ya sea inevitable, pues defendernos de la mejor manera, buenas vibras para todos los seres buenos, recordemos dar agua y alimento a quien más lo necesita porque una obra de amor es energía positiva que llega a nosotros multiplicada, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, las energías de autodefinición están, solo que esta semana con la posibilidad de demostrar que somos más útiles que de costumbre, dependerá de nosotros que suceda…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con suficiente vitalidad para hacer mucho más por nosotros y por los otros…nuestra Vibración Numerológica predice que siempre es bueno recordar que si hacemos las cosas con gusto estas fluyen mejor, lo obligado se nota y no es bueno…nuestros Números para este período son (1, 7) y nos avisan que pueden aparecer nuevas opciones que se aprecian muy favorables, hay que analizarlas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a meditar de mejor forma, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Intelectualidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, todo sacrificio implica, que aunque lo superemos, energéticamente se puede percibir, eso sucede en la medida que no trabajemos energías para que solo los demás perciban lo que deseemos…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente más vulnerables, por tanto, debemos cuidar de que no se nos note…nuestra Vibración Numerológica predice que si no dejamos de ser racionales no caeremos en hipersensibilidades que nos hacen más delicados…nuestros Números para este período son (2, 8, 17, 20) y nos avisan que puede ser una semana de logros y metas alcanzadas, cuidado con no protegernos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a encontrar nuestra punto fuerte, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de una semana que nos vulneró, sin embargo estamos frente a la posibilidad de tomar las riendas y transformar las cosas en favor nuestro, no dejemos que nada nos detenga…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente entre dos aguas, o nos dejamos hundir, o decidimos que esta batalla la ganamos nosotros…nuestra Vibración Numerológica predice que hasta las energías negativas trataron de tirarnos para abajo, esta semana seamos artífices de nuestro propio destino…nuestros Números para este período son (4, 9, 13) y nos avisan que tendremos propuestas para abrir nuestros caminos a grandes oportunidades, lancémonos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje necesario para decidir bien, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, momento de decisiones, pero mezcladas con la inseguridad de no saber si elegiremos bien, o podemos equivocarnos, decretemos en voz alta que la luz nos guía al éxito…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Enamorados” que nos dice estaremos energéticamente frente a varias opciones, algunas serán tentaciones, analicemos para no elegir la errada…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque los dolores, de cualquier tipo, nos aquejen, no permitamos que lo negativo nos impida seguir, porque vamos por buen camino…nuestros Números para este período son (1, 6, 10, 19) y nos avisan que se formarán fuertes lazos laborales que traen recompensas merecidas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos calma para pensar, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Decisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, a veces sucede que estamos seguros de algo, y de pronto, una tincada nos dice que es mejor volver a buscar por si acaso halla algo mejor en el camino, démonos esa opción por si acaso…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente a la búsqueda de algo que complete de mejor forma lo que buscamos realizar…nuestra Vibración Numerológica predice que solo nosotros sabemos cuál es el real contenido que necesitamos, sin dejar de oír sugerencia, sigamos adelante…nuestros Números para este período son (3, 9, 21) y nos avisan que es mejor esperar ante la duda que tenemos, no concretemos si sentimos algo falta…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más perseverante, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Realización…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, paso a paso estamos llegando a la meta que nos hará encontrar aquello que tanto nos interesa alcanzar, los ayudantes son maravillosos, el primero, uno mismo…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sol” que nos dice estaremos energéticamente con la energía a favor nuestro para poder concretar eso que nos lleve a alcanzar nuestro objetivo, que además se ve brillante…nuestra Vibración Numerológica predice que trabajar en equipo siempre es bueno, recordemos dar las confianzas para que todo fluya…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 17, 19) y nos avisan que el éxito está en el aire, dependerá de nosotros hacer que este período sea productivo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje para continuar, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Éxito…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, siguen las vibraciones racionales, determinadas, hay mucha fuerza favorable para nosotros este período, tenemos la energía para decidir bien y concretar lo que queramos…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente seguros, decididos, con fortaleza y mano firme, pero además inteligencia…nuestra Vibración Numerológica predice que si todo está fríamente calculado, los errores pueden prevenirse…nuestros Números para este período son (2, 4, 13) y nos avisan que es buen momento para proyectar y adelantarnos a los errores, semana para prevenir…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más fríos y calculadores, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Conocimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, esta semana se invierten las cosas, lo que significa que debemos estar más alertas para evitar cometer errores irreparables, y que pudieron evitarse, seamos prudentes…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente al borde de hacer de esta semana algo muy productivo, aunque debamos para aquello sacrificar algo importante…nuestra Vibración Numerológica predice que nada es gratis en la vida, si entendemos ese principio comprenderemos que para alcanzar el éxito hay que pagar de alguna forma…nuestros Números para este período son (3, 5, 12, 14) y nos avisan que parte del equilibrio implica tener que ceder y/o sacrificar situaciones en favor de algo mejor…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azúl) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener la calma, y en combinación con nuestro color anual (Azúl) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, a veces creemos que tenemos el éxito asegurado, y en la mano, y a veces la vida nos demuestra que se nos puede ir de las manos algo muy apreciado, y que ya creíamos nuestro…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de aprender este período mucho de lo que significa vivir…nuestra Vibración Numerológica predice que es inevitable pasar por momentos complejos, siempre debemos estar preparados para cuando lleguen…nuestros Números para este período son (6, 9, 18) y nos avisan que esta semana es preferible volver a repensar lo que tenemos en frente y no decidir a locas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas en su real dimensión, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando tenemos claridad de aquello que tenemos, siempre aparece la valoración por aquello, es decir, solo sabiendo realmente lo que tenemos le podemos dar su valor real…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente frente a la mejor opción que podemos tomar, apostar por lo que ya es nuestro…nuestra Vibración Numerológica predice que si no le damos la oportunidad a aquello por lo que hemos luchado, y preferimos algo nuevo, podemos estar cometiendo un grave error…nuestros Números para este período son (5, 14) y nos avisan que podría ser un período de consolidación de aquello por lo que tanto hemos luchado si valoramos lo que tenemos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda a estar muy conscientes de cada cosa, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, totalmente opuestas las energías de esta semana con las del periodo anterior, incluso, aquello que se daba por perdido podría ser una gran sorpresa lo salvamos y favorablemente…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente con la fuerza suficiente para invertir cualquier figura desastrosa que hayamos estado enfrentando…nuestra Vibración Numerológica predice que tendremos en nuestras manos la oportunidad de rescatar y concretar la meta deseada…nuestros Números para este período son (3, 7, 16, 21) y nos avisan que solo buenas vibras se visualizan, pero para que aquello se concrete usemos la lógica por favor…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la luz que nos permita ver las soluciones, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Asertividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, andamos con vibraciones muy sensibles, aquellas que hacen, de pronto, esta sea una buena semana para preocuparnos de nosotros mismos, hacer cosas en beneficio de estar mejor en todo sentido…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente más vulnerables que de costumbre, eso implica que debemos estar más prevenidos para evitar cometer errores por hipersensibilidad…nuestra Vibración Numerológica predice que no es buen período comercial, pero si para analizar qué podemos hacer por nosotros mismos y por estar mejor…nuestros Números para este período son (0, 3) y nos avisan que será un período positivo donde veremos resolverse cosas que estaban inconclusas, y que nos harán bien…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos tranquilidad y pausa para resolver, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Calma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…