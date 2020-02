Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 10 al 16 de febrero

…Amigos esta es una semana que inició, desde el Sábado 8, con una maravillosa Luna Llena que trae energías poderosas, que si son bien utilizadas, con sanas intensiones, pueden ser muy favorables, y estas vibraciones se mantienen hasta este el Viernes 14, por tanto, todo lo aprovechemos de hacer todo lo que tengamos pendiente, que se viene con favorables posibilidades, tratemos de terminar todo, y si iniciamos algo que sea de corta duración, cosas más del momento, que también se ven bien aspectadas, porque llegando el Sábado 15, energéticamente las cosas cambian, y abruptamente, esto debido, por un lado, a la Luna que entra empieza a Menguar, y por otro lado desde el aspecto numerológico, el número 15 nos presenta un panorama conflictivo y de inseguridad, mientras que el número 16, del Domingo, nos trae energía de quiebre, por tanto, entre la Luna Menguante y la combinación numerológica 15/16 estamos frente a un panorama complejo del que se sugiere cuidarse, la mejor manera de cuidarse es prevenir, así que se sugiere evitar entrar en conflicto, asegurar lo que uno tiene y a los que dependen de uno, y preocuparnos de no realizar acciones riesgosas para evitar accidentes y/o decir aquello que luego no tenga reparación, así que entre lunes y viernes hagamos lo pendiente y recojamos lo positivo, mientras que sábado y domingo cuidémonos y cuidemos lo que amamos, buenas vibras para toda la gente buena que hace obras de amor, bendiciones y abundancia positiva en todo sentido, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana podríamos demostrar que lo aprendido rinde frutos, y que somos capaces de hacer las cosas mucho mejor que antes, razón por la cual merecemos ser premiados…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente con mucha fortaleza para poder emprender y concretar de la mejor forma…nuestra Vibración Numerológica predice que solo depende de uno querer hacer mejor las cosas, habilidades tendremos, la voluntad es de uno…nuestros Números para este período son (2, 7, 11) y nos avisan que habrá que tomar decisiones rápidas ante algo inesperado, unamos razón e intuición y daremos en el blanco…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo para hacer las cosas, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Voluntad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana compleja porque ya veníamos sensibles, y en algunos casos casi desilusionados de un tema, sin embargo hay que tomar esto como una prueba que debemos superar si o si…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente entre lunes y viernes cerrando ciclos, y entre sábado y domingo mejor evitando hacer nada…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando estamos en la tormenta solo queda sujetarse y soportar, luego veremos que hacer…nuestros Números para este período son (2, 9, 18, 20) y nos avisan que es mejor esperar antes de firmar nada, y evitar viajes, si hay que hacer alguno pues con mucha precaución…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a transmutar todo lo negativo que se nos presente, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, se dieron situaciones que propiciaron cambios, ahora hay que sujetar lo que tenemos, pero además esta semana hay que escuchar las nuevas propuestas para analizar, proyectar y anticipar…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente en el espacio de analizar qué tenemos, con qué contamos, y cómo debemos continuar para alcanzar nuestras metas…nuestra Vibración Numerológica predice que las energías están en nuestras manos, solo depende de uno manejarlas correctamente para triunfar…nuestros Números para este período son (5, 9, 14) y nos avisan que aunque hay armonía es bueno ser cautelosos, controlemos nuestros impulsos y veremos los frutos positivos en nuestras manos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el brillo para destacar, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Encanto…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, seguimos con las opciones frente a nosotros, solo que esta semana pueden ser más claras las consecuencias de elegirlas, eso nos permitirá escoger con más precisión y así errar menos…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “Los Enamorados” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener aun que decidir que elegir, pero esta semana las energías nos ayudan a no tentarnos hacia lo negativo sino que nos muestran la realidad…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando nos dicen las cosas tal cual como son solo queda en uno escoger lo que es mejor para nosotros…nuestros Números para este período son nuevamente (1, 6, 10, 19) y nos avisan que hacer el bien es maravilloso, pero hay que ser conscientes hasta donde realmente podemos ayudar sin perjudicarnos, ni perjudicar a los que dependen de uno…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con claridad lo que tenemos enfrente, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Claridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, ya es momento de emprender y dejar de buscar, porque si lo que encontramos es lo adecuado, y proyecta buenas posibilidades, no hay que alargar las cosas porque podríamos perderlas…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ahorcado” que nos dice que aunque estemos energéticamente cansados no podemos descuidarnos porque podríamos perder todo lo alcanzado…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces, volver a empezar, es simplemente valorar lo que tenemos y que no le habíamos dado valor…nuestros Números para este período son (3, 12, 21) y nos avisan seamos cuidadosos y no invirtamos antes de analizar con exhaustividad para evitar errores…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar más protegidos, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Valentía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando uno encuentra en su vida seres capaces de guiarte iluminadamente, la mejor sugerencia es, cuídenlos, porque si uno valora energéticamente generamos un círculo virtuoso…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con el conocimiento de nuestro lado, aprovechémoslo y alcancemos logros…nuestra Vibración Numerológica predice que las vibras siguen favorables, así que hay que saber darle a cada cosa, y cada ser, su lugar, y protegerlo…nuestros Números para este período son (2, 8, 17) y nos avisan que es buen momento para la creatividad, pero no para lo comercial, lo comercial mejor solo analizarlo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en más calma y disfrutar, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Relajamiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, energías totalmente opuestas, pasamos de razonar las cosas a estar hipersensibles, y estos extremos nos proveen un desequilibrio mayor, por tanto, más cansancio, más inseguridad…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente más vulnerables en la medida que solo apelemos a los sentimientos para resolver las pruebas que se nos pongan…nuestra Vibración Numerológica predice que para mejor enfrentar cualquier problema debemos apelar a la lógica, los sentimientos no nos permitir ver la verdad y nos pueden confundir…nuestros Números para este período son (4, 8, 13, 17) y nos avisan que si apelamos a nuestra inteligencia veremos cómo se nos gratifica y reconoce…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a llevarnos a analizar, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando iniciamos un emprendimiento, para que en algún momento sea productivo, primero, debemos trabajar arduamente, y luego cuando ya produce, seguir trabajando…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente en la posición de tener que trabajar, esforzarnos, hacer, esa es la etapa, paso a paso…nuestra Vibración Numerológica predice que si corremos antes de caminar no podremos tener el cuerpo preparado y nos vamos a acalambrar deteniéndonos inevitablemente…nuestros Números para este período son (3, 5, 14) y nos avisan que es momento en el que podemos ver resolverse situaciones, aun así vamos paso a paso…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a asumir lo que corresponde en el momento preciso, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando hemos pasado por situaciones complejas, es posible, quedar aturdidos, lo importante es darnos ese lapso para calmarnos, analizar, y recuperarnos, y así seguir…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente en un espacio indefinido donde es importante primero aterrizar donde estamos y para donde vamos…nuestra Vibración Numerológica predice que la vida continua, a pesar de todo lo malo, e incluso lo bueno, la vida sigue…nuestros Números para este período son (0, 6) y nos avisan que para que haya renovación es importante entender quienes somos y para donde vamos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a colaborarnos a meditar en equilibrio, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Empeño…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, del equilibrio pasamos al desequilibrio, es decir, de estar tranquilos pasamos a algo que nos altera, es parte de vivir, pero no por eso descuidemos lo que tanto nos ha costado…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Tifón” que nos dice estaremos energéticamente en una posición de inseguridad donde todo lo que nos rodea podría aparecer como peligroso para uno…nuestra Vibración Numerológica predice que si no estamos alertas podría suceder que alguien más se lleve nuestro esfuerzo…nuestros Números para este período son (5, 6, 15) y nos avisan que es momento de pensar antes de actuar, no firmar nada antes de evaluarlo exhaustivamente, y observar con detalle lo que nos rodea…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda a estar claros frente a lo que estamos, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Tranquilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando estamos muy entusiasmados, es probable, que no nos fijemos en lo que hacemos, es importante aterrizar y darnos cuenta de quienes nos rodean para prevenir sus acciones…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente con buenas vibraciones, lo que nos hará sentirnos bien, y confiados…nuestra Vibración Numerológica predice que hay que siempre auto evaluarnos cuando estamos demasiado confiados porque ese es el momento más vulnerable en el que estamos…nuestros Números para este período son (1, 7, 10, 16) y nos avisan que aunque las cosas están yendo bien no debe extrañarnos alguien de confianza se aleje, hay que analizar por qué…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar calmados y apelar a nuestra inteligencia, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Transversalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, de estar muy emocionales pasamos esta semana a querer ser imparciales, determinados y tajantes, cuidado con exagerar y llevar las cosas a extremos que terminen siendo inconvenientes…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente demasiado cerrados en nuestras ideas, lo que hace no veamos nada más que lo que queremos ver…nuestra Vibración Numerológica predice que ordenar es positivo, imponer deja de ser positivo para ser un desagrado contra alguien, y que pudiera terminar siendo también un desagrado para uno…nuestros Números para este período son (0, 8) y nos avisan que hay que recordar que todo da vueltas en la vida, así que si hemos sido correctos se nos devolverá en bien, pero si no lo fuimos pues asumamos nuestras acciones…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar más abiertos a la comprensión, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…