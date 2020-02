Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 17 al 23 de febrero

…Amigos venimos arrastrando desde el Viernes 14, entrado el Sábado 15, muchas energías muy negativas, vibraciones de pérdida y otras instancias que no han sido agradables ni positivas, en parte por que empezó la Luna Menguante, justamente 14 para 15, y porque numerológicamente tanto 15 como 16 son cifras que remiten a inseguridad, conflicto, quiebre y pérdida, así terminamos esta semana que pasó, e iniciamos esta semana con un 17 que tiene dos instancias, con energías bipolares, por un lado la esperanza de que todo podría cambiar favorablemente, y por otro lado estar tan vulnerables que sintamos no tenemos esperanza y se nos escape de las manos lo conseguido, dependerá de cada uno de nosotros cómo iniciamos este Lunes 17, tomando en cuenta que será una semana de pruebas ya que el Martes es 18, lo que energéticamente es complejo, más aún con la Luna Menguando, por tanto ese día mejor tratar de no hacer nada importante, resguardarnos, y esperar al Miércoles 19 que trae energía positivas, pero entendiendo que al ser Miércoles, y gobernado por Mercurio, estamos aún frente a vibraciones inestables, sin embargo del Miércoles en adelante energéticamente las cosas cambian radicalmente, y todo lo que parecía perdido se recupera con creces, siempre y cuando iniciemos la semana este Lunes 17 decretando en voz alta que todo fluye maravillosamente y la abundancia positiva en todo sentido nos lleva por el sendero del triunfo, esto porque numerológicamente desde el Miércoles tenemos cifras como el 19, energías positivas, 20, energías de reconstrucción, 21, sueños alcanzados, 22, cambio de mundo, para culminar este Domingo 23 con el inicio de una maravillosa Luna Nueva que nos presenta un campo nuevo para sembrar y así cosechar nuevos triunfos, si lo enfrentamos así transmutamos en positivo, y tranquilos, déjenle a la Justicia Divina a todos aquellos seres nefastos, que intentaron destruirnos, en sus manos, la Justicia Divina sabe cómo darnos la mano si seguimos con fe, y sabe devolver a cada cual lo que merece, así que recordemos que nosotros decidimos nuestro destino y nada ni nadie puede destruirnos si no se lo permitimos, eso sí, esto solo vale para la Gente Buena, no para los infelices que optaron por dañar, denostar y destruir solo por maldad, a esos los veremos públicamente pagar por sus malos actos mientras la Gente Buena recibe lo positivo que merece, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana con inseguridades, hay que confiar más en uno, pero además buscar amigos que nos habrán puertas para que otros no se lleven el crédito por nuestro esfuerzo…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Demonio” que nos dice estaremos energéticamente frente a energías inestables, por tanto debemos ser más recios con el entorno para que no nos pasen a llevar…nuestra Vibración Numerológica predice que hay que tener mucho ojo con aquellos que envidian y pretenden lo que nos pertenece…nuestros Números para este período son (6, 7, 15) y nos avisan que debemos estar alertas con las tentaciones que las energías negativas nos pongan para caer…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Corrección…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, maravillosas energías de reconstrucción nos acompañan esta semana, esto en parte para compensar tanta energía negativa de la semana anterior, del miércoles en adelante empezamos a recomponernos…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña doblemente el arcano “La Resurrección de los Muertos” que nos dice estaremos energéticamente frente a solo optar por levantarnos y seguir hacia el éxito…nuestra Vibración Numerológica predice que también pueden resurgir cosas negativas, esas, solo hay que descartarlas…nuestros Números para este período son (2, 20) y nos avisan que si usamos la lógica el mundo lo podremos reponer a nuestros pies…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar preparados para lo que venga, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Liderazgo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, hemos tomado lo que teníamos, eso ya es nuestro, lo que nos quitaron nunca nos perteneció así que para que llorar una pérdida que no fue, esta semana empezamos de nuevo y mejor aún…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente bendecidos para que atraigamos solo lo positivo…nuestra Vibración Numerológica predice que llega el premio por haber sido Buena Gente, a pesar de los daños recibidos, ahora nos toca empoderarnos en otro lugar mucho mejor…nuestros Números para este período son (1, 9) y nos avisan que el camino lo hicimos bien, correctamente, ahora llegamos a la meta de luz que nos abre oportunidades mejores…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar fuertes e invulnerables, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Empoderamiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, ya ha pasado mucho tiempo sin hacer lo que se debe para concretar lo que nos interesa, y es bueno para nosotros, por tanto, es momento de ponerse las pilas y alcanzar metas…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente con el poder suficiente para hacer que las cosas sucedan…nuestra Vibración Numerológica predice que los cambios están en nuestras manos, solo debemos dar el paso y así producir modificaciones en nuestra vida…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 13, 19) y nos avisan que todo ha ido paso a paso, faltan los siguientes pasos, y el éxito se encuentra…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo de seguir, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando queremos alcanzar algo, ya sabemos por experiencia, más de algo hay que sacrificar, pero cuando evaluamos las retribuciones ahí podemos decidir si vale la pena…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente con el camino hecho, pero recordemos que si n lo caminamos, aunque veamos el triunfo, no lo vamos a alcanzar…nuestra Vibración Numerológica predice que todo está tan ordenado, que si no aprovechamos hoy, después no hay que quejarse de perder algo bueno…nuestros Números para este período son (3, 7, 21) y nos avisan que debemos ser más realistas y rescatar lo mejor que aparezca, aunque no sea nuestro sueño…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a templar nuestro espíritu, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, sigamos con las energías racionales que traemos de la semana anterior, y perfeccionemos aquello que teníamos proyectado, de ser así podremos alcanzar la verdad que necesitamos…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña dobllemente el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente en la disyuntiva de apelar al corazón o de buscar la luz en la lógica…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos frente a que estamos sabremos que hacer y cómo seguir para solucionar aquello pendiente…nuestros Números para este período son (8, 17) y nos avisan que es posible cerrar el circulo en bien de un comienzo mucho mejor…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a empujarnos a seguir, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Decisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, nuevas oportunidades aparecen en el camino, son posibilidades interesantes y que nos dan otras posibles perspectivas para tomar en cuenta, no las dejemos de lado sin analizarlas…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente inestables, y dependiendo de hacia donde nos dirijamos, pues esa será la energía que nos guiará…nuestra Vibración Numerológica predice que es momento de elegir entre el bien y el mal, la fuerza está para cualquier opción, las consecuencias no serán las mismas…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 13) y nos avisan que sentaremos presencia, pero cuidado con ser tan egocéntricos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a pensar antes de tomar la opción errada, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, seguimos priorizando, desde la energía, el espacio emocional, lo que significa que estamos actuando desde el corazón, y no pensamos lógicamente que repercusiones pueden darse…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente en la postura de autoengañarnos, eso no es bueno si queremos tomar decisiones serias…nuestra Vibración Numerológica predice que varias cosas nos circundarán, cuidado con destellarnos y no ver la realidad…nuestros Números para este período son (3, 5, 14, 21) y nos avisan que estaremos entre sujetar, dirigir, y soñar, no se pueden hacer todas estas cosas a la vez sin confundirnos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmarnos para ver las cosas tal cual son, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, después de darnos tantas vueltas, sin saber para donde ir, aparecen opciones en nuestro camino, opciones que nos tientan a querer seguir alguna de ellas, hay que evaluar…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña doblemente el arcano “La Encrucijada” que nos dice estaremos energéticamente casi a punto de confundirnos, solo dependerá de uno permitirlo o no…nuestra Vibración Numerológica predice que la tentación será muy grande, cuidado, estas son las instancias que buscan las energías negativas para caer en error…nuestros Números para este período son (6) y nos avisan que mientras no estemos seguros de las consecuencias de elegir algo y/o a alguien es mejor esperar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tomar las cosas con más calma, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Calma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, estamos más sensibles que de costumbre, en parte por situaciones tensas que hemos pasado, y que nos desestabilizaron, y porque las vibraciones emocionales están más activas…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente propensos a sentir cierta desilusión que podría transformarse en depresión…nuestra Vibración Numerológica predice que no debemos permitir otros nos tiren abajo, debemos seguir a pesar de todo y proyectando hacia la luz…nuestros Números para este período son (3, 5) y nos avisan que el camino es, desde la desilusión, levantarnos, hacia la autosuficiencia…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda a seguir con fuerza sin desfallecer, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, es momento de tomar decisiones, de creer en lo que somos y hacemos, obviamente después de evaluar que lo estamos haciendo bien, y continuar dejando huella…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con la fuerza para seguir desde nosotros mismos, solo debemos tomar la decisión de hacerlo…nuestra Vibración Numerológica predice que no importa que todo se haya caído alrededor nuestro, debemos continuar para reconstruir…nuestros Números para este período son (4, 7, 16) y nos avisan que la vida es un círculo que puede ser vicioso o virtuoso, depende de uno…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos luz para ver con claridad, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Triunfo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos pensantes y claros, nada nos puede desequilibrar si no lo permitimos, hasta las energías nos dicen que está con nosotros, y además con una palabra que se hará sentir donde sea…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente precisos y con un discurso avasallador, cuidado con abusar de aquel…nuestra Vibración Numerológica predice que es bueno volver a revisar y/o reformular metas y proyectos, buen periodo que aporta…nuestros Números para este período son (0, 2) y nos avisan que podríamos estar entre saber qué queremos y no saber para dónde vamos, sentemos en calma y aclarémonos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más mentales y pensantes, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Cálculo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…