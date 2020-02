Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 24 de febrero al 1 de marzo

…Amigos estamos iniciando este Lunes 24 con una Luna Nueva, que viene del domingo 23, lo que significa que energéticamente estamos frente a una semana que comienza con toda la fuerza de una nueva oportunidad, para culminar situaciones de la mejor manera, así como nuevas opciones, pero además para cambiar de un trabajo bueno a uno muchísimo mejor, así que los que tuvimos un buen trabajo, y ya no lo tenemos, pues se nos viene una tremenda vuelta en positivo de mano, será entonces un período exitoso, eso sí, para la gente buena que hizo obras de amor y tubo actitudes correctas de vida, será entonces un recoger la bondad para cada uno de nosotros, lo que nos dirá que tonar el camino de la luz y la bondad siempre, al final, tiene una reciprocidad favorable en nuestras vidas, desde mi visión prefiero eso y no hacer daño, mentir, traicionar, porque al fina eso se devuelve de igual forma, y solo genera un circulo vicioso negativo desagradable, pero ahí está el libre albedrio de cada uno de nosotros, uno puede escoger entre ir por el buen camino y hacer el bien, o, ir por el mal camino dañando y pasando por encima de los seres buenos que se cruzan en nuestro sendero, este Lunes 24 trae una energía asociada a la honra propia y que nosotros le podemos proveer a los demás, es decir, es un Lunes 24 lleno de elevación, personal como frente a los otros, y seguimos con un Martes 25 con energías de esfuerzo, donde ese día trabajaremos mucho, mientras que el Miércoles 26 debemos cuidar mucho lo que digamos, es decir, pensemos seriamente antes de hablar para evitar cometer errores no reparables, este Jueves 27 seamos calmos, y entendamos que no necesitamos alabar para progresar, el Viernes 28 asumamos quienes somos y lo que podemos dar, así como lo que son los otros y lo que pueden ofrecer, este Sábado 29 usemos nuestras mejores energías para superar obstáculos sin dejar de lado la prudencia que nos abrirá puertas, para culminar el Domingo 1 de Marzo siendo consecuentes con nuestros pensamientos y por tanto nuestras obras, si decimos “Ayudamos” pues hagámoslo, si decimos somos creyentes pues “Tengamos Fe y sigamos en esa Fe”, porque además se nos viene ese Domingo 1 el inicio del Crecimiento Lunar, así que la siguiente semana viene fuerte, buenas vibras para toda la Gente Buena y que Dios nos proteja de las personas que están optando por dañar sin medir las consecuencias, mucha protección para los Seres Buenos de cualquier especie, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, si ponemos la cabeza en todo lo que hagamos las cosas no solo se solucionan sino que además se nos facilitan…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con la mente más brillante que de costumbre, pues entonces usémosla…nuestra Vibración Numerológica predice que si hacemos bien las cosas todo va a fluir en nuestro beneficio…nuestros Números para este período son (2, 7) y nos avisan que podremos crear maravillosamente, pero seamos cuidadosos en los negocios…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con sabiduría las cosas, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Lógica…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, a veces las reconstrucciones, si no se hacen bien hechas, pueden provocar “derrumbes” en nuestras vidas…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Torre Derruida” que nos dice estaremos energéticamente frente a pruebas que debemos saber enfrentar…nuestra Vibración Numerológica predice que si vamos paso a paso podremos evitar cometer errores que nos hagan retroceder y/o perder…nuestros Números para este período son (2, 7, 16, 20) y nos avisan que debemos ser cuidadosos, y en los negocios es mejor esperar y no arriesgar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien aterrizados frente a todo, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos estar Incentivados…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, seguimos haciendo el camino hacia el éxito paso a paso, nada nos detendrá, las energías de realización están a nuestro favor…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con presencia para muchos que nos recordarán y llamarán, aprovechemos las oportunidades…nuestra Vibración Numerológica predice que en lo que hagamos sentaremos presencia y en positivo…nuestros Números para este período son (4, 9) y nos avisan que debemos ordenar lo que tenemos, cuidarlo, porque es un momento productivo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ayudarnos a decidir por lo mejor para nosotros, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Brillo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, mucha energía, mucho movimiento, muchas posibilidades en el camino para nosotros, mantengamos calma y elegiremos lo preciso…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que recibir ofertas que hay que escuchar y pensar…nuestra Vibración Numerológica predice que podremos estar un tanto alterados, tratemos de manejarnos…nuestros Números para este período son (1, 10, 19) y nos avisan que energéticamente conseguimos aquello que deseamos porque todo converge…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder controlarnos para sacar mayor provecho, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, momento de hacer los cambios para construir lo requerido que nos permita seguir en el camino de aquello que buscamos…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente con toda la disposición para tomar decisiones, cuidado con ser tan tajante…nuestra Vibración Numerológica predice que si no hacemos lo debido después no nos quejemos…nuestros Números para este período son (3, 4, 13, 21) y nos avisan que es momento de liberarse y aceptar los cambios…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empujón para seguir, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Transformación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, nada debe intimidarnos, ni asustarnos, para continuar hacia la realización de aquello que no de los triunfos…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente frente a doblegar a los demás y/o perder la oportunidad de hacerlo…nuestra Vibración Numerológica predice que solo nosotros podemos ver en los obstáculos un fracaso…nuestros Números para este período son (2, 8, 11, 17) y nos avisan que ese es un período de prueba que debemos superar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos coraje, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Resistencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que hay que tenernos mucha paciencia para continuar a pesar de todo, por eso debemos buscar la fuerza en uno…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con mucha fuerza para sujetar y resistir…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos constantes, y no nos dejamos vencer nosotros podemos ganar…nuestros Números para este período son (4, 5, 13, 14) y nos avisan que de vienen posibles cambios y podemos consolidar negocios si somos cautos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener calma y prudencia, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Tranquilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, buen período para entender que las cosas son como son, y, o vamos contra la corriente, o entendemos como fluir…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ahorcado” que nos dice estaremos energéticamente osados, con ganas de hacer cosas que pueden ser riesgosas…nuestra Vibración Numerológica predice que sería bueno fuéramos más prudentes que de costumbre para evitar tragedias…nuestros Números para este período son (3, 5, 12, 14) y nos avisan que es buen momento para meditar, y si vamos a concretar pues con mucha prudencia…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser precavidos, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Serenidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, de pronto, de todo lo que vimos, analizamos y nos dimos cuenta que no era nada realmente aquello que queremos…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente frente a un periodo que nos dice debemos repensar las cosas…nuestra Vibración Numerológica predice que sucederán cosas que nos harán pensar dónde estamos y para dónde vamos…nuestros Números para este período son (6, 9) y nos avisan que es momento de revisar, reordenar, entender y comprender, antes de replantear hacia dónde avanzar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a meditar en calma, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Pausa…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando venimos de un periodo de mucha sensibilidad es posible, si no sabemos controlarlo, que nos arrastre a lo negativo…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de deprimirnos o de remontarlo con dificultad…nuestra Vibración Numerológica predice que debemos apelar a nuestra paciencia y resistencia para continuar…nuestros Números para este período son (5, 9, 18) y nos avisan que es mejor ser prudentes, no hacer cambios, y esperar que las vibras negativas se alejen…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda a poder aguantar hasta que pase este período, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, suceden cosas, logradas por nosotros, que nos llevan a pensar que nada está perdido y podríamos invertir lo sucedido…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente con vibraciones positivas las que nos dan la esperanza que las cosas pueden ser mejores…nuestra Vibración Numerológica predice que siempre aparecen momentos, y circunstancias, que nos ofrecen una segunda oportunidad…nuestros Números para este período son (3, 7, 16, 21) y nos avisan que seamos prudentes, no nos ilusionemos demasiado, pero no perdamos la fe que las cosas pueden cambiar a nuestro favor…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo y empuje, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Fuerza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando vamos a hacer algo, siempre que apelemos a lo correcto, los resultados serán encaminados hacia lo más optimo…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente en equilibrio y con ganas de sembrar para buscar lo bueno para uno…nuestra Vibración Numerológica predice que si entendemos que no tenemos la verdad absoluta podremos avanzar hacia algo mejor…nuestros Números para este período son (0, 8) y nos avisan que es etapa de retribuciones, ojalá nos hallamos portado bien para recibir cosas maravillosas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar templados, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Solidez…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…