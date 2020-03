Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 2 al 8 de marzo

…Amigos esta es una semana que inicia con una Luna Nueva que empezó a crecer, Luna Creciente, lo que implica que energéticamente estamos con vibraciones que van aumentando a medida que avanza la semana, y dependiendo del día y numerología del mismo, nos presenta diferentes posibilidades para utilizar, desde la energía, en favor nuestro y/o para prevenir instancias que pudiéramos evitar por ser desfavorables o que mejor podríamos enfrentar, el día Lunes 2 iniciamos este período con energías que nos hablan de momentos especiales para pensar lo que debemos proyectar, para evaluar, y para aprender y/o investigar, buen día para los estudios y todo lo referente al conocimiento, mientras que el día Martes 3 es un momento de mucho trabajo, de preparación y/o de adelantar trabajo para tenerlo listo porque mañana lo vamos a necesitar y será genial tener almacenado aquello que le daremos uso más adelante, eso sí, también este Martes podríamos estar más susceptibles, pero malgeniados, poco comprensibles, por tanto seamos cuidadosos, el día Miércoles 4 en cambio será un buen momento para mostrarnos, y demostrar quienes somos, pero si nuestra intención es pasar piola pues debemos ser cuidadosos porque energéticamente seremos más llamativos, así es que deberíamos ser más prudentes, pensemos todo antes de actuar, el día Jueves 5 será aún más potente nuestra presencia, y además tendremos más fuerza para dirigir, y que los demás esperen eso de nosotros, recordemos además que las energías van en aumento día a día, así que todo lo anterior va creciendo en presencia, en cuanto al Viernes 6 varias cosas interesantes confluyen, es el día de Venus, Diosa del Amor, y numerológicamente el 6 nos presenta la simbología de Los Enamorados, por tanto todo lo referente a lo amoroso se potencia este Viernes, pero además la instancias de tener que decidir entre dos caminos, sobre todo en lo afectivo, así que mucha calma para no actuar solo por emoción sino evaluar antes de decidir para ser conscientes de aquello hacia lo que vamos, el día Sábado 7 podremos alcanzar cosas para nosotros mismos, regalos para llenar nuestra alma, y estará muy despierto nuestro sexto sentido, buen día para meditar y hacer rituales de sanación, y llegamos a la entrada de la Luna Llena el día Domingo 9, día que deberíamos tomarnos las cosas con calma porque recordemos que cuando la comida es opípara, es decir en abundancia, es mejor comer despacio y luego guardar prudencia, así será en todo lo demás, grandes cosas para analizar en calma porque no porque sea algo grandioso necesariamente es bueno para uno y/o sería bueno entender que nos va a significar ir por ese sendero, tomando en cuenta lo anterior estamos entonces frente a una semana interesante, pero que si no sabemos manejar se nos puede escapar de las manos y ahogarnos, vayamos paso a paso, usando la lógica, y veremos como la luz empieza a aparecer en nuestro camino, buena semana para toda la Gente Buena, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, cuando las cosas se han pensado en calma, y detenimiento, es mucho más factible tener la mejor opción a tomar como alternativa…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de hacer realidad un sueño y/o anhelo que tenemos pendiente…nuestra Vibración Numerológica predice que si estamos claros de lo que significa aquello que vamos a elegir pues estamos claros que vamos a asumir…nuestros Números para este período son (3, 7, 21) y nos avisan que si lo elegido es práctico, seguro y sencillo de implementar, es casi seguro se logre…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien aterrizados, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando hemos pasado por un terremoto personal, siempre es importante, en calma, retomar todo y dirigir nuestra vida nuevamente…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con la posibilidad de volver a empoderarnos, aunque nos duela y nos cueste…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos en la posición de entender bien dónde estamos y que se puede venir si elegimos esto o aquello…nuestros Números para este período son (2, 5, 20) y nos avisan que podría haber cambio de trabajo, pero recordemos que mientras no tengamos otro en la mano no debemos dejar el que tenemos para que no se corte atraer algo mejor…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar conscientes de la realidad, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, reaparecen las opciones varias para nosotros, no perdamos la calma, analicemos que es lo mejor, y estaremos frente a la buena fortuna…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente nuevamente frente a tener posibilidades de emprender senderos de abundancia positiva en todo sentido para uno…nuestra Vibración Numerológica predice que si tenemos la mejor disposición, y la mente fría, podremos elegir y abrir la puerta correcta en el momento preciso…nuestros Números para este período son (1, 9, 10) y nos avisan que si hemos sido correctos veremos como nos llega de regalo lo que decretamos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a empoderarnos desde dentro, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Empoderamiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, las buenas vibraciones siguen con nosotros, si supimos elegir bien pues el triunfo está en nuestras manos, paciencia y vayamos paso a paso…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente frente a aquello por lo que hemos peleado para poder alcanzar…nuestra Vibración Numerológica predice que es momento de pedir, quizás no llegue instantáneamente, pero estamos a las puertas de que así sea…nuestros Números para este período son (1, 7, 10, 19) y nos avisan que no es momento de concretar negocios, pero si de perfeccionarnos para que los demás vean en nosotros la mejor persona y nos den ese negocio que buscamos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder transmutar incluso los errores para allanar nuestro camino, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos ser Artífices de nuestro destino…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, andaremos muy sensibles por estos días, sobre todo el Martes 3, tratemos de controlarnos para evitar perder algo muy importante…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente tendiendo a estar poco aterrizados, muy soñadores, recordemos que para que un sueño sea haga realidad hay que aterrizarlo…nuestra Vibración Numerológica predice que podremos alcanzar la verdad en la medida que nos despojemos de nuestras pasiones…nuestros Números para este período son (3, 8, 17, 21) y nos avisan veremos brillantes perspectivas y beneficios si somos conscientes de cada detalle…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a auto controlarnos con firmeza, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, las vibraciones siguen en el espacio de las dificultades, se nos complica el panorama, pero es frente a lo que estamos y debemos seguir porque no nos podemos dejar vencer…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente sintiendo que todo lo que nos rodea es decepcionante, sin embargo no podemos dejarnos vencer…nuestra Vibración Numerológica predice que ante lo negativo solo decretar en voz alta que la luz nos guía y solucionamos cualquier problema…nuestros Números para este período son (8, 9, 17, 18) y nos avisan que debemos ser muy prudentes, precavidos y esperar a que lo negativo se aleje para tonar decisiones…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color () que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar fuertes para seguir, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, hemos sujetado mucho lo que tenemos, quizás sea el momento de soltar para que las cosas fluyan, y si es para uno pues que vuelva solo…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente en el espacio de comprender que las cosas si no son naturales, sino forzadas, no van a durar mucho…nuestra Vibración Numerológica predice que siempre es bueno mirar alrededor otras perspectivas, eso mueve energías positivamente…nuestros Números para este período son (4, 9, 13) y nos avisan que no iniciemos nada, pero si caminemos un poco más para ver que otras opciones tenemos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a abrir nuestra mente, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, empezaremos bien la semana si apelamos a la lógica, la cual vibrará muy a favor nuestro, y dejamos de sentirnos victimas…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente en la posición de tener en calma que analizar todo para no equivocarnos…nuestra Vibración Numerológica predice que será buen periodo para proyectar que debemos seguir sujetando y que sería bueno modificar…nuestros Números para este período son (2, 5, 14) y nos avisan que será bueno desarrollar nuestras creatividad, y meditar que es lo mejor a hacer, pero aún no determinemos nada…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar con la mente fría, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, quizás el camino tomado no halla sido el más fácil, sin embargo era lo que teníamos como alternativa y frente a eso solo nos queda seguir aunque nos agotemos más…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente poniendo más energía para tratar de resolver el obstáculo que se nos presentó…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando tenemos una realidad inevitable solo nos queda seguir, y asumir, aunque nos cueste…nuestros Números para este período son (2, 6, 11) y nos avisan que si no perdemos la fe en nosotros mismos lograremos remontar la prueba…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a recargarnos de energía, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Solución…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, a veces sucede que las cosas se invierten de pronto, presentándonos un panorama totalmente opuesto, esta semana debiera ser así y en positivo…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sol” que nos dice estaremos energéticamente con la posibilidad de ver, y hasta alcanzar, la solución a nuestros problemas…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque nos cueste si vamos a poder remontar el obstáculo porque las energías están a favor…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 19) y nos avisan que la buena suerte se presenta, aprovechémosla y hagamos todo para que esta manito energética la usemos favorablemente…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda a darnos el ánimo y la decisión, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Logros…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, para hacer nuestros sueños realidad debemos poner manos a la obra, ordenar implica limpiar lo que no sirve y rescatar lo que nos es útil…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con toda la fuerza y energía a favor para hacer lo que debemos y encaminarnos hacia lo que buscamos…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos consecuentes en nuestras obras, con lo que pensamos, la cosa va a fluir bien…nuestros Números para este período son (1, 7, 16) y nos avisan que es bueno decidir, tomar las riendas, hacer lo que debemos, porque todo eso nos llevará al triunfo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver en calma lo que debemos hacer, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Asertividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos en la etapa de seguir sembrando, a veces demora, pero cada proceso es particular y no debe compararse con otros, solo hay que completarlo en sus tiempos…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente en la etapa de perfeccionar cada detalle de las bases de este emprendimiento…nuestra Vibración Numerológica predice que si hacemos lo que se debe, como realmente se debe, las cosas van a empezar bien y seguir mejor…nuestros Números para este período son nuevamente (0, 8) y nos avisan que si somos realistas las cosas las haremos como corresponde y fluirán de forma correcta…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser fuertes para hacer lo que debemos, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…