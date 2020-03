Michelle Adam arremete contra un usuario tras ser acusada de "desleal"

El 2 de marzo, Michelle Adam llegó al programa Mucho Gusto, de Mega, integrándose al equipo de Diana Bolocco, José Miguel Viñuela, Begoña Basauri y el resto del panel.

La meteoróloga arribó al canal luego de siete años en el matinal Bienvenidos, y su salida coincidió con una especie de cambiazo con su colega Gianfranco Marcone, quien se incorporó al espacio de Canal 13.

Su decisión provocó sorpresa en el mundo del espectáculo y también entre sus seguidores. Y si bien ha tenido una buena aceptación en el canal, no todos han quedado contentos. Tal fue el caso de un usuario de Instagram, quien la tildó de "desleal" en un registro compartido en la plataforma.

Michelle Adam había publicado una fotografía de cara al sol, con un mensaje sobre el clima de los próximos días. "Desde mañana las temperaturas tienden a bajar levemente (sólo un par de grados) en la zona central", puso.

Luego de esto, recibió el ácido comentario que esta no dudó en contestar. "Señor no se proyecte en mí, no puede decir una palabra así si no me conoce. Que tenga buena semana", escribió sin filtro, recibiendo el apoyo de otra persona. "Que ridículo tu comentario!!!", puso, dirigiéndose al desconocido.

