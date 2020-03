Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 30 de marzo al 5 de abril

…Amigos esta es una semana que inicia con términos, ya que tenemos un Lunes 30, que nos dice debemos seguir trabajando, pero que nos sugiere compartir nuestra cosecha, y un Martes 31 de Marzo, que nos sugiere pensemos antes de emitir juicios, informémonos, no sentenciemos sin tener claridad, ello nos da objetividad, ambos asociados a finiquitar, los dos nos dicen que deberíamos repensar actitudes negativas en las que señalamos como si fuéramos testigos, jurado y Dios, cuidado que ahí es donde se cae en los errores más grandes y la vida da vueltas, podemos ser mal juzgados más adelante, pasamos a un Miércoles 1, que nos habla de ser consecuentes con nosotros y con los otros, y nos indica para el Jueves 2, que quien sabe navegar irá siempre por el mejor cauce, y nuevamente nos hace recordar, el Viernes 3, que debemos seguir trabajando aunque no veamos los frutos hoy, para entrar en un fin de semana, Sábado 4, donde se nos sugiere deberíamos ser más observadores y darnos cuenta de cómo estamos tratando a los demás para así entender porqué somos tratados de determinada forma, para finalizar el Domingo 5, entendiendo que si estamos errando deberíamos corregir nuestra conducta si deseamos recibir algo mejor, y un pequeño espacio de reflexión, estamos mundialmente pasando por una instancia de quiebre, donde nada es seguro, y lo más sano es vivir el día a día, entendiendo que cada acción nuestra protege nuestra vida y la de los demás, los jóvenes no deberían sentirse tan endiosados, recordemos que los virus son mundos inestables que pueden variar en su comportamiento, por tanto, cuídense, y así estarán cuidando a quienes les rodean, y podrán ser un buen prójimo al quedarse en casa para evitar dañarse y dañar a los demás, para los que seguimos trabajando por inocentes indefensos de cualquier especie, niños, ancianos, enfermos, animales, pues todas las bendiciones para que tengamos la fortaleza para seguir sin enfermar ni desfallecer, las Justicia Divina nos premiará en su momento, por ahora hay que seguir día a día, mucha fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, cada día nos empoderamos más y demostramos que somos capaces de hacer cosas que antes no podíamos y hoy hasta somos capaces de dirigir…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente fuertes y dirigentes…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos más conscientes de todo incluso del dolor del otro…nuestros Números para este período son (5, 7) y nos avisan que vienen cambios y novedades positivas en lo laboral…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien aterrizados, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Ejemplo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, todo depende de uno para que las cosas pasen, pero esta semana tenemos la energía a mano para hacerlo, aunque el ánimo puede que no acompañe, si podemos…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con todo el poder para emprender…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos consecuentes todo fluirá…nuestros Números para este período son (1, 2, 20) y nos avisan que usando la lógica seamos firmes y resueltos para que se den los cambios…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la fuerza de acción, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Cambios…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana para seguir adelante, pero muy alertas, muy observadores, cada movimiento que hagamos debe ser analizado, no debemos equivocarnos…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente con el triunfo en la mano si hacemos las cosas bien…nuestra Vibración Numerológica predice que no nos excusemos para no hacer lo que debemos por el éxito…nuestros Números para este período son (2, 9, 11) y nos avisan que si somos analíticos y precavidos todo lo bueno debe llegar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener calma y paciencia, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, no es momento de hacer las cosas desde la sensibilidad sino desde la lógica, para sembrar bien es importante ordenar y hacer las cosas con precisión…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente con todo para sembrar correctamente…nuestra Vibración Numerológica predice que podemos consultar nuestro corazón, pero debemos decidir con la razón…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 19) y nos avisan que es período kármico así que veremos como actúa la Justicia Divina, será un aprendizaje…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad de que es lo justo, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Transversalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, nada ni nadie nos puede frenar ante el éxito, salvo nosotros mismos, si creemos que somos capaces de superar cualquier obstáculo ya ganamos, si no, pues no…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “El León Dominado” que nos dice estaremos energéticamente con el poder para dominar o la energía para dejar que nos dominen…nuestra Vibración Numerológica predice que somos artífices de nuestro propio destino…nuestros Números para este período son (2, 3, 11, 21) y nos avisan que deberemos decidir rápidamente, ayudémonos con nuestra intuición…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con claridad, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Iluminación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, hay momentos en los que debemos volver a revisar aquello que elegimos para estar seguros que era lo correcto, si no fuera así es buen momento para corregir…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Dos Caminos” que nos dice estaremos energéticamente ante la posibilidad de corregir para recomponer…nuestra Vibración Numerológica predice que es momento de decidir y no de dudar ante lo que es claro…nuestros Números para este período son (6, 8, 17) y nos avisan que tendremos novedades que nos pueden hacer cambiar de opinión…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener el coraje para los cambios, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Decisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, a veces debemos hacer cosas que no serán en beneficio personal, sin embargo hay seres por los que somos capaces de sacrificarnos en bien de ellos…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de ser buen samaritano…nuestra Vibración Numerológica predice que hacer el bien solo depende de uno, aunque a veces nos implique sacrificios…nuestros Números para este período son (4, 9, 13) y nos avisan que tendremos novedades que quizás no nos agraden, depende de uno aceptarlas o no…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más conscientes de la realidad, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Altruismo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, momento de seguir aunque se ponga lo que sea frente a uno, incluso nosotros mismos, cuidado con ver el lado negativo y soltar aquello que es bueno para nosotros…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña también el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con todo para quedarnos con la mejor opción, y no es la emocional…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque pensemos que lo que tenemos nos estanca, cuidado, que podríamos estar errados…nuestros Números para este período son (5, 14) y nos avisan que es momento de consolidar, separemos lo que es conveniente de lo que no nos gusta y veremos la luz…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo para entender y ser lógico, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, estamos frente a la posibilidad de hacer real alguno de aquellos sueños que quedaron pendientes, cuidado con las inseguridades que nos los pueden alejar…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente frente a caer en las ilusiones o poder decidir por algo que se puede concretar y ser positivo…nuestra Vibración Numerológica predice que solo depende de uno no engañarse…nuestros Números para este período son (3, 6, 21) y nos avisan que si somos prácticos y precisos alcanzamos y concretamos cosas productivas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos luz para aclararnos, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando ya tenemos las cosas buenas en las manos, a veces, resulta que nos invade las dudas y estas son capaces de hacernos perder aquello tan valioso…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente entre saber que es bueno y creer que no lo merecemos y poder perderlo…nuestra Vibración Numerológica predice que la inseguridad nos puede invadir, ante eso, la lógica es la única arma de defensa…nuestros Números para este período son (0, 5) y nos avisan que si analizamos y entendemos que es bueno lo que tenemos pues a luchar contra nuestros miedos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a invertir lo negativo en positivo, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, serán muchas horas de darle vuelta a todo lo que nos rodea, de pensar insistentemente si esto que pasa es porque viene otra cosa a nuestras vidas…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con energías lógicas que nos ayuden a ver lo mejor…nuestra Vibración Numerológica predice que si tomamos el camino de la razón será inevitable todo fluya favorablemente…nuestros Números para este período son (2, 7, 16) y nos avisan que si se trata decidir sobre negocios seamos muy prudentes, si es cosas personales démosle con tranquilidad…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver más amablemente, y desde todo ámbito, las cosas, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, no es momento de dejarnos arrastrar por las emociones, no decidamos quedarnos con alguien porque lo amamos sino porque es lo mejor para uno y ese ser…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente con la opción de tener más claridad que de costumbre en la razón…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando hay que elegir deberíamos apelar al análisis que permite ver más allá de lo evidente…nuestros Números para este período son (0, 8, 17) y nos avisan que si hacemos las cosas bien se vienen dineros que nos serán de gran ayuda…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos luz a los pensamientos, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…