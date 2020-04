Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 6 al 12 de abril

…Amigos iniciamos la semana con una Luna Creciente que implica que todas las cualidades de ese día, y de su numerología, se multiplican, con un Lunes 6, día de mucha energía, pero inestable porque nos habla de tener que decidir y estar en la disyuntiva de poder hacer lo correcto y/o caer en la tentación de errar, así que mucho cuidado, con un Martes 7 que puede traer muchos triunfos, pero si somos prepotentes quizás cometer errores garrafales contra otros, seamos prudentes y pensemos antes de actuar, el Miércoles 8 nos trae energías por fin de equilibrio, donde podríamos corregir, aunque mi visión de vida me dice hace mucho que es mejor evitar y prevenir errores que estar luego ¨pidiendo disculpas” que ya no tienen mucho sentido, mientras el Jueves 9, Viernes 10, y Sábado 11, nos surge la ansiedad de querer salir, instancia poco adecuada en estos momentos que vivimos, así que tengámonos paciencia para evitar hacer lo que no debemos, hace bien bañarse, mojarse el rostro, poner los pies en agua fría, permite le llegue sangre fresca al cerebro y pensemos más fríamente, el Domingo 12 en cambio recuperamos la sensatez, la fuerza de automanejo de nosotros mismos, para iniciar una próxima semana que será compleja, mi visión es que si sabemos lo que se viene, aunque no sea bueno, eso es una gran ayuda para prevenir, lo veo así porque considero siempre hay que rescatar lo positivo aun de las situaciones complejas, y no olvidemos que en la medida que tengamos ocupada nuestra mente y cuerpo las horas transcurren con más fluidez, este es un período en el cual es muy productivo incentivar la disciplina, no son vacaciones, es una etapa de prueba compleja para todo el mundo, asumamos esa prueba y enfrentémosla con lógica, en la razón siempre está la luz, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PD…para todos los Amigos que me han solicitado las Predicciones 2020 les dejo el link de las mismas en Bienvenidos13 para que puedan revisarlas con mayor detenimiento, sobre todo aquellas que tienen relación al 1er y 2do semestre de Predicciones para Chile, las Cartas son muy significativas, hablan por Ellas mismas, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, momento en el que intentaremos reconstruir situaciones que sentimos habían quedado pendientes con cosas importantes para uno…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente con ganas de poder salir y hacer cosas, no es momento…nuestra Vibración Numerológica predice que puede suceder algo inesperado, hay que estar alerta…nuestros Números para este período son (2, 7, 20) y nos avisan que las cosas pueden acomodarse y facilitarse, hay que aprovechar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder analizar y mejor enfrentar, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Crecimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, podríamos sentir que estamos mal, con ganas de querer romperlo todo, seamos precavidos, un buen baño de agua helada nos baja cualquier ansiedad…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Torre Derruida” que nos dice estaremos energéticamente alterados y con ganas de hacer cambios de aquello que estamos viviendo, pues hay formas…nuestra Vibración Numerológica predice que si buscamos formas productivas en esta vida impuesta hoy pues seremos muy productivos…nuestros Números para este período son (2, 7, 16, 20) y nos avisan que no es momento de hacer inversiones materiales cuando tenemos la cabeza inestable…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos calma, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, es importante entender que todo es circular, tarde o temprano volveremos a tener esa oportunidad que nos permita reparar, iniciar mejor, y hasta devolver…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente con la opción de que aquel mal que se nos hizo veremos como la vida empieza a devolvernos, karma…nuestra Vibración Numerológica predice que seremos capaces de inventar cosas que serán productivas para nosotros y los otros…nuestros Números para este período son (0, 9) y nos avisan que podemos idear instancias laborales que nos provean mucho materialmente…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje para seguir y crear, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Ser Visionarios…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, buen momento para estar tranquilos revisando, y cuidando, todo aquello que tenemos, limpiar, ordenar, será muy sanador y ayuda a liberar tensión…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con la posibilidad de poder ser ayudantes de calma…nuestra Vibración Numerológica predice que aprenderemos a valorar todo aquello que no le habíamos tomado su real importancia…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 14, 19) y nos avisan que veremos consolidarse incluso negocios que pensamos perdidos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener mucha claridad mental, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana de mucha precaución, donde será importante evaluar, y reevaluar todo, antes de tomar cualquier decisión, y sin corrernos riesgos porque es peligroso…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ahorcado” que nos dice estaremos energéticamente propensos a errar, por tanto, seamos cuidadosos…nuestra Vibración Numerológica predice que evitemos creernos dueños del mundo porque la caída podría ser fuerte…nuestros Números para este período son (3, 12, 21) y nos avisan si hacemos todo con prudencia puede ser una semana provechosa, si no de pérdida…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien aterrizados, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Prudencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, mucha energía que nos puede permitir razonar con más claridad, pero como siempre dependerá de uno hacer el ejercicio o imponer ideas…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con fuerza en la palabra, por tanto, pensar antes de decir algo porque tendrá fuerza…nuestra Vibración Numerológica predice que debemos entender que la fuerza puede ser positiva y/o negativa, podríamos dañar mucho, o hacer mucho bien…nuestros Números para este período son (2, 8, 17) y nos avisan que podemos crear muchas cosas interesantes, y que ayuden a nuestra imagen…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a despertar nuestras habilidades, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Creatividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, aunque se presenten muchos inconvenientes, o no soportemos lo que tenemos que afrontar, hay que seguir entendiendo es una prueba que superar…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “El León Domado” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de querer ver estamos sometidos o, sin someternos, comprendimos y aceptamos…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces para superar una prueba debemos hacer cosas lo que no quisiéramos…nuestros Números para este período son (2, 4, 11, 13) y nos avisan que podríamos estar confundidos, pero si seguimos se irá la confusión a cambio de la luz que nos guie…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos paz, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Estabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, es importante enfrentar cualquier tema y/o problema haciendo un equilibrio entre aquello que nos sensibiliza con las cosas materiales inevitables…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente evaluemos desde la lógica aquello que debemos resolver, pero sin olvidar su significado emocional…nuestra Vibración Numerológica predice que con equilibrio es posible concretar y crear instancias muy productivas y de larga vida…nuestros Números para este período son (4, 5, 14) y nos avisan que si somos económicos y prácticos podremos salir airosos de muchos problemas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder ver el panorama general, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Asertividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, será período en el que seremos capaces de poder tomar consciencia de quien es quien, del valor de cada cual, y lo verdadero de algunos en quienes dudábamos…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con la energía para dirigir y ser escuchados…nuestra Vibración Numerológica predice que si dirigimos es importante saber con quién contamos…nuestros Números para este período son (5, 6) y nos avisan que será momento de decisiones y probables cambios…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más amplios de criterio, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Eficiencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, son momentos de tomar decisiones, probablemente pensando en un bien común, o en una sociedad para la que estamos trabajando…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sol” que nos dice estaremos energéticamente con vibraciones muy positivas que se sentirán alrededor nuestro…nuestra Vibración Numerológica predice que la luz nos está guiando así que hay que aprovechar para poder alcanzar buenas instancias…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 19) y nos avisan que será período en el que las cosas fluyan favorablemente…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda a estar animados y en equilibrio, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Carisma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, parte de las energías que se sienten alrededor nuestro nos llevan a que inevitablemente sea positivo aislarnos, lo que coincide con la situación actual…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente con mejores posibilidades que todo nos fluya en positivo si nos alejamos de ciertas instancias…nuestra Vibración Numerológica predice que hay secretos que es preferible se queden así, en secreto…nuestros Números para este período son (3, 7, 16, 21) y nos avisan que seamos prudentes y no nos vayamos a los extremos para evitar mal entendidos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a realmente estar iluminados, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Altura…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, mucha energía, demasiada para estar encerrados, sin embargo es inevitable, por tanto, hay que idear como “volar” sin salir, y que sea con cosas positivas no destructivas…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con ganas de emprender, pues bien hay que hacerlo desde nuestro metro cuadrado…nuestra Vibración Numerológica predice que la inteligencia es un don que si no lo usamos se pierde, inventa nuevos modos de trabajo…nuestros Números para este período son (0, 1) y nos avisan que será período de reinvención para generar nuevas opciones productivas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la frialdad de la razón creativa, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Proyección…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…