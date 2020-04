Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 20 al 26 de abril

…Amigos iniciamos la semana con el término de una Luna Menguante, lo que implica aun energías oscuras, por tanto, este Lunes 20, será aún débil para recomponer las cosas, y un Martes 21, donde aún no se pueden alcanzar sueños, sin embargo, con el advenimiento de la Luna Nueva, las energías cambian para el Miércoles 22, donde tenemos nuevamente la oportunidad de recomponer y reiniciar, sentiremos estar con ganas de hacer mucho, energía que debemos reconducir ante la situación particular de aislamiento y distancia social, generado por el Covid19, que debemos enfrentar para cuidarnos y cuidar a los que amamos, tanto como obligación social, como obligación espiritual de buen samaritano, así que estemos alertas ante esta posible ansiedad y canalicemos inteligentemente hacia nuevos espacios de productividad, ante el caos, la creatividad, es fundamental para sobrevivir, entramos a un Jueves 23 en el que aprender a compartir será fundamental, mientras que el Viernes 24 deberíamos ser más detallistas en aquellas cosas que a nosotros nos hacen bien, y nos dejan públicamente bien, el Sábado 25 nuevamente resurgen las ganas de querer salir, de diversión, es necesario usemos nuestra invención para crear instancias que, sin salir de casa, nos permitan sentirnos cómodos y no atrapados, quizás sea buen momento el Domingo 26 para meditar y tratar de entender que las cosas siempre suceden por algo, y siendo así hay que rescatar lo positivo para no dejarnos abatir por el encierro, y que debemos inventar nuevas formas de producir en todo sentido para seguir adelante, es lo que nos toca a todos, en el mundo entero, vivir, no nos victimicemos y enfrentemos la prueba, si o si la vamos a superar, buenas vibras a toda la gente buena que sigue dando la mano y haciendo el bien, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, emprendemos una búsqueda para lograr alcanzar metas que están, pero que no se han logrado aún, tendremos ganas de ir tras ellas, adaptémoslas y sigamos adelante…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente frente a la inspiración de querer caminar ese sendero pendiente…nuestra Vibración Numerológica predice que siempre hay que estar preparado a que de pronto aquello que queremos no se pueda dar, eso prevé la frustración…nuestros Números para este período son (7, 9) y nos avisan que aunque queramos dar inicio a algo, mejor es esperar a la siguiente semana, tengamos calma…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar más enfrentados con la realidad, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, buen momento para entender que no es bueno recibir las cosas desde la emoción sino en la tranquilidad de la razón, esto nos permitirá entender lo que tenemos frente a nosotros…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente muy emocionales, y eso podría originar no entendamos y mal interpretemos lo que llegue…nuestra Vibración Numerológica predice que es difícil no sentir, pero no es imposible hacer un paréntesis y evaluar las cosas antes de actuar…nuestros Números para este período son (2, 8, 17, 20) y nos avisan que podríamos obtener cosas muy positivas si solo nos calmamos ante las novedades y entendemos lo que estamos recibiendo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar con ánimo para hacer lo debido, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Vitalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, el mundo nuevamente se pone frente a nosotros, me refiero al social, al laboral, al material, pues estemos con buena disposición para enfrentarlo y sacar el mejor provecho…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente frente a nublarnos y/o poder ver la realidad y hacer lo necesario para que sea en nuestro favor…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos detallistas, y tomamos las acciones correctas, todo fluye positivamente…nuestros Números para este período son (3, 9, 21) y nos avisan que se vienen cambios a cosas nuevas en lo laboral, mejorías y abundancia positiva…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar iluminados y ver el camino del triunfo, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, buenas vibras para cualquier emprendimiento que se nos ocurra, sobre todo del Miércoles en adelante, incluso es probable que aparezca una mano amiga…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña doblemente el arcano “El Sol” que nos dice estaremos energéticamente muy poderosos, con vibraciones de éxito y buenas energías para concretar cosas favorables…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos somos correctos, y hacemos lo justo, sigamos que las energías universales nos van a apoyar…nuestros Números para este período son (1, 10, 19) y nos avisan que las vibras de buena suerte están rodeándonos, hagamos el bien y recibamos la retribución positiva de aquello…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver el panorama rescatando lo positivo, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, siempre es importante estar preparado porque nunca se sabe cuando la oportunidad toca a la puerta y debemos estar listos para aprovecharla, ojalá estemos preparados…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente con todo para que la oportunidad que buscábamos hoy se nos dé…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces pedimos mucho una oportunidad, pero no nos preparamos para cuando ella llega…nuestros Números para este período son (1, 3, 10, 21) y nos avisan que llegan ayudas, hay que estar atentos, y hacer lo debido…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar alertas y en calma, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, es importante entendamos que si no estamos alertas se nos puede pasar por alto hacer lo adecuado en el momento preciso y/o cometer errores que nos traigan conflicto…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “El Tifón” que nos dice estaremos energéticamente frente a situaciones que requieren calma para tratar de salir de ellas de la mejor manera…nuestra Vibración Numerológica predice que no será una semana fácil, al contrario, pero mantener calma es lo único que nos puede iluminar…nuestros Números para este período son (6, 8, 15, 17) y nos avisan que habrá muchas situaciones que nos incomodarán, seamos prudentes…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder meditar en sosiego, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, estamos frente a la posibilidad de sacrificarnos para que podamos rescatar lo que se pueda de positivo y/o de ahorcarnos si no somos capaces de hacer lo que debemos…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente, porque así lo decretamos, frente a la opción de hacer sacrificios para evitar pérdidas mayores…nuestra Vibración Numerológica predice que será un período complejo, pero decisivo, porque de lo que hagamos dependerá salir adelante y superar el obstáculo…nuestros Números para este período son (3, 4, 12, 13) y nos avisan que es mejor detenerse y dejarse llevar por las circunstancias, mantengamos calma para ver la luz…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos fuerza para seguir, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Templanza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, no hay nada imposible de superar, sobre todo cuando las energías están dispuestas para que ese obstáculo lo pasemos y encontremos el premio merecido…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente con todo para lograr remontar la prueba que se viene y que de superarla trae nuevas oportunidades…nuestra Vibración Numerológica predice que no hay que perder la fe, eso es lo que nos permite continuar a pesar de todo…nuestros Números para este período son (2, 5, 11, 14) y nos avisan que puede haber confusión, pero no perdamos el coraje de continuar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver la realidad tal cual es, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, tendremos mucha presencia durante esta semana, pero además estaremos más visibles que de costumbre, por tanto, mucha prudencia en todo lo que hacemos…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente, desde la fuerza, y desde el espíritu, potentes…nuestra Vibración Numerológica predice que si equilibramos lo material y lo espiritual podremos generar un equilibrio poderoso…nuestros Números para este período son (4, 6) y nos avisan que es momento de ordenar y de ser prácticos, si hacemos esto todo fluye en positivo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos bríos para continuar, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, los conocimientos serán fundamentales para poder enfrentar, y dar solución, a cualquier cosa que se nos ponga enfrente, desde un problema hasta una conversación…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con una mente lucida para evaluar y ver soluciones…nuestra Vibración Numerológica predice que si no tenemos la sabiduría pues a buscarla en quien la tenga…nuestros Números para este período son (2, 5) y nos avisan que sobre todo aparecerán situaciones que requieran nuestra creatividad para resolverlas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder apelar a nuestra lógica, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Discernimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, puede que ante las dificultades sintamos que no sabemos realmente que hacer, y la indecisión estará demasiado presente, ante eso es mejor calmarnos y esperar…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Dos Caminos” que nos dice estaremos energéticamente frente a opciones que no sabremos cual es la más indicada, no hay que asustarse…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando estamos inseguros, mejor parar, calmarnos, evaluar, si no podemos solos consultar a quien más sabe…nuestros Números para este período son (6, 7, 16) y nos avisan que habrá mucho movimiento, y puede que eso nos altere, busquemos un espacio aislado para recuperar la calma…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder invertir cualquier situación no clara, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Manejo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, días muy revolucionados, sobre todo los 3 primeros, luego todo empieza a ordenarse, sin embargo un remezón se nos viene igual, hay que enfrentarlo y soportar hasta superarlo…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Torre Derruida” que nos dice estaremos energéticamente inestables, pensando a momentos que todo está perdido, no permitamos esos malos pensamientos nos dominen…nuestra Vibración Numerológica predice que ante las dificultades simplemente calma y usar la razón que abre puertas…nuestros Números para este período son (0, 7, 16) y nos avisan que se vienen cosas muy buenas y cosas muy difíciles, pero unas estarán asociadas a las otras…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la mente fría para enfrentar en calma, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…